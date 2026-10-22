Proyecto de rebaja de multas está trancado en comisión del Senado y para Botana hay “riesgo de empezar de cero toda la discusión”

El diputado colorado Conrado Rodríguez, uno de los redactores de la iniciativa, dijo que le “llamó un poco la atención” que se empezara a demorar su tratamiento, porque en la cámara baja se acordó con todos los partidos.

El proyecto de ley presentado por la oposición para reducir el valor de la mayoría de las multas por exceso de velocidad fue aprobado –con votos de todos los partidos– el 12 de mayo por la Cámara de Diputados. Una semana después pasó a la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, y todavía sigue ahí.

El presidente de la comisión, el senador del Partido Nacional (PN) Sergio Botana, subrayó a la diaria que durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas hicieron el “esfuerzo” de llegar a un texto que aceptara la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y el Congreso de Intendentes, “y que fuera constitucional”. Y ya estaban dispuestos a votarlo, pero sostuvo que el Frente Amplio (FA) prefirió convocar a los representantes de esos organismos para que dieran su opinión en la comisión.

“Entonces, corremos el riesgo de empezar de cero toda la discusión, y que el MTOP no pueda cobrar esas multas, porque la gente no las paga porque tiene la expectativa de ese descuento, que es importante”, sostuvo Botana, en referencia a que el nuevo régimen incluye descuentos de hasta 50% para incentivar a pagar las multas actuales.

En referencia a lo aprobado en Diputados, el senador subrayó que el Congreso de Intendentes entiende que para fijar un sistema único “hay que poner lo que el congreso dice, y no solamente escucharlo, porque, en ese caso, se violenta la autonomía departamental”. A su vez, agregó que la Unasev pidió “que no se exoneren las multas por hablar por celular”, porque es un tipo de infracción que ese organismo está “persiguiendo”. Botana dijo que todas estas cosas son “razonables”, y subrayó que con el proyecto parado “se están perjudicando las finanzas del Estado y la gente está en una incertidumbre”.

La próxima sesión de la comisión será el miércoles 4 de noviembre, y el senador blanco espera que el proyecto se pueda aprobar antes de terminar el año, pero “el FA está en un momento complicado”. Puso como ejemplo que ese día se hará la interpelación al titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en la cámara baja, por un tema –el conflicto en el puerto– que justamente iban a tratar en esa comisión, y que seguramente Castillo “lo iba a sacar de taquito”, pero el FA “se negó a recibirlo y desató la interpelación”.

Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez, uno de los redactores del proyecto original, dijo a la diaria que la iniciativa “se trabajó mucho” en comisión en la cámara baja y, luego de escuchar al MTOP y al Congreso de Intendentes, llegaron a unificar un criterio. O sea que el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados, “si bien tenía el mismo espíritu” que el original, tuvo algunas modificaciones, consensuadas “entre todos los actores y todos los partidos políticos”.

Por lo tanto, Rodríguez resaltó que le “llamó un poco la atención” que en el Senado “se empezara a demorar y que ese acuerdo político se empezara a poner en tela de juicio, cuando todos los partidos, el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes lo aprobaron”. “De alguna manera, nadie tampoco termina responsabilizándose de por qué no ha avanzado. Nosotros pretendemos que el acuerdo de Diputados se vuelva a materializar en el Senado, y si, eventualmente, hay que hacerle alguna pequeña modificación, estamos dispuestos a discutirla”, finalizó.

En tanto, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, otro de los redactores del proyecto –junto con el nacionalista Sebastián Andújar– dijo a la diaria que, como lo habían votado todos los partidos, pensó que en el Senado iba a tener un trámite “más sencillo”. “No puedo confirmar, pero me parece que no es solo el FA el que está trancando; el PN y algunos intendentes también están trancando. Pero el FA tiene mayoría; si quiere, lo vota”, finalizó.

Por otro lado, la diaria se quiso contactar con varios de los senadores del oficialismo que integran la Comisión de Transporte, pero no obtuvo respuesta.