FA reunió a la agrupación de gobierno: “Se empiezan a ver los números favorables de un gobierno que piensa en la gente”

Fernando Pereira reiteró que se está trabajando “en la construcción de un plan político que permita gobernar para la gente, pero sobre todo con la gente”.

En la previa de su VIII Congreso Ordinario, que se desarrollará el próximo fin de semana, el Frente Amplio (FA) volvió a reunir el sábado a la mesa de la agrupación nacional de gobierno, ámbito que nuclea a integrantes del Poder Ejecutivo, de los gobiernos departamentales, de las bancadas y de la orgánica partidaria. El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, sostuvo que el encuentro “era fundamental” para tener “una evaluación previa al congreso”, en tanto la instancia congresal evaluará “las acciones que hay que tomar para profundizar y generar más y mejor Frente Amplio”. La última reunión de la agrupación de gobierno había sido en agosto y ya se fijó otra para noviembre, así como una convocatoria a la agrupación ampliada para el 1º de diciembre.

“El Frente Amplio es una fuerza autocrítica y nos vamos con un montón de deberes y de cosas que resolver como gobierno y como Frente Amplio”, dijo Pereira en una rueda de prensa al término de la reunión. A La Huella de Seregni asistieron, entre otros, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el director de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, Gustavo Leal; los intendentes Mario Bergara (Montevideo), Francisco Legnani (Canelones) y Daniel Ximénez (Lavalleja); la senadora Liliam Kechichian; la diputada Susana Camarán; e integrantes de la Mesa Política, como el exsenador Charles Carrera y la exdiputada Ana Olivera.

“Era muy importante que desde la mesa tuviéramos una visión bien clara de cómo vienen sucediendo las cosas a nivel de la ejecución de políticas públicas y también para hacer un racconto del estado de situación para enfrentar el congreso que tenemos este fin de semana”, dijo Camarán a la diaria.

Uno de los puntos destacados entre los avances del gobierno fueron los datos sobre la disminución de la cantidad de personas y hogares por debajo de las líneas de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2026, recogidos en el último informe del Instituto Nacional de Estadística sobre estimación de la pobreza por el método del ingreso. En ese sentido, Pereira aseguró que “se empiezan a ver los números favorables de un gobierno que piensa en la gente”. “Cuando uno empieza a ver que hay avances significativos en términos del salario, de las jubilaciones, empieza a ver que se puede avanzar, que hay un gobierno que efectivamente mira para bajar la desigualdad”, afirmó.

Camarán acotó que el descenso se dio “sin todavía poder aplicar los nuevos montos que hemos definido para las políticas de infancia, que se van a empezar a aplicar con la asignación unificada a partir del año que viene”, en referencia a la asignación única para infancias y adolescencias aprobada en la última Rendición de Cuentas. Pereira destacó que “Uruguay está yendo en dirección al programa que el Frente Amplio presentó en la elección para llegar al gobierno”.

Por otro lado, en cuanto a la coordinación entre la fuerza política y el gobierno, el presidente del FA dijo que es responsabilidad de ambos “evaluar cuáles son las políticas que tenemos que acelerar para que estos procesos vayan con mayor rapidez en lo que nos queda de gobierno”.

La diputada, en tanto, apuntó a la necesidad de trabajar para resolver “cómo lo que se viene avanzando es transmitido a la sociedad”. En el documento base del VIII Congreso Ordinario se sostiene que “resulta indispensable” consolidar esa coordinación y se señala que “la reunión periódica de la Mesa de la Agrupación Nacional de Gobierno cumple un rol central y estratégico para articular ambas instancias”.

Pereira recordó que el FA se ha propuesto un plazo de un año y medio para trabajar “en la construcción de un plan político que permita gobernar para la gente, pero sobre todo con la gente”. “Nosotros no le vamos a ganar al poder político ni al poder económico ni al poder mediático, pero sí tenemos condiciones para, en el mano a mano, llegar a la mayor parte de la población y construir una opción de un ciclo progresista, que yo creo que es lo que necesita Uruguay para seguir avanzando, y en ese camino estamos”, expresó.

“Si las encuestas le dieran mal a Bukele, no hablarían de Bukele”

En la rueda de prensa, Pereira también fue consultado sobre otros asuntos de la agenda, como la reciente visita a Uruguay del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien se reunió con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y con algunos dirigentes de la oposición. Con respecto al modelo de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, Pereira afirmó que, aunque “la seguridad sigue siendo un gran problema”, sería “un error garrafal” comparar a Uruguay con el país centroamericano. “Creo mucho más en un sistema como el que planteó el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, con un plan nacional de seguridad pública a diez años, que en medidas que pueden ser efectivas, pero que violentan los derechos humanos, las libertades públicas, la libertad de expresión”, señaló.

En cuanto a la postura de la oposición, el presidente del FA consideró que “viven coqueteando” con el “populismo”, ya que, “si las encuestas le dieran mal a Bukele, no hablarían de Bukele, porque ningún blanco democrático ni colorado democrático, que son la enorme mayoría, piensan que el sistema de Bukele es aplicable” en Uruguay.

Pereira afirmó que, si en el Partido Nacional y el Partido Colorado “están de acuerdo con las ideas de Bukele, lo tienen que expresar con claridad”, porque, de lo contrario, “lo que están haciendo es populismo y están generando en la sociedad la idea de que esto se puede resolver con medidas que violentan los derechos humanos, la libertad de expresión y el libre ejercicio de la ciudadanía”.

Con todo, destacó que en Uruguay la elección “es entre la izquierda y la derecha, entre el progresismo y el conservadurismo”, a diferencia de otros países de la región, como Brasil y Colombia, donde, a su entender, la decisión “fue entre democracia y barbarie”. “Tener un país donde todavía se resuelven los temas por diferencias políticas, por diferencias de ideas, es muy superior a tener un país donde las ideas de extrema derecha empiezan a primar. Acá yo no he visto ninguna expresión que me lleve a pensar que hay un partido que se está configurando como extrema derecha”, expresó. Y agregó: “Vivimos en una mejor sociedad que en otros países de América Latina”.

Sobre la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, en la que participarán el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, Pereira sostuvo que “Lula le va a ganar a Bolsonaro”. “Me puedo equivocar, pero tiene enormes chances”, afirmó.

Por otro lado, consultado sobre los cuestionamientos de la B’nai B’rith a la marcha por Palestina del jueves, a la que el FA adhirió, Pereira dijo que “cada cual en democracia opina lo que quiera” y afirmó que “lo que pasó en Palestina fue un genocidio”. “Eso no me transforma en antisemita, no me transforma en odiador; me transforma en ver que la respuesta a un acto terrorista incalificable no puede ser la muerte de más de 74.000 personas, muchos de ellos niños y niñas”, señaló. Con respecto a la marcha, dijo que se siente “convocado”, aunque no “por la totalidad de la proclama”. “Me siento convocado a una marcha por la paz, a una marcha para que se generen condiciones para que efectivamente no siga muriendo gente”, puntualizó.