“No vamos a ocultar nada” y “voy a ir hasta el fondo”: Lazo respondió a reclamos de familiares de militares fallecidos

“Le escribo desde un dolor que me acompañará toda la vida para solicitarle expresamente que presenten su renuncia y que tanto usted, ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y comandante en jefe del Ejército general Mario Stevenazzi, pongan sus cargos a disposición del presidente de la República”, escribió Brisa Rocha, hermana de Juan Sebastián Rocha Fernández, quien junto a otros dos militares falleció a fines de octubre durante un entrenamiento en el río Uruguay. Por este hecho, el Ministerio de Defensa Nacional solicitó una investigación de urgencia a las Fuerzas Armadas y envió la información recabada a la Fiscalía de Fray Bentos.

Rocha aseguró que las autoridades “faltaron a la verdad y a la palabra de honor que debería sostener su autoridad”. Señaló que los participantes en el entrenamiento no contaban con cuchillos ni con luces, y que no todos los instructores estaban habilitados, por lo que el caso debería investigarse como homicidio culposo.

Este miércoles, en diálogo con Subrayado, la ministra Lazo respondió a los cuestionamientos. Señaló que comprende a la familia porque “son momentos de profundo dolor”. Afirmó que “la investigación de urgencia contiene elementos” que la “alarman desde el punto de vista de la seguridad” y que por eso derivó la información a la Fiscalía, para que “se investigue a fondo”.

“No vamos a ocultar nada, los tiempos de la investigación obviamente no son los que esperamos. Pero tenemos que dar garantías a las familias en primer lugar y a la ciudadanía toda”, remarcó. Aseguró que va a ir “hasta el fondo” y que “si alguien es responsable se tendrá que hacer cargo”, y “si alguien mintió, también”.