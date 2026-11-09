Lazo se reunió con legisladores del FA y la oposición por las muertes de los militares en Fray Bentos

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se reunió este lunes con diputados y senadores de las respectivas comisiones de Defensa para brindarles información acerca de la investigación de urgencia iniciada por la cartera a raíz de la muerte de tres efectivos militares en el marco de una serie de ejercicios del curso de Buzo Táctico en Fray Bentos; en el ejercicio participaron un total de 20 efectivos. Además de las tres víctimas, un cuarto integrante del Ejército debió ser internado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde evoluciona favorablemente.

Ante la tragedia, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) encomendó una investigación de urgencia a las autoridades militares; finalizó la semana pasada y este lunes fue compartida en buena medida con los legisladores. Además, el contenido de la investigación ya fue derivada a la Fiscalía de Fray Bentos.

Luego de la reunión, Lazo fue consultada en una rueda de prensa sobre si la investigación –de carácter reservado– arrojó datos que ayuden a reconstruir lo sucedido, y respondió que sí. La ministra dijo que “se van arrojando datos” y sostuvo que resulta “relevante” que la Fiscalía “contara con este informe preliminar que se hace en 48 horas desde la cuestión técnica”. Según supo la diaria, uno de los elementos que surgieron de la investigación de urgencia es que en el área del ejercicio no hubo una inspección previa del lugar, donde había dos boyas. En principio, se supone que ambas boyas habrían desencadenado el accidente.

A su vez, la investigación de urgencia servirá de insumo para la investigación administrativa que se hará, para la cual hay un plazo de 60 días, con una posibilidad de prórroga de hasta 30 días. Lazo señaló que la investigación administrativa puede “concluir antes”, aunque apuntó que desde la cartera se está intentando que “efectivamente se lleve adelante con la independencia y la rigurosidad necesarias”.

El hecho ocurrió en la noche del jueves 29 de octubre, cuando los efectivos participaban en el tercer ejercicio de nado nocturno de 2.500 metros de distancia en la zona del muelle del Anglo, en el río Uruguay. Según la información brindada por el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, en el curso participaban 20 efectivos y unos 16 instructores. El accidente ocurrió cuando los participantes estaban unidos a una misma cuerda y eran acompañados por los instructores en dos botes y dos kayaks. Stevenazzi indicó que un grupo de militares que realizaba la prueba se enredó, por lo que se cortó la cuerda, un procedimiento habitual para este tipo de situaciones. A su vez, solo algunos militares lograron desengancharse de la linga que los unía.

La senadora del Frente Amplio (FA) y presidenta de la Comisión de Defensa de la cámara alta, Bettiana Díaz, dijo en una rueda de prensa que “hay un montón de detalles que son parte de una investigación que también está en el ámbito de la Justicia”. Sostuvo que “tanto el mando civil como el mando militar han respondido correctamente” y apuntó que “obviamente que las responsabilidades se tendrán que determinar con base en lo que arroje la investigación”. “La investigación de urgencia, por lo que se nos trasladó, no es concluyente con respecto a responsabilidades, sobre todo del cuerpo técnico”, subrayó.

El diputado del FA y presidente de la Comisión de Defensa de la cámara baja, Aníbal Méndez, dijo a la diaria que la información que recibieron por parte de la ministra es la misma que ya recibieron las familias de los militares fallecidos y el cuarto oficial, quien “afortunadamente viene mejorando en su estado de salud”.

“Una cosa que nos fue informada es que en el Ejército se entiende que se contaba con los elementos de seguridad habituales, necesarios y correctos, y las coordinaciones habituales que hace el Ejército en este tipo de ejercicios”, señaló Méndez. Apuntó que se trata del ejercicio número 64, por lo que lo que sucedió “es algo muy extraordinario que lamentablemente tuvo el desenlace que todos sabemos”.

En diálogo con la diaria, el senador del Partido Nacional y exministro de Defensa Nacional Javier García afirmó que la información de urgencia “tiene elementos muy serios”. Comentó que le pidió a la ministra que dicha información se haga pública, porque de lo contrario se puede dar lugar a versiones o rumores sobre lo que sucedió “que no hacen bien, que distorsionan la realidad y pueden agravar el dolor”. “Ya no tiene ningún sentido la reserva”, afirmó García, y consideró que resultaría de “mucho más aporte a la transparencia si se diera a conocer la información”.

En la misma línea, el diputado colorado Maximiliano Campo dijo a la diaria que “debe haber un informe oficial y público” sobre el episodio para que “esto sea claro, transparente y para que no se genere un rumor o se empiecen a generar distintas versiones e hipótesis sobre lo que puede haber ocurrido”.

Consultada al respecto, Lazo dijo que el planteo realizado por la oposición “es legítimo”. No obstante, sostuvo que la información que hasta ahora se ha dado desde el MDN es la que se puede “brindar para no generar lesiones en lo que tiene que ver con, sobre todo y fundamentalmente, las familias”.