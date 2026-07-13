Embajador de Palestina: “Valen más los actos de apoyo al pueblo” que una declaración de genocidio que “luego queda en un cajón”

Ahmad Alsweis apunta como prioridades el intercambio cultural, la posibilidad de que palestinos puedan venir a trabajar en el campo y que desde Uruguay se siga “cooperando” para “lograr una solución pacífica”.

Hace un mes, el embajador de Palestina Ahmad Alsweis entregó sus cartas credenciales al presidente Yamandú Orsi para representar a su país, con el que Uruguay mantiene relaciones diplomáticas desde 2011. También desde 2011, el Mercosur tiene un acuerdo comercial con Palestina, que aún no se ha ratificado.

Antes de comenzar la entrevista con la diaria, en la sede de la embajada palestina, ubicada en el barrio Carrasco, en Montevideo, el embajador puntualizó que su designación fue política y que no tiene experiencia diplomática.

Sobre Uruguay, dijo que se trata de un país “comprometido con el derecho internacional y los derechos humanos”. El único pedido que se hace es que se siga “cooperando conjuntamente para lograr una solución pacífica para nuestro conflicto”.

Desde que se inició, el año pasado, el alto el fuego se ha violado varias veces. ¿Cómo está la situación humanitaria en este momento en Palestina?

Nos ha llevado más de 1.059 muertos en los 269 días que llevamos de alto el fuego. Así que de alto el fuego nada, es una mentira. Hemos logrado frenar la locura del Ejército israelí, la matanza, pero no se ha frenado totalmente. Ellos siguen intentando volver a la guerra, o sea, volver a la matanza, provocando asesinatos diarios, selectivos y no selectivos, aleatorios.

¿Cuántas de esas personas que murieron son niños, niñas, adolescentes?

Más del 50% o 60% son niños o mujeres.

En una reciente entrevista con El País, la embajadora de Israel en Uruguay, Michal Hershkovitz, dijo que en relación con las víctimas hay “números inflados y exagerados” y que nadie puede decir realmente cuántos son civiles y cuántos son terroristas. ¿Qué opina de esta declaración?

¿Números inflados? Nosotros les invitamos a que dejen que las organizaciones internacionales entren a contabilizar si quieren, porque no están dejando a nadie entrar, o sea, es cerrar la puerta, cometer un genocidio adentro y decir: “No, los números son inflados”. Bueno, pues deja que alguien entre a ver, si no quieres reconocer lo que está diciendo la gente, que son 73.000 muertos, y dos terceras partes son mujeres y niños.

¿Espera que la disolución del gobierno controlado por Hamas y el ingreso del comité tecnócrata de palestinos pueda mejorar la situación humanitaria?

Es la solución. La solución es que entre la junta tecnócrata palestina, pero Israel está entorpeciendo esto, no está dejando que esto pase. De hecho, Israel ha declarado que disolver el gobierno de Hamas no basta, que Hamas lo hizo para ganar tiempo. Hagamos lo que hagamos, no es suficiente para Israel, porque el proyecto suyo es que desaparezcamos. Quien no está cumpliendo para nada su parte del trato es Israel. De entrada, no está dejando pasar material humanitario para la reconstrucción de Gaza ni para la atención a los enfermos y heridos gazatíes. Así que hay que ejercer más presión sobre Israel y si es posible, llevar el asunto ante el Consejo de Seguridad Internacional.

¿Cómo observa el avance en América Latina de presidentes que son más cercanos a Israel?

Yo creo que eso es perjudicial para sus propios países, no para Palestina solo. Cualquier presidente electo yo creo que sería bueno que sea patriota, y lo primero que tiene que hacer es jurar lealtad a su pueblo, no a Israel, como estamos viendo en algunos casos, que nada más llegar el electo presidente dice: “Soy leal a Israel” [en referencia a Abelardo de la Espriella en Colombia]. Yo creo que así no harían daño a nadie, pero en el momento que tienes a un presidente que jura lealtad a otro gobierno, ya está dicho todo. No sé qué servicio le puede hacer al país.

¿Cómo describiría el vínculo de Palestina con Uruguay?

Uruguay es un país comprometido con el derecho internacional y los derechos humanos. Nosotros apelamos a eso en la relación con el gobierno. Que sigan siendo leales a sus principios. No les pedimos otra cosa. Y seguir cooperando conjuntamente para lograr una solución pacífica para nuestro conflicto, que se respeten las resoluciones internacionales, no más. Desde mi puesto como embajador creo que la relación con los gobiernos uruguayos en general es positiva, es de cooperación.

Tampoco les podemos exigir más. Es positivo no sobrecargar a las personas que nos apoyan con más peticiones de lo que pueden cumplir. Así que estamos agradecidos del nivel de cooperación que tenemos con los gobiernos uruguayos en general, tanto el actual como el anterior, y aspiramos a tener más cooperación.

Con “sobrecargar” a los gobiernos, ¿se refiere al pedido de algunos sectores políticos y sociales de que Uruguay defina lo que sucede en Gaza como un genocidio? ¿Cree que es necesaria esa definición?

Esto tiene que ser una cuestión interna y lo tiene que evaluar el mismo pueblo y el mismo gobierno. No podemos entrometernos en asuntos internos de los países donde estamos. Creo que a nivel nuestro no va a cambiar mucho si dicen que es un genocidio o no lo dicen... Para nosotros es un genocidio, es una limpieza étnica la que se está haciendo ahora. Yo creo que es más beneficioso tomar actos, mejor que palabras.

¿Qué tipo de actos?

Abrir la posibilidad de recibir a algunos refugiados palestinos, por ejemplo, en Uruguay, que no se ha dado el caso hasta ahora. Hacer más actos de apoyo a la resistencia palestina cultural y popular, por ejemplo, dando becas a estudiantes palestinos para que estudien, ya que Uruguay es un país pionero en la materia de enseñanza universitaria. Queremos aprovechar ese avance que tiene Uruguay para dar a estudiantes palestinos becas en su maravilloso país, si es posible, y estamos en ello. Vamos a discutirlo más profundamente con el gobierno.

Foto: Gianni Schiaffarino

Y presionar internacionalmente, por ejemplo, para volver a retomar las negociaciones de paz con Israel, presionando a Israel, que tiene que cumplir con las resoluciones de la ONU [Organización de las Naciones Unidas]. Esos son actos más válidos que una simple declaración que luego queda en un papel metido en un cajón. No tiene efecto ninguno. Creo que más valen los actos de apoyo al pueblo palestino, a su resistencia, que nosotros apelamos a la resistencia de nuestro pueblo en su territorio, en los territorios ocupados en Cisjordania y en Gaza, como por ejemplo firmar los acuerdos que tenemos pendientes de libre comercio con Palestina. Esos actos, creo yo, son más efectivos.

La idea de traer refugiados palestinos la había anunciado el canciller Mario Lubetkin el año pasado. ¿Ha habido diálogo con el gobierno por esto?

La verdad que todavía no. Estamos pensando en tener una audiencia con cancillería sobre algunas propuestas específicas sobre cómo y en qué contexto podemos traer refugiados. Uruguay podría beneficiarse de eso, como traer campesinos palestinos. Es una propuesta que vamos a estudiar y vamos a plantear de manera más técnica. Podemos traer unas cuantas personas y cederles algún terreno [del Instituto Nacional] de Colonización para que vuelvan a retomar su vida y beneficien al país también. Estamos en eso. No hemos hecho ninguna propuesta concreta y oficial al gobierno todavía.

También mencionó algunos acuerdos comerciales con Palestina que entiendo que quedaron por el camino, que nunca se firmaron.

Nunca se ratificaron por parte del Parlamento. Los acuerdos son de libre comercio con el Estado de Palestina dentro del Mercosur, firmados en 2011. Uruguay se retrasa en eso. Entendemos que es la presión del lobby sionista en el país.

¿Hay posibilidad de pedir una reunión con legisladores?

Lo vamos a pedir. Estamos pendientes de unas reuniones oficiales tanto con la mesa política del gobierno como con el mismo gobierno.

¿Y con los partidos de la oposición?

Vamos a hacer visitas a todos los partidos, absolutamente todos, [a aquellos] que nos abran la puerta, obviamente. Nosotros tratamos de tener las puertas abiertas de nuestra embajada y esperamos también que nos abran las puertas de los otros partidos, no para que se comprometan con nuestra causa, sino para dar la oportunidad de escuchar nuestro punto de vista también. No pretendemos decir que poseemos la verdad absoluta, ni muchísimo menos, sino que simplemente nuestro punto de vista se tenga también en cuenta. Siempre digo, y no me cansaré de repetir, que no queremos que nadie levante nuestra cruz del pueblo palestino, y no queremos que nadie se vea perjudicado por apoyarnos tampoco. El que quiera dar un paso adelante y apoyar una causa justa, le agradecemos, le decimos: ‘Gracias por ese apoyo, por esa solidaridad’. Pero siempre que sea una decisión propia de ese partido, de esa formación, de ese pueblo. No pretendemos meter a nadie en nuestro conflicto, no.

También decimos a la gente que nuestra causa es una causa a la vértebra espinal de todo lo que es la justicia humanitaria en el mundo. Todo lo que tiene que ver con Palestina, al final, tiene que ver con la justicia social y con la humanidad. Pero, dicho eso, tampoco podemos obligar a nadie que se comprometa con nuestra causa. Esperamos que por lo menos escuchen nuestro punto de vista y que reflexionen sobre eso.

En cuanto a la percepción de las personas sobre lo que sucede en Gaza, ¿qué reflexión le merece cuando se confunden las críticas a las acciones de Israel con el antisemitismo?

Esa es una última carta que ha sacado el sionismo para defender lo indefendible, que son sus actos en Gaza. Los sionistas que quieren lavarle la cara a ese Estado genocida han intentado ir por ese camino de decir que cualquier crítica a Israel se va a meter dentro del contexto de antisemitismo. Pero esa medida fue rechazada por todo el mundo, porque esa idea es absurda y no tiene contenido legal ni lógico, puesto que los mismos judíos, muchos judíos en el mundo, critican a Israel. Los judíos más ortodoxos, más judíos, no están de acuerdo con el sionismo ni con lo que está haciendo el Estado de Israel.

¿Cuántas comunidades palestinas hay en Uruguay y dónde están ubicadas?

Los palestinos en Uruguay se sitúan en las fronteras con Brasil o con Argentina mayormente. Aquí en la capital no hay muchos, se cuentan por decenas apenas. No hay muchos en el interior, pero en las fronteras hay más comunidad. No tenemos un número específico exacto. Desde la embajada estamos empezando a hacer un censo de los palestinos porque muchos de ellos, por ejemplo, residen en Brasil y trabajan en Uruguay, o tienen nacionalidad brasileña pero residencia en Uruguay. Es una situación muy peculiar y muy bonita a la vez, porque nosotros anhelamos esa libertad de movimiento. Chile, por ejemplo, tiene la comunidad palestina más grande en América Latina, hay medio millón de palestinos. Aquí no llega a eso.

¿Cuál es el potencial para desarrollar intercambios culturales entre Palestina y Uruguay? ¿De qué forma se daría?

Vamos a trabajar sobre varias ramas, por ejemplo, el arte fotográfico. Vamos a hacer alguna exposición fotográfica de Palestina en general, con pintores, con música. La música palestina es bastante variada. La gastronomía es muy amplia también, muy versátil, y en eso podemos enseñar mucho al pueblo uruguayo, compartir con ellos nuestra historia, nuestros conocimientos, al que quiera aprender, al que quiera acercarse.