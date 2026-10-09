Marcha por Palestina: miles exigieron al gobierno de Orsi que “se ponga del lado de los oprimidos y no de los opresores”

A tres años del recrudecimiento de la ofensiva militar israelí, los manifestantes afirmaron que “el genocidio por goteo sigue su curso” y pidieron que se suspendan “absolutamente todos los vínculos comerciales” con Israel.

“Palestina libre o barbarie” fue la consigna compartida este jueves a lo largo y ancho del país en nuevas marchas por Palestina, a tres años del recrudecimiento de la ofensiva militar israelí en Gaza. En Montevideo, en la explanada de la Intendencia, las personas se aglomeraron para pedir que se detenga el genocidio. Aunque el día fue gris y la lluvia no solo amenazó, sino que se hizo presente, minutos antes de la movilización desde la Coordinación por Palestina se informó que, “llueva o truene, la marcha se mantiene”.

Desde el 7 de octubre de 2023, a partir del ataque terrorista de Hamas que dejó 1.200 personas asesinadas y más de 250 secuestradas, 74.023 palestinos murieron y 175.111 resultaron heridos por las acciones militares de Israel, según los últimos números de Médicos sin Fronteras (MSF). Desde el anuncio de alto el fuego, hecho por estas mismas fechas el año pasado, 1.422 palestinos murieron y 5.150 resultaron heridos.

La situación en el enclave palestino sigue siendo crítica: según reportó MSF, los equipos médicos siguen atendiendo a pacientes con lesiones causadas por “explosiones, heridas por esquirlas, traumatismos contusos privados por explosiones y heridas por armas de fuego”. Sumado a esto, los equipos continúan observando “niveles abrumadores de duelo, ansiedad, alteraciones del sueño y sufrimiento psicológico tanto en adultos como en niños”, todos ellos síntomas de que “se siguen acumulando en medio de los continuos bombardeos, los desplazamientos y el deterioro de las condiciones de vida”.

En este contexto, la Coordinación por Palestina tiene una “convicción y una propuesta clara”, dijo a la diaria Daniela Lopes, una de sus integrantes. “Estamos a tres años de un genocidio, de un apartheid, de una matanza que todavía sigue, de una limpieza étnica. Con el alto el fuego que se trató de imponer el año pasado en octubre, que no se cumple hasta el día de hoy, siguen asesinando a palestinos en Gaza y en Cisjordania, siguen cayendo las bombas”, expresó.

En esa línea también se expresó la antropóloga y activista feminista argentina Rita Segato, quien, de visita en Uruguay, se hizo presente este jueves en la previa de la movilización. Bajo un paraguas que sostenía el embajador de Palestina en Uruguay, Ahmad Alsweis, Segato sostuvo que lo que sucede en Gaza es un genocidio y afirmó que “no se trata de una opinión”.

“Lo que está sucediendo en Gaza es único en la historia de la humanidad, es peor que cualquier otro genocidio y holocausto. ¿Por qué? Porque está exhibido, no hay un pudor con relación a lo que se está haciendo allí; hay una exhibición de lo que se llama ‘el edicto’, de que el poder de muerte es la ley; y si el poder de muerte es la ley, todas las personas que estamos aquí somos los próximos candidatos al exterminio, no hay más ley”, manifestó.

Segato dijo que el mundo “hoy transita un período rarísimo, nunca vivido antes”, y si bien apuntó que “siempre el derecho fue una ficción jurídica”, en la actualidad “la gramática jurídica está ausente y eso está siendo exhibido, está siendo mostrado a todas las personas”. “El peligro para toda la humanidad es máximo, es extremo, a partir de Gaza”, remarcó.

Al tomar la palabra, el embajador palestino destacó que “el pueblo judío es libre de toda culpa de lo que está pasando en Palestina en su nombre por ese fascismo sionista”. “Los sionistas fascistas están cometiendo crímenes de lesa humanidad, de guerra contra el pueblo palestino en nombre de los judíos”, expresó.

“No podemos aceptar que se culpe a los judíos por lo que está pasando; los judíos siempre han sido nuestros hermanos, nuestros queridos primos, nuestros hermanos junto con los cristianos en Tierra Santa”, agregó el diplomático, y afirmó que el régimen de apartheid en Gaza “debe desaparecer como lo hizo en Sudáfrica”.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Marcos Carámbula “es un gran hombre para un momento difícil”

Antes del inicio de la marcha, la diaria dialogó con el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, cuya fuerza política adhirió a la movilización días atrás. Pereira sostuvo que “la defensa de Israel a un ataque duro, criticable y despreciable de Hamas no debió haber sido nunca un ataque de guerra con 70.000 fallecimientos, muchos de ellos mujeres y niños”. Dijo que no hay “ningún fundamento” para “un ataque de este tipo tan desmedido, tan desproporcionado, tan asimétrico”.

Consultado por la futura designación del exintendente de Canelones Marcos Carámbula como embajador uruguayo en Palestina, Pereira consideró que se trata de “un gesto político importante”, ya que “si uno piensa en una de las personas más importantes y más humanistas del FA, siempre sale el nombre de Marcos Carámbula”.

El embajador palestino dijo a la diaria que, aunque no lo conoce personalmente, tiene “muy buenas referencias de Carámbula”. Dijo que “es un gran hombre para un momento difícil”. Consultado sobre si se va a reunir con él, Alsweis respondió que sí y que lo va a invitar a la embajada para “ponerlo al día”, “para que vaya con argumentos y bien informado de la situación”. “Eso es lo que pretendemos: que él entienda nuestra situación, nuestras diferencias, nuestras dificultades internas que tenemos”, expresó.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

“La infancia palestina y las mujeres son los blancos preferidos por el régimen israelí”

Los carteles y los cánticos de las dos cuadras y media de gente que asistieron a la marcha por la principal avenida de la capital le pidieron al gobierno uruguayo que rompa relaciones con Israel, que se le deje de vender carne y comprar armas y llamaron a no ser “indiferente” ante la matanza de niños y niñas “en la cara de la gente”.

Luego de hacer un minuto de silencio en memoria de los asesinados en Palestina y pedir por la destitución del director de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Marcos Israel, por el cruce que este ha mantenido con las organizaciones sociales, los actores Estela Cuña, Fernando Dianesi y María José Pedraja fueron los encargados de leer la proclama de la Coordinación por Palestina, en un escenario montado en la plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva.

“Somos millones gritando bien fuerte, somos cristianos, musulmanes, judíos o ateos, sin importar credo o religión, todos juntos y unidos para defender los valores más esenciales del humanismo frente a la barbarie”, expresaron, y señalaron que desde octubre de 2023 el gobierno de Israel “ha prohibido las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja a las cárceles donde se hacinan los prisioneros palestinos, sometidos a torturas, violaciones y vejaciones sin límites”.

Manifestaron que “el genocidio por goteo sigue su curso” y que se trata de “cuatro asesinados por día, un niño cada día”. “Con o sin cometas al viento, la infancia palestina y las mujeres son los blancos preferidos por el régimen israelí. Se trata de eliminar al pueblo palestino, incluso antes de que nazcan las nuevas generaciones, cortar de raíz y cancelar su propia identidad”, sostuvieron.

Asimismo, exhortaron al gobierno, y al presidente Yamandú Orsi, a “que se ponga del lado de los oprimidos y no de los opresores”. “Exigimos firmeza para condenar estos crímenes y el cumplimiento estricto de las obligaciones claramente estipuladas por el derecho internacional, y esto implica, primero que nada, nombrar el crimen: ¡es genocidio! Y actuar en consecuencia con la suspensión de todos, absolutamente todos los vínculos comerciales y de cooperación; nada con el gobierno criminal hasta que cumpla con el derecho internacional y humanitario”, reclamaron.