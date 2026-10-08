Blancos apoyan interpelación a Castillo impulsada por el diputado colorado Juri y se votará el próximo martes

El representante blanco Juan Martín Rodríguez criticó que el ministro de Trabajo haya cancelado su comparecencia a una comisión del Senado: “Hay jerarcas a los que parece que no les gustan los controles”

Este miércoles de tarde, luego de una reunión de su agrupación parlamentaria, el Partido Nacional (PN) decidió apoyar el pedido de interpelación al titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, impulsado por el diputado colorado Adrián Juri.

El diputado Juan Martín Rodríguez, uno de los coordinadores de la bancada de representantes del PN, señaló a la diaria que su partido estaba enfocado en la comparecencia de Castillo y de la titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, a la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, que iba a darse este miércoles, pero finalmente no se materializó porque ambos jerarcas cancelaron su visita. Por lo tanto, ante esa cancelación, Rodríguez dijo que le transmitió al diputado Walter Verri, coordinador de la bancada de representantes colorada, que tienen “carta libre” para presentar el pedido de interpelación en la cámara baja porque el PN lo acompañará (con colorados y blancos alcanza, porque para interpelar se precisa un tercio de los votos, según el artículo 119 de la Constitución).

Rodríguez sostuvo que “hay ministros y jerarcas del Poder Ejecutivo a los que “parece que no les gustan los controles”. “Seguramente, obedezca a su naturaleza comunista, que hace que, lamentablemente, el Parlamento no cuente con la comparecencia del ministro Castillo”, agregó.

A su vez, Juri señaló a la diaria que presentará el pedido de interpelación este martes. En su cuenta de X, el diputado colorado subrayó que “agotadas las instancias impulsadas por la oposición en el Senado” para que Castillo concurra a la comisión, “y ante la confirmación de que no lo hará”, ratificó su decisión de avanzar con la interpelación en la Cámara de Diputados.

“Quiero ser claro: la interpelación no será solamente por el conflicto del puerto de Montevideo. Queremos discutir la gestión del MTSS y obtener respuestas sobre decisiones y situaciones que venimos cuestionando. La oposición está alineada en la necesidad de que el ministro comparezca, explique su gestión y responda. Porque detrás de cada conflicto y de cada empresa hay trabajadores y familias. Y defender el trabajo de los uruguayos ha sido y será nuestra prioridad”, sostuvo. Agregó que el Parlamento tiene “la responsabilidad de controlar y el gobierno la obligación de rendir cuentas”, por lo tanto, insistió con que van a avanzar con la interpelación a Castillo.