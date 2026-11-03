Ministerio de Defensa Nacional recibió informe de urgencia sobre la muerte de efectivos militares en Fray Bentos

La cartera expresó en un comunicado que el contenido de la información proporcionada “se mantendrá en reserva”, con el objetivo de “preservar la garantía del secreto de las actuaciones” de una futura investigación administrativa.

Este martes, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) informó que recibió el informe de urgencia solicitado por las autoridades del Ejército Nacional con la intención de esclarecer los hechos detrás de la muerte de tres efectivos del Ejército mientras realizaban ejercicios en el río Uruguay el pasado jueves.

La tragedia se dio en el marco de una serie de ejercicios del curso de Buzo Táctico, impartido por el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos, del que participaban un total de 20 efectivos. Además de las tres víctimas, un cuarto militar debió ser internado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde evoluciona favorablemente.

Según indicó la cartera en un comunicado público, la información recibida este martes “aporta elementos técnicos de relevancia que servirán de insumo para la investigación administrativa” que se prevé llevar a cabo en torno a los hechos acontecidos, en línea con “los plazos establecidos por la normativa”.

Sin embargo, en la misiva se explica que el contenido del informe “se mantendrá en reserva”, con el objetivo de “preservar la garantía del secreto de las actuaciones” de la futura investigación, además del “debido cuidado y respeto que impone la dolorosa circunstancia”. Desde el MDN recordaron además que el caso también está en manos de la Fiscalía, que “lleva adelante su propia investigación y, como corresponde, recibirá [...] toda la colaboración que requiera”.

El anuncio del MDN sucede a pocas horas de que el senador del Partido Nacional (PN) y exministro de Defensa Nacional Javier García solicitara la comparecencia de Lazo ante el Parlamento para informar sobre la tragedia. “Es indispensable que la ministra de Defensa concurra al Parlamento a informar a la Comisión”, aseveró el senador este lunes en la red social X.

Este martes, consultado sobre lo sucedido, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que se trata de “una tragedia” y de “un evento muy triste”. “Estamos hablando de que perdimos a tres soldados que han comprometido su vida y su profesión al servicio del país y lamentablemente en un ejercicio perdieron la vida”, manifestó, y expresó su solidaridad con las familias. Agregó que están en curso las investigaciones “para determinar las responsabilidades” por lo sucedido y que “hay que esperar los informes, que van a estar en el corto plazo”.