Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos ascendió a 1.700

Continúan las tareas de rescate y salvamento en Venezuela, tras el caos generado por el par de terremotos que afectaron al país la semana pasada, con mayor incidencia en el norte y en el estado de La Guaira.

De acuerdo con el parte diario oficial del gobierno venezolano, que presentó en una conferencia de prensa este lunes el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hasta la fecha se constataron 1.719 fallecidos, 5.034 heridos y 15.866 damnificados producto del desastre natural. Asimismo, se relevaron 855 edificios afectados por la catástrofe: 189 colapsaron completamente y 666, parcialmente.

Asimismo, Rodríguez explicó que la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) constató un total de 609 réplicas. La última ocurrió este lunes a las 7.00 y alcanzó una magnitud de 4,2 en la escala de Richter, lo que “generó cierta zozobra”. No obstante, sostuvo que “no hubo absolutamente ninguna afectación”.

El presidente de la Asamblea Nacional recordó asimismo que este domingo la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dispuso la creación de “dos grandes comisiones”: una que prevé relevar los estándares de habitabilidad de las viviendas que se vieron afectadas por los sismos, cuyos integrantes “podrán establecer [...] si un edificio está absolutamente perdido, o si, por el contrario, puede recuperarse”.

Asimismo, se creó una comisión para la instalación de campamentos provisorios, a través de la que ya se establecieron 15 refugios en el estado de La Guaira, que el jerarca dividió en “dos grandes refugios y otros no tan grandes en escuelas o instituciones debidamente dotados”, así como otros 50 campamentos en otras zonas afectadas. Agregó que el gobierno brindó atención médica a un total de 12.402 personas, y que un total de 75.328 familias fueron “atendidas en materia de hidratación [y] en materia de alimentación”, mediante la distribución de más de siete millones de kilos de alimentos a lo largo del país.

Rodríguez también agradeció la disposición de 3.319 personas distribuidas en 45 delegaciones extranjeras para las tareas de rescate, a las que se suman 140 perros de rescate y cargamentos de ayuda humanitaria que alcanzan las 707,063 toneladas. También destacó que en La Guaira el gobierno logró recuperar el servicio de suministro eléctrico a un 90% de su capacidad máxima, mientras que se suministraron más de 750.000 litros de agua potable.

“Queremos felicitar al pueblo de Venezuela por la calma que han demostrado [y] por la fuerza que la unidad nacional ha permitido atender esta horrenda tragedia”, expresó Rodríguez, que convocó a la población a seguir las cuentas oficiales del gobierno “para poder recibir la información correspondiente”. “No le hagan caso a los bulos, no se dejen conducir por estrategias de manipulación en redes o manipulación mediática, que no buscan otra cosa que aumentar la zozobra y la ansiedad: la información oficial es la única que tiene en la mano la verdad para compartirla con ustedes”, aseguró.