El intendente de Montevideo dijo que se está dialogando con los trabajadores y que la situación de la recolección “se va a resolver a la brevedad”

Este miércoles, La mañana de la diaria recibió al intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien se refirió a la situación de la basura acumulada en algunas zonas de la capital del país, un tema que fue cuestionado por legisladores nacionales y departamentales del Partido Nacional en las últimas horas. Ayer, en rueda de prensa, el excandidato a la Intendencia de Montevideo (IM) Martín Lema calificó la situación como “caótica” y señaló que en la actualidad algunos barrios de la ciudad están “completamente desbordados por la basura”. Sobre ello, Bergara afirmó que “no se justifica ningún tipo de alarmismo”.

El intendente explicó que en estos días se ha dado un deterioro vinculado a “decisiones de los trabajadores” que realizan la actividad de recolección, con los que afirmó que ya hubo un diálogo y que se aspira a regularizar su trabajo a la brevedad. A su vez, recordó que en la actualidad se está trabajando en el desarrollo del nuevo plan de recolección, con el objetivo de retirar contenedores de la vía pública, en tanto afirmó que al asumir la gestión de la comuna había unos 11.800 contenedores en la calle y ya se retiraron unos 1.300. Bergara señaló que la capacidad de recolección en “días sin dificultades” ronda los 4.500 contenedores diarios.

El jerarca sostuvo que no considera que haya una “situación dramática a nivel generalizado”, pero sí se ha manifestado la preocupación por regularizar lo antes posible la recolección de la basura acumulada. Asimismo, reparó en que el nuevo plan de recolección de residuos implica la distribución de contenedores “intradomiciliarios e intraprediales”, que ya fueron otorgados a más de 55.000 hogares, y afirmó que los primeros resultados muestran la satisfacción de un 90% de los vecinos.

Sobre algunas críticas vinculadas a las zonas de recolección, que van en la línea de que hay una limpieza más asidua en el centro de la ciudad frente a una periferia más postergada, Bergara dijo que “obviamente hay más frecuencia de pasaje en las zonas donde vive más gente”, y rechazó que existan “preferencias ideológicas”.

Por otro lado, rechazó los cuestionamientos de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) sobre las condiciones de trabajo, el mantenimiento de los camiones y la disponibilidad de personal para la recolección de los residuos, y señaló que “cuando uno tiene asambleas todos los días que paran una o dos horas la actividad, se empiezan a alterar los resultados”, por lo que sostuvo que las dificultades vinculadas a los camiones no explican por sí solas la situación actual.

Consultado sobre una posible presión sobre la flota de camiones, en particular por las dificultades de mantenimiento e inspección vehicular señaladas por Adeom, rechazó que exista un problema significativo en ese sentido y afirmó que en la actualidad la comuna cuenta con 46 camiones de los cuales 34 tienen la inspección vehicular al día, y destacó que el Plan de Limpieza aprobado por la Junta Departamental está vinculado a otro proyecto que contempla la compra de 70 camiones adicionales.

Con respecto a la denuncia de Adeom ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social por presunta persecución sindical a 11 funcionarios, Bergara sostuvo que hay un diálogo “permanente y sistemático” con el sindicato y que “en la administración no hay lugar para la persecución sindical”. Como ejemplo del diálogo que mantienen, señaló las más de 250 reuniones y los esfuerzos realizados para tener un convenio colectivo y un acuerdo de relacionamiento sindical que, “justamente, garantiza su libertad”.