La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, afirmó que la casa donde vive desde hace 31 años, al igual que las de sus hijos, construidas en un terreno de su propiedad en Pajas Blancas, no están regularizadas ante la Dirección Nacional de Catastro, por lo tanto, paga la contribución inmobiliaria correspondiente a un terreno baldío.

“Cuando me vine a vivir acá me habían rematado la casa, y eso fue en 2002. Mi hijo tenía 12 años. Salí de garantía de un amigo, mi papá me dio este terreno donde tenía un galpón”, respondió la ministra al ser consultada por el programa La pecera, que informó de la irregularidad.

Cairo explicó que de ese galpón hizo su casa y, con los años, sus hijos construyeron al lado. “Lo hicimos nosotros, además, con nuestras propias manos”, afirmó. Sin embargo, nunca informó de las mejoras edilicias del terreno. “Este predio donde vivimos todos no está declarado como viviendas, obviamente no pago todas las viviendas”, sostuvo.

Al ser consultada sobre si considera correcto, siendo ministra de Vivienda, no haber regularizado su casa, Cairo respondió: “Soy ministra de Vivienda desde hace un mes. Hice de todo en mi vida para ganarme la vida”.

Agregó que su idea es regularizar el estado de las propiedades. “Lo regularizaré. Es una de las pendientes que tengo en mi vida”, reafirmó. La ministra también afirmó que no sabe cuál es el monto total que adeuda.

Según informó el medio consignado, en 2010 la ministra abonó dos cuotas del Impuesto de Primaria, por un total de 89 pesos, pero no volvió a pagarlo. Consultada sobre por qué no continuó pagando el impuesto, Cairo dijo no recordar haberlo hecho en ningún momento: “No sé eso porque no me acuerdo si lo recibí. Cuando recibo las facturas, las pago, pero no te sé decir esa parte”, declaró al periodista.

Según La pecera, la deuda de la ministra con la Dirección General Impositiva por concepto del Impuesto de Primaria sobre el terreno sin edificaciones sería de 4.607 pesos, dado que este tipo de deuda prescribe cada cinco años. Si las construcciones del terreno estuvieran declaradas, la deuda ascendería a más de 80.000 pesos, informó el programa, asesorado por un contador.

Bianchi promoverá interpelación de Cairo

Consultada por la diaria, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, afirmó a título personal, ya que no lo ha discutido con su fuerza política, que promoverá la interpelación de la ministra Cairo, “si no renuncia o el presidente la destituye”.

Bianchi apuntó que Cairo “sólo puede ser ministro con estos gobiernos”, en referencia a las administraciones frenteamplistas, y que, cuando se conocieron las designaciones de los secretarios de Estado, consideró que la ministra “no tenía los niveles básicos” para el rol.

“Soy testigo de cómo nos agredió verbalmente con un lenguaje soez cuando se inauguró el Hospital del Cerro. Podría haber recurrido a una denuncia, porque insultó a la investidura del presidente”, afirmó.

La ministra ofrecerá declaraciones a los medios esta tarde desde su casa.

Bianchi aseguró que no le “importa lo que diga”, porque “los documentos son los que hablan por sí mismos”.