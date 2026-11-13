Consejo de Ministros: gobierno reglamentó la agencia de transporte y estima que la reforma generará 2.500 empleos directos

Por otra parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, afirmó que la respuesta ante el incendio del Colonia Shopping será “hacer todo lo humanamente posible”.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, reunió este jueves al Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva en un horario atípico, porque “había noticias importantes” que quería “resolver”, según señaló el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien encabezó la conferencia de prensa posterior al encuentro junto con su par de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry. Ambos explicaron el “centro político” del encuentro, que giró en torno a la reglamentación de la Ley de Empleo Integral –aprobada en el Parlamento a mediados de junio– y a una “puesta a punto” del proceso de diseño de la reforma del sistema de transporte metropolitano.

Antes de entrar en los temas principales, Orsi inició el Consejo de Ministros con un saludo a todas las carteras y a los ámbitos de gobierno nacionales y departamentales “por lo que significaron todas las movilizaciones a partir de la visita del papa [León XVI] durante el fin de semana pasado”, señaló Castillo. En segundo lugar, el presidente se refirió al impacto del reciente incendio que provocó daños materiales superiores al 90% en el Colonia Shopping. Al respecto, Castillo afirmó que la respuesta del gobierno será “hacer todo lo humanamente posible, todo lo que sea necesario a los efectos de dar respuesta a esta incertidumbre”. En ese marco, Orsi les solicitó a los ministerios que coordinen acciones con la Intendencia de Colonia, el sector empleador y los trabajadores, “a los efectos de ir evaluando el impacto, los acontecimientos, las pérdidas, y buscando herramientas”.

Se lanzará la plataforma Integra Empleo

En el marco de la reglamentación de la Ley de Empleo Integral, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras, a partir del próximo lunes a las 13.00 quedará habilitada la plataforma Integra Empleo, dirigida a las empresas interesadas en contratar personal mediante los incentivos previstos en la ley, que cubren entre el 25% y el 80% de los salarios de los trabajadores, según los grupos de población que se busca priorizar: jóvenes, mayores de 45 años, mujeres jefas de hogar, población afrodescendiente, población trans, personas con discapacidad y liberados del sistema penitenciario.

El presupuesto para la implementación de la ley es de aproximadamente diez millones de dólares. El ministro recordó que la norma “toma en cuenta” tres normativas anteriores –las leyes 19.133 y 19.689 de fomento al empleo juvenil y la Ley 19.973 de promoción del empleo– y las reformula sobre la base de “una discusión en el territorio con los propios trabajadores y trabajadoras, con los productores, los empresarios, todas las cámaras, con las ligas de comercio del interior del país”.

Por otro lado, el miércoles 18 de noviembre se abrirán las inscripciones para la 15ª edición del programa Yo Estudio y Trabajo, que sorteará cupos el 1° de diciembre. Bajo la nueva ley, la franja etaria del programa se amplía desde los 15 a los 24 años.

Se firmó el decreto reglamentario de la agencia de transporte

En cuanto a la reforma del transporte metropolitano, Etcheverry comentó que en el Consejo de Ministros se profundizó en los estudios solicitados para la elaboración del proyecto, algunos de los cuales ya están finalizados. Otros insumos estarán disponibles entre diciembre y marzo de 2027, de cara a la finalización de la etapa actual, abocada al “diseño conceptual”.

Las próximas fases incluirán los “estudios de impacto de desarrollo urbano y territorial que están en curso”, el “diseño de la operación del sistema” y las definiciones presupuestales, así como “la sostenibilidad de ámbitos de intercambio con empresas y con trabajadores y usuarios del transporte público”, indicó la ministra.

Uno de los aspectos en los que se avanzó fue la elaboración del decreto reglamentario para la creación de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, que tendrá como objetivo “contribuir a la mejora de la movilidad en el área metropolitana”. Según informó la titular del MTOP, el decreto ya está firmado y, “seguramente, la semana que viene o la otra, ya esté culminado el proceso administrativo”. La norma establecerá cómo se gestionarán las responsabilidades de la agencia y “cómo se tomarán las decisiones” en ese ámbito.

Etcheverry explicó que habrá “decisiones calificadas” en función del área a la que correspondan. En ese sentido, señaló que, “si hubiera planteos vinculados a una modificación desde el punto de vista de la asignación de recursos presupuestales o económicos, obviamente tiene que contar con el voto afirmativo del Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]”.

A su vez, se elaboró la propuesta de los convenios de adhesión a la agencia, que permitirán pasar a la órbita de la agencia las competencias que están disgregadas en cada uno de los organismos que la integran –el MTOP, el MEF y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José.

La ministra ratificó que la intención del gobierno es “llegar a mediados del año que viene con licitaciones en curso para, efectivamente, llegar a fines de 2029 con los beneficios de esta transformación para toda la población del área metropolitana”. “Acá se trata de que la gente recupere tiempo de vida, tenga un servicio de transporte público más eficiente, previsible, confiable y que, sobre todo, respete la calidad que merecen quienes son usuarios habituales del transporte público”, afirmó Etcheverry.

El proyecto para este quinquenio abarcará principalmente dos corredores: por un lado, el de la ruta 8, Camino Maldonado y 8 de Octubre; por otro, el de Avenida Italia y Giannattasio. El primero tiene la “mayor cantidad de usuarios del transporte público” –4.500 personas por hora y por sentido– y el segundo la “mayor cantidad de autos particulares”, mencionó Etcheverry.

“Estamos hablando de 50 kilómetros entre los dos corredores, entre el 25% aproximadamente de la población que utiliza el transporte público de forma diaria, que son 1.200.000”, señaló la ministra. Los ejes contarán con 35 y 45 paradas en superficie, distribuidas a lo largo de corredores troncales por los que circularán ómnibus rápidos. Además, tendrán salidas para vehículos particulares y ciclovías.

Se estima que la reforma generará unos 2.500 empleos directos –y una cifra similar de trabajos indirectos– durante la etapa de obras, que se desarrollará entre mediados de 2027 y octubre de 2029, y aproximadamente 500 puestos de trabajo permanentes para la operación y el mantenimiento del sistema.