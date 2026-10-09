Orsi se comunicó con el presidente de Panamá y “se puso a disposición” tras el terremoto que afectó al país

El presidente manifestó su solidaridad y ofreció la ayuda de Uruguay para asistir en las tareas de respuesta ante el sismo de magnitud 7,2 que impactó el sur del país centroamericano.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, se contactó con su par de Panamá, José Raúl Mulino, para manifestar su solidaridad ante el terremoto que afectó al país centroamericano en el mediodía de este viernes.

Según supo la diaria con base en fuentes de Cancillería, el mandatario uruguayo “se puso a disposición” para ayudar en la “primera fase de emergencia”. Asimismo, de acuerdo a la información del servicio exterior panameño, indicaron que hasta ahora no se constataron casos de ciudadanos uruguayos afectados por el terremoto.

De acuerdo con lo que informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Panamá, el sismo fue de magnitud 7,2 e impactó principalmente a las provincias del sur del país, y en menor medida a las del centro. Es el tercer desastre geológico relevante que golpea a la región, luego de los dos terremotos –de 7,5 y 7,2– que azotaron el norte de Venezuela en junio, y del de 7,4 que sacudió varios departamentos del suroeste de Colombia en agosto.

En un comunicado oficial, el organismo panameño indicó que se registraron un total de 47 réplicas hasta el momento y que, producto de ello, se desplegaron centros de emergencias abocados a “labores de atención, monitoreo y seguimiento continuo”.

En ese sentido, el Sinaproc informó que no se registran víctimas fatales ni personas desaparecidas por el momento, aunque varias resultaron lesionadas y otras debieron ser rescatadas. El comunicado también describe varios casos de edificios gubernamentales, centros educativos, iglesias, residencias particulares y comercios privados que colapsaron total o parcialmente, así como la afectación de múltiples plantas potabilizadoras. La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, encargada de coordinar la respuesta a la emergencia, llamó a guardar la calma y aseguró que “no va a quedar un solo punto” en el que “el gobierno nacional no se haga presente”.