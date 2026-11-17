El diputado blanco sostuvo que deben “exigir transparencia” y analizar lo que se está haciendo, “y si no se está haciendo bien, hay que poner la marcha atrás”

En la oposición sigue candente la crítica por el ajuste del valor de la patente, luego de que el Congreso de Intendentes resolviera mantenerlo sin cambios para los vehículos a combustión. La situación implicó idas y vueltas entre dirigentes del Partido Nacional (PN).

“En primer lugar, lamento este enfrentamiento entre correligionarios y queridos compañeros”, dijo este martes en una rueda de prensa el senador blanco Sebastián da Silva, uno de los principales críticos de la resolución. Subrayó que “las cosas se tienen que conversar” porque el PN “no es un partido que esté dividido en estamentos, los legisladores y los municipales”. “La consecuencia inmediata afecta al contribuyente. Estamos, por un lado, justificando y, por el otro, lado, quejándonos, cuando hay formas de llegar a hablar estas cosas”, insistió.

Da Silva argumentó su postura señalando que “vino Tesla, invadió el mercado, desplomó absolutamente todos los valores de los usados y eso no se refleja en el precio de la patente de 2027”. “Entonces, no estamos de acuerdo, porque no puede ser que un auto que vale 5.000 dólares pague una patente como si valiera 15 o 17. Yo no me meto con los presupuestos de las intendencias, ahora, el PN somos todos y los contribuyentes somos todos. Todos queremos que haya obras y esfuerzos para la descentralización, pero no de esta manera, porque enfrenta a personas que tenemos el mismo ideal”, subrayó.

Además, Da Silva aseguró que esto “beneficia más a Montevideo y Canelones que a Flores o Treinta y Tres”, por eso reafirma aún más que estas cosas las tienen que conversar, ya que “todo termina siendo una decisión política”. “Si afecta la vida de la gente, tenemos que hablarlo entre todos”, insistió, y señaló que, a su juicio, “esto es un claro abuso estatal”.

A su vez, el diputado blanco Sebastián Andújar, que también es uno de los más críticos del valor de la patente, señaló en una rueda de prensa que, como ha cambiado tanto el mercado automotor, pensaba que era el momento de que las patentes fueran “a la baja, como el costo de los autos”. Sostuvo que hay “una injusticia tributaria” y resaltó que se debe entender “la incomodidad” que puede generar su postura, teniendo en cuenta que hay 14 intendentes de su partido, pero tiene “la determinación de ser una voz y no mirar para el costado de lo que la gente necesita”.

Consultado sobre los pasos a seguir, Andújar dijo que lo que más le importa es el diálogo con el Congreso de Intendentes a nivel parlamentario, para ir “encontrando soluciones”. Sostuvo que necesitan hablar de “la transparencia de cómo se determina este tributo” y “si coincide o no con la realidad”. “Esto no es dar un golpe legislativo para ir en contra o generar un conflicto institucional; al contrario, es un diálogo” y lo importante es “exigir transparencia y revisar si lo que se está haciendo se está haciendo bien, y si no se está haciendo bien, hay que poner la marcha atrás”, subrayó.

En cuanto a si podría haber modificaciones a la ley de creación del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) –18.860, de 2011–, Andújar contestó que “por supuesto”, dado que es una ley nacional que se votó en el Parlamento. “No podíamos ser tan buenos los legisladores en ese momento porque votamos una ley de Sucive y hoy pasar a ser los malos porque queremos violar la autonomía departamental; ni tan tan ni muy muy. Los legisladores tienen en su poder, por sus responsabilidades, las modificaciones que entiendan que tienen que hacer. Pero lo mejor es hacerlo en conjunto con los intendentes”, finalizó.

Gurméndez: “Se impone que encontremos mecanismos para moderar esta circunstancia”

A todo esto, en la media hora previa de la sesión de la cámara baja de este martes, en la que los diputados pueden hablar del tema que quieran, el colorado Gabriel Gurméndez dijo que tiene “muy claro” que las patentes “deberían bajar en 2027”. Consignó que los dos factores clave para determinar su monto son el valor del dólar y el costo de los vehículos. Subrayó que este año “el valor del dólar bajó y notoriamente también lo hizo el valor de los vehículos usados”.

“Hay una batalla de precios en China, un alto nivel de competencia, y los costos han bajado por razones tecnológicas, por la innovación de las baterías. Eso determinó una oferta internacional muy importante de vehículos eléctricos, que en nuestro país también ha tenido ese impacto. Esto generó una clara desvalorización del mercado de usados”, señaló. Por lo tanto, ante estas dos circunstancias, Gurméndez dijo que Uruguay todavía tiene la oportunidad de bajar el valor de las patentes.

El diputado colorado señaló que el mecanismo del Sucive “no puede adaptarse discrecionalmente y cambiar criterios de valoración de un tributo a los efectos de simplemente ajustarse a las necesidades de la recaudación”, por lo tanto, “para los uruguayos falta una claridad absoluta en esta materia”. Agregó que “la congelación” del valor “en el fondo es un aumento de estos impuestos”.

Para Gurméndez, los hechos demuestran que con el Sucive “se instala un régimen que es casi un monopolio y, como en todo monopolio, el propósito del monopolista es tratar de cobrar y recaudar más”. “Se impone, por el bien común y el interés general, que encontremos mecanismos para moderar esta circunstancia, que es absolutamente contraria al interés de los ciudadanos. Aquí se contrapone la recaudación contra el ciudadano”, finalizó.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue consultado sobre el tema en una rueda de prensa. Subrayó que “no es un ámbito de intervención del Poder Ejecutivo [nacional], porque está dentro de las autonomías departamentales”. “Ha sido un gran logro para el país unificar y dejar atrás la guerra de patentes. Eso implica, por supuesto, que el Congreso de Intendentes realiza acuerdos para ver cómo actualiza los gravámenes de patentes para los automotores”, subrayó.

Agregó que “hoy se discute sobre el valor de los vehículos en el mercado, pero antes el problema era que, según el departamento, las patentes valían otra cosa”. “Así que hoy, por lo menos, tenemos un valor unificado a nivel nacional. Siempre es bueno mejorar esas condiciones y que la relación entre el cobro de la patente y el valor de los vehículos sea el más racional posible”, finalizó.