Javier García pide que Lazo concurra al Parlamento para dar información sobre la muerte de los tres militares

El senador del Partido Nacional (PN) y exministro de Defensa Nacional Javier García solicitó que la actual ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, comparezca ante el Parlamento en régimen de comisión para informar sobre las muertes del alférez Matías Vasella y de los cabos Juan Rocha y Carlos Leandro Gómez, todos ellos integrantes del Ejército Nacional, quienes fallecieron el jueves por la noche mientras realizaban ejercicios en el río Uruguay, en el marco del curso de Buzos Tácticos.

“Luego de cuatro días de la tragedia en la que murieron los tres soldados del Ejército, y sin que se haya informado nada a los legisladores de la Comisión de Defensa ni a los partidos de la oposición, y ante la finalización de la investigación de urgencia dispuesta, es indispensable que la ministra de Defensa concurra al Parlamento a informar a Comisión”, expresó García este lunes en X.

La investigación que fue ordenada con carácter de urgencia por parte de las autoridades militares sobre los hechos ya se encuentra en “estudio del mando”, según informó este lunes el Ejército Nacional. El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, afirmó el viernes que el objetivo es “identificar si las medidas de seguridad eran adecuadas” y también determinar “qué es exactamente lo que pasó”. No obstante, aseguró que el “equipamiento era el normal y adecuado, la autorización de Prefectura estaba dada y las condiciones climáticas estaban dadas”, al tiempo que negó que haya habido negligencia.

Para García, el hecho amerita “saber qué pasó para que sucediera esta tragedia y si pudo evitarse”. En una rueda de prensa, el senador del PN sostuvo este martes que “es de orden” que los legisladores “tengan la información”. “Es una respuesta que requiere la familia, que requieren las fuerzas y que requiere Uruguay” ante “un hecho absolutamente trágico y extraordinario y grave”, afirmó.

El senador nacionalista recordó los asesinatos de tres infantes de marina en el Cerro, ocurridos a fines de mayo de 2020, cuando él se encontraba al frente del Ministerio de Defensa Nacional. “Yo lo primero que hice esa mañana, el día más duro de mi vida política, fue llamar inmediatamente a los líderes partidarios para dar la información que teníamos. Y cuando tuve la investigación de urgencia, a las 24 horas, pedí ser recibido por las comisiones de defensa, porque me pareció que el Parlamento tiene que estar enterado”, apuntó.