Oposición aprobó moción para interpelar al ministro Juan Castillo en la Cámara de Diputados

“En especial, se abordará la actuación del ministerio en el conflicto de Terminal Cuenca del Plata”, señaló el colorado Adrián Juri, que será el miembro interpelante.

Como estaba previsto, este martes el diputado colorado Adrián Juri presentó la moción para interpelar al titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, con la firma de diputados de los cinco partidos de la oposición: Walter Verri (Partido Colorado), Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional), Gerardo Sotelo (Partido Independiente), Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) y Gustavo Salle (Identidad Soberana).

En la moción señaló que el llamado a sala es para que Castillo “brinde explicaciones sobre la gestión de su cartera desde el 1° de marzo de 2025, particularmente en materia de prevención y resolución de conflictos laborales, sus consecuencias sobre el empleo, la producción, el comercio exterior y la actividad económica”.

“En especial, se abordará la actuación del ministerio en el conflicto de Terminal Cuenca del Plata, las medidas adoptadas, la aplicación de servicios mínimos y las políticas destinadas a prevenir la conflictividad laboral y preservar las fuentes de trabajo”, agregó Juri, que será el miembro interpelante.

A diferencia de lo que suele ser la regla en estos casos, la votación de la moción de interpelación se realizó sin fundamento ni discusión, porque así fue arreglado en la reunión de coordinación interpartidaria previa a la sesión, según dijo el presidente de la cámara baja, el nacionalista Rodrigo Goñi, antes de tratar el tema. La moción de interpelación se aprobó con 49 votos afirmativos de 96 diputados presentes. Ahora resta que la presidencia de la cámara baja coordine la fecha de la interpelación con Castillo.

La anterior interpelación a un ministro se dio a fines de junio, pero en la cámara alta, en donde el senador blanco Sergio Botana interpeló al titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.