Juan Castillo: “Estamos en un mejor momento” y “Yamandú está jugando un rol mucho más importante de dirección”

Alentados por indicadores positivos en materia de pobreza, ingresos, salarios y producción, ministros del gobierno destacan que se ingresó en una “nueva etapa” y adelantan proyectos para lo que resta del mandato.

En mayo de este año se conoció la noticia de que el presidente Yamandú Orsi había adquirido una camioneta Hyundai Santa Fe con un descuento de 25.000 dólares antes de asumir la presidencia, pero después de ser electo. Se sucedieron varios intentos de explicaciones, que desde el propio oficialismo se calificaron de confusas. Ese mismo mes, Orsi se subió al portaaviones estadounidense USS Nimitz. Al mes siguiente, mientras se seguía discutiendo de la camioneta, se conoció que el gobierno uruguayo conversaba con Estados Unidos sobre un eventual acuerdo de deportaciones. El malestar en la interna del Frente Amplio (FA) se hizo sentir en los comités de base y en algunas declaraciones públicas de dirigentes, mientras al gobierno le costaba colocar sus propios temas en agenda.

Pero el panorama cambió en las últimas semanas, coinciden en señalar ministros del gobierno consultados por la diaria. Para el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el gobierno “ingresó en una nueva etapa positiva”, “de resultados y de mayor sintonía con la fuerza política”, y esto genera a su vez “un cambio de clima o un giro con relación al estado de ánimo interno y en el entorno del gobierno”.

El último Congreso del FA, precedido de un largo trabajo que buscó zurcir las diferencias, particularmente en relación con la política exterior y con la propuesta para gravar el 1% más rico, concluyó con resoluciones que se interpretaron desde el Ejecutivo como un respaldo al gobierno y como un hito de una nueva etapa en el vínculo con la fuerza política. “El congreso es una síntesis de esta mayor articulación, sintonía y cercanía entre la fuerza política y el gobierno”, reflexionó Ortuño.

Según Ortuño, para llegar al congreso con ese resultado, incidieron varios factores. En primer lugar, una “autocrítica” y un cambio al interior del gobierno que llevó un tiempo asumir. Algunos ministros y jerarcas fueron “explícitos en la necesidad de construir una inflexión, asumiendo que el gobierno estaba teniendo resultados de visibilidad, de valoración de la ciudadanía, negativos”. Al mismo tiempo, para Ortuño también hubo “un cambio de chip y de clima” en la fuerza política “en relación con el nivel y la forma de expresión de las críticas al gobierno, que en algunos casos se planteaban en forma muy ríspida, enrareciendo o afectando el clima de relacionamiento”.

En segundo lugar, Ortuño destacó el rol que cumplió la presidencia del FA, con Fernando Pereira a la cabeza, que impulsó “una serie de reuniones de análisis sobre la marcha del gobierno a nivel interno en el secretariado” del FA, y también de encuentros de la conducción del FA con el gobierno y en particular con Orsi.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y la derrota de Donald Trump y los republicanos en las elecciones de medio término de Estados Unidos fueron inyecciones de ánimo para los frenteamplistas y contribuyen a mejorar el clima, coinciden los ministros consultados. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, afirmó que el estado de ánimo “es un factor fundamental”, porque “si alguien está descreído del proyecto político, si a alguien no le entusiasma más lo que pueda hacer su fuerza política, si da la batalla por perdida, es muy difícil”. “Siempre hay un por qué. Siempre hay un argumento de por qué retomar la senda de la expectativa, de la esperanza y fundamentalmente del compromiso”, remarcó.

Las cifras y la agenda

Por otro lado, indicadores económicos y sociales difundidos recientemente son alentadores para las expectativas del gobierno, en particular las mejoras registradas en materia de pobreza, ingresos y salarios. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística, el ingreso medio de los hogares creció 4,4% en el tercer trimestre de 2026 con relación al mismo período del año anterior, mientras el índice medio de salarios del sector privado aumentó 5,98% en setiembre con relación al mismo mes de 2025. El dato de la caída de 2,9 puntos de la pobreza se conoció a principios de octubre.

En tanto, la inflación sigue dentro del rango meta, el desempleo se mantiene estable (bajó 0,1% entre setiembre y octubre), la producción industrial creció 7,7% en octubre y las exportaciones de bienes en octubre crecieron 1% respecto a 2025, según el informe más reciente de Uruguay XXI.

En paralelo, el gobierno está logrando colocar más sus temas en agenda, asegura Castillo. “Ya no estamos corriendo atrás de los problemas, atrás de las noticias tratando de componer agenda, sino que en varios aspectos la agenda la está marcando el gobierno: colocamos nuestras propias iniciativas, marcamos nuestros propios objetivos, y me parece que eso se está notando”, consideró.

En estos meses, además de la Rendición de Cuentas que creó la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, el Parlamento aprobó la ley de empleo integral y tiene a estudio el proyecto de ley de competitividad, que crea una causal anticipada de retiro a los 60 años, así como el proyecto de creación de la Universidad de la Educación, entre otras iniciativas que han sido impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Para Castillo, el gobierno está “en un mejor momento”, que hace algunos meses atrás. “Estamos funcionando y trabajando mejor, más colectivamente. Me parece que hay una impronta distinta”, consideró.

El rol del presidente

El ministro de Trabajo valoró que el presidente Yamandú Orsi “está jugando un rol mucho más importante de dirección, de conducción, colocando más los temas”, y también los ministros se están “compenetrando más, tomando más un espíritu colectivo y no de compartimentos estancos en la gestión del gobierno”. “Hay un grado mayor de cohesión en el Ejecutivo, incluso del Ejecutivo con el sector parlamentario. En la interpelación [que la oposición le realizó a Castillo el 4 de noviembre] se coordinó muy bien con la bancada frenteamplista y nos sentimos realmente cobijados, escuchados y respetados. Creo que además se expresó eso en las propias intervenciones de legisladoras y legisladores. No importando de qué sector político eran del FA, defendieron la gestión como suya. Hay un grado de compromiso y cohesión también desde ese punto de vista”, evaluó Castillo.

Concluyó que “todo eso está incidiendo” y que también es probable que, en el caso de cada dirigente, “sin hacerlo público”, pero “en la práctica”, “la autocrítica” hace que estén “jugando un rol distinto”.

Ortuño coincidió en que hay “una afirmación y mejora del rol del presidente” y, en particular, “un mejor trabajo” a nivel del Poder Ejecutivo, con reuniones del Consejo de Ministros más frecuentes, con mayor intercambio político, focalizadas “en la síntesis política de la gestión, no solo en los informes parciales de las áreas de gestión”.

Para el ministro de Ambiente, el cambio en el rol del presidente se nota, por ejemplo, a partir de episodios como el de esta semana, cuando Orsi revocó la decisión del Ministerio de Salud Pública que había reducido de cinco a tres años la inhabilitación para ejercer a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culpable por la muerte de Soledad Barrera. De esta forma, Orsi se mostró como “un presidente que toma acción con relación a las decisiones de sus ministras y ministros, y las impone”, consideró Ortuño.

Pero además, para el ministro de Ambiente hubo “un cambio en la actitud de conducción” de las reuniones de los Consejos de Ministros por parte de Orsi, “marcando más el tono y el marco”, “convocando él a la reflexión política, no al mero informe administrativo de gestión de cada una de las carteras, y además marcando claramente algunos lineamientos”, algo que “no había hecho antes”. En distintas oportunidades, Orsi transmitió en las reuniones con los ministros que no debían contradecirlo públicamente, si bien el espacio estaba abierto para intercambiar a nivel interno, y también reclamó coordinación cuando se sucedieron una serie de salidas de subsecretarios contradiciendo a sus ministros.

Además, Ortuño opinó que las salidas públicas de Orsi están siendo “más sobrias, más firmes”, y “se coronan en esta última semana con el discurso y la impronta que le da a la visita del papa León XIV”.

El cumplimiento del programa

Los ministros consultados coincidieron en que se está cumpliendo con el programa del FA. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, aseguró que en su área las disposiciones establecidas en el programa se concretaron o “están en marcha”. Puso como ejemplos el proyecto de la Universidad de la Educación, enviado al Parlamento en enero de este año, y el proyecto que reintegra a los docentes en los consejos de la educación, que está a estudio de Diputados y que “obviamente tiene las dificultades de la construcción de las mayorías”. En materia de gestión, mencionó que los espacios MEC “comenzaron a instrumentarse incluso el año pasado sin presupuesto y en este año [ya con presupuesto] vamos a cerrar con la instalación de espacios MEC en localidades del interior profundo, en Cerro Largo, en Rocha, en Salto, en Artigas y en Rivera”. Destacó que se reglamentó y se asignaron recursos a la ley de teatro independiente; señaló que se “multiplicaron” los premios y los reconocimientos a artistas nacionales y que “por primera vez en la historia el sistema de museos tiene recursos públicos aplicados”. Mencionó también la realización del Congreso de la Educación, cuyo plenario final será en diciembre.

Para Castillo, el índice de pobreza “es la síntesis de todas las políticas”, a la que “todos aportaron”, y remarcó que estos resultados “marcan un acierto en la línea de acción política del gobierno”. El ministro mencionó especialmente los lineamientos de los Consejos de Salarios y las propuestas del Ejecutivo para la negociación colectiva, las becas educativas y las medidas en materia de protección social. Respecto a las becas Butiá para asegurar la continuidad de las trayectorias educativas en la enseñanza media, Mahía señaló que el gobierno se comprometió a otorgar 21.000, este año llegó a 22.000 y el año próximo la meta es llegar a las 35.000.

Reducción de la jornada laboral

El viernes la consultora Opción divulgó nuevos datos de evaluación gubernamental que muestran que la aprobación del gobierno continúa estancada en 19%. En cambio, la desaprobación cayó cinco puntos: pasó de 57% en la medición del tercer trimestre a 52% en esta última medición, que fue realizada en los primeros días de octubre y en los primeros días de noviembre. En tanto, las personas que no tienen una opinión buena ni mala del gobierno pasaron del 24% al 28% en el mismo período.

Ortuño consideró que las valoraciones que recogen las encuestas “no siempre son simultáneas” con relación a cómo la sociedad va percibiendo la gestión, y se mostró “convencido” de que esta “nueva etapa se va a expresar en las encuestas”.

Los ministros consultados señalaron que en los años que quedan de mandato el gobierno debe concentrarse en cumplir con el programa del FA porque ese es el “gran rumbo” que diferencia “dos proyectos de país”, apuntó Castillo. “Hay otros intereses, otro proyecto que intenta que nosotros no avancemos, pero me parece que cerrar filas en torno a ese programa es importante”, marcó el ministro de Trabajo.

En cuanto a proyectos a concretar en lo que queda del mandato, Mahía mencionó, entre otros, a la Universidad de la Educación, porque “significaría la transformación de la formación de los educadores en el Uruguay”.

Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le interesa especialmente impulsar la reducción de la jornada laboral. Castillo contó que la cartera tiene previsto presentar en la interna del Poder Ejecutivo, a principios del año próximo, un proyecto a tales efectos. En esa dirección, se está buscando generar “mucha conciencia, mucho debate, desparramándolo en el interior del país”. “Ningún día de nuestra gestión de los 20 meses dejamos de apuntar en ese sentido, y estamos con mucha amplitud trabajando, ahora con la participación de todas las universidades, públicas y privadas, haciendo talleres, seminarios, mesas redondas”, enumeró el ministro.

Castillo aclaró que la iniciativa se presentará “con mucha conciencia de que en definitiva el que luego resuelve es el presidente de la República” y que “él entenderá los momentos políticos oportunos”. Dijo que todavía no conversó con Orsi sobre este tema, aunque sí lo hizo con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. En agosto, Oddone declaró que “hay miembros del gobierno que proponen y defienden” la reducción de la jornada, pero que “no es una iniciativa del gobierno”, si bien apuntó que “el mundo va hacia eso”. La iniciativa está contemplada en las bases programáticas del FA, en las que se sostiene que en el período 2025-2030 “se implementará la reducción de la jornada laboral” de 48 a 40 horas por semana.

“Con Oddone intercambiamos puntos de vista, con las diferencias que tenemos y que ninguno de los dos las oculta. Lo hacemos en forma muy civilizada, conversando, consensuando, buscando un punto medio. Por tanto, yo estimo que vamos a avanzar en eso y en algunas otras cosas, como algunos convenios de la OIT [Organización Internacional del Trabajo] que hemos propuesto para la ratificación”, aseguró Castillo. Uno de estos convenios es el 158, que establece la necesidad de un preaviso en caso de despidos, y el 153, que regula la jornada de descanso en el transporte carretero.

Otro capítulo importante de iniciativas a concretar tiene que ver con infraestructura, energía y agua. En los próximos años cobrará protagonismo la reforma del transporte metropolitano, que estuvo sobre la mesa en el último Consejo de Ministros. Ortuño mencionó también la represa de Casupá y todas las obras de potabilización previstas en Aguas Corrientes, así como la concreción del plan de universalización del saneamiento “con un número importante de obras en el interior del país”. Señaló los proyectos de construcción de centros de datos –entre ellos, si se concreta, los de Solaria–, los parques solares de UTE en San José, Melo y Fray Bentos y los proyectos privados en materia portuaria y aeroportuaria. “Ahí tenés un panorama general que en 2027 va a mover sin duda no solo la economía, sino que, lo más importante, va a impactar en la calidad de vida de la gente por vía del empleo, porque aquí hay muchos puestos de trabajo que se pondrán en marcha”, destacó Ortuño.

Por otra parte, el gobierno aspira a lograr concreciones y mejoras en áreas clave para la ciudadanía, como la seguridad.

“No hay que tener ansiedad. Hay que mostrar la cosa pública con tranquilidad y con solidez en el rumbo estratégico. Yo confío y estoy convencido de que Uruguay y nosotros vamos a lograr los objetivos de desarrollo económico, de inclusión en educación, en salud, en vivienda y en seguridad que nos comprometimos en el programa”, concluyó Mahía.