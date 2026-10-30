Tres buzos del Ejército murieron durante un entrenamiento en el río Uruguay

El accidente ocurrió en la zona del muelle Anglo, en Fray Bentos, durante una práctica con cuerdas y boyas sumergidas.

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Una práctica de buceo del Ejército en el río Uruguay terminó en tragedia este viernes en Fray Bentos: tres efectivos murieron y uno permanece internado en cuidados intensivos.

En un comunicado de prensa, la Armada Nacional señaló que, según la información primaria, se trata de cursantes del curso de Buzo Táctico, que es impartido por el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos.

Veinte efectivos y tres instructores se encontraban realizando un ejercicio de buceo con una linga de varios metros que estaba sumergida y tenía varios enganches, de los que se iban prendiendo y desenganchando para avanzar.

Ante la situación, durante la madrugada se desplegaron embarcaciones que iniciaron tareas de búsqueda y rescate. Como resultado del operativo, se localizaron en primera instancia dos efectivos sin vida y uno continuaba desaparecido. Más tarde, en la mañana de este viernes se encontró su cuerpo sin vida.

Por otra parte, el que fue rescatado y trasladado a un centro asistencial permanece internado en un centro de tratamiento intensivo y será trasladado al Hospital Militar, en Montevideo.

El Ejército informó que por causas que se siguen investigando, un grupo de efectivos se enredó con algún objeto que obligó a tomar medidas de emergencia, que implicaron cortar la cuerda madre de la que estaban enganchados, por lo que cuatro buzos quedaron debajo del agua.

Las tareas de búsqueda se realizaron en coordinación con el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo.