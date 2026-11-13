Casaretto sobre Lustemberg: “La conducción de la salud pública está en manos de una persona que no ofrece garantías”

El diputado nacionalista criticó la gestión de la ministra frente al caso de la anestesista Inés Miralles y dijo que “en lugar de defender a la víctima, defendió a la asesina”.

El diputado nacionalista Federico Casaretto, quien estará a cargo de la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, cuestionó la actuación de la jerarca en el caso de la anestesista Inés Miralles y sostuvo que su gestión al frente de la salud pública no ofrece garantías a los usuarios. En diálogo con La mañana de la diaria Radio afirmó que la decisión del presidente de la República, Yamandú Orsi, de restablecer la sanción de cinco años de inhabilitación dejó en evidencia a una ministra “desautorizada y desgastada”.

Casaretto señaló que la interpelación es el resultado de un año de cuestionamientos a la actuación del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el caso. “Esto es el final de todo un año, en el cual hemos insistido en convocatorias a comisión en el Senado y en Diputados en demostrarle a la ministra el error que había cometido”, afirmó.

El legislador indicó que la iniciativa de interpelación cuenta con el respaldo del Partido Colorado, el Partido Independiente e Identidad Soberana, cuyos representantes resolvieron acompañar la convocatoria. La decisión del Partido Nacional fue adoptada por su bancada de diputados.

Con relación al desempeño de Lustemberg, manifestó sentirse “desilusionado” y apuntó contra lo que denominó como “corporativismo médico”, que, a su entender, corta horizontalmente a todo el espectro político. Asimismo, cuestionó que durante ocho meses la ministra sostuviera la decisión de reducir de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista. En esa línea, señaló que “la ministra expuso al gobierno al mantener esa postura pese a los informes de la Comisión Honoraria de Salud Pública”. Recordó que el organismo, integrado por 15 profesores y especialistas, había advertido sobre las irregularidades vinculadas al procedimiento médico que terminó con la muerte de la pediatra Soledad Barrera. Para el diputado, la comisión tiene la responsabilidad de valorar y catalogar posibles situaciones de mala praxis y sus conclusiones debieron recibir otra consideración por parte de Lustemberg.

A su vez, afirmó que es la primera vez que una jerarca del MSP contradice de esa manera a un cuerpo colegiado integrado por especialistas y apuntó que no es creíble que el ministerio haya sido “inducido a error” como expresó Orsi.

La resolución del presidente de restablecer los cinco años de inhabilitación fue valorada por el legislador como una desautorización a Lustemberg. “Esta desautorización que el presidente le hace a la ministra frente a la resolución que sostuvo durante un año entero la compartimos”, expresó.

En esa línea, sostuvo que al gobierno “se les vino el agua encima” en relación con el tratamiento del caso de la anestesista y dijo que “la conducción de la salud pública está en manos de una persona que no ofrece garantías”.