FA reunió a la mesa de la agrupación nacional de gobierno con miras a presentar en diciembre un “plan de trabajo” a dos años

El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, dijo que antes de fin de año habrá una convocatoria ampliada con el objetivo de “analizar” un “plan que signifique un desarrollo de la estructura de las acciones de gobierno”.

A casi un mes del VIII Congreso Ordinario José Pepe Mujica, el Frente Amplio (FA) reunió este jueves en La Huella de Seregni a la mesa de la agrupación nacional de gobierno. El ámbito nuclea a integrantes del Poder Ejecutivo, los gobiernos departamentales, las bancadas parlamentarias y la orgánica partidaria. En esta oportunidad asistieron, entre otros, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el presidente del FA, Fernando Pereira, los diputados Carlos Varela y Susana Camarán –actual coordinadora de la bancada de diputados–, el senador Felipe Carballo y la secretaria general de la Intendencia de Montevideo, Viviana Repetto. La última reunión de este tipo tuvo como principal objetivo hacer una “evaluación previa” al congreso.

A la salida, Pereira dijo este jueves en una rueda de prensa que el motivo de la reunión fue la preparación de la convocatoria a una agrupación nacional de gobierno ampliada el 12 de diciembre, que tendrá como objetivo “analizar un plan del trienio del Frente Amplio para enfrentar no solo las disputas electorales, sino todo un plan que signifique un desarrollo de la estructura de las acciones de gobierno”, esto es, “la gestión de la política”.

Además, señaló que la intención es “construir la herramienta política que permita seguir siendo el mejor proyecto político que tiene Uruguay para construir el futuro”, lo cual “claramente requiere una preparación”. Agregó que en la reunión de este jueves se trabajó en ese sentido.

Por su parte, Camarán dijo a la diaria que el 12 de diciembre se presentará un documento borrador –al que se le harán modificaciones– que contendrá un “plan de trabajo a dos años” de la fuerza política. “Es un documento que va a seguir con este proceso de evaluación permanente para entonces hacer las modificaciones que se entienda que son pertinentes”, agregó.

Dado que la agrupación nacional comprende a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a la orgánica partidaria, Camarán hizo énfasis en que no se están “cambiando los planes de gobierno”, sino que lo que se plantea es analizar “qué cosas de esas agendas son comunes a todos y cómo el Frente Amplio acciona y tracciona en estas cuestiones”.

Pereira: “No va a haber cambios de ministros”

Por otro lado, Pereira fue consultado sobre eventuales cambios en el gabinete del presidente Yamandú Orsi. El presidente de la fuerza política aseguró que “no va a haber cambios de ministros”.

Acerca de si existe conformidad con el desempeño de los ministros en todas las carteras, Pereira sostuvo que “el gobierno está avanzando en los temas que la gente quiere que se avance”. Mencionó, por ejemplo, las medidas de seguridad –aunque aclaró que “falta mucho”–, el crecimiento del salario a 4,6%, nuevos puestos de trabajo –“sobre todo vinculados a jefas de hogar”– y la caída de la pobreza. “El rumbo del gobierno es claro; lo que tenemos que hacer entre el partido y el gobierno es gestionar la política”, subrayó.

Según Pereira, estas acciones “ya están repercutiendo” en la opinión pública. “Nosotros no lo vamos a evaluar al medio año, lo vamos a evaluar al año y medio. Hemos hecho todo lo que nos habíamos propuesto: hemos construido el congreso, hemos construido una dirección, vamos en dirección de construir la Agrupación Nacional de Gobierno, vamos a hacer un gran evento de partidos y organizaciones sociales, vamos a ir hacia una izquierda movilizada en los territorios y vamos a seguir con ‘El FA te escucha’, porque finalmente estas son las experiencias que permiten una acumulación positiva de la izquierda”, expresó.

Por otro lado, sobre el resultado de la interpelación al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y el pedido de renuncia que hizo la oposición, Pereira dijo que Castillo es un “gran ministro” y afirmó que “todos los países quisieran tener un ministro con el conocimiento, el bagaje de negociación, la experiencia vinculada a los ámbitos internacionales como la OIT [Organización Internacional del Trabajo] y el vínculo con los empresarios que tiene Castillo”.