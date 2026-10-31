Tras muertes de efectivos durante un curso de buzo, Ejército ordena “investigación de urgencia” y niega “negligencia”

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, aseguró que se acompañará a las familias de los tres fallecidos, así como también a la del teniente que aún permanece internado en CTI.

Este viernes el Ejército Nacional comunicó el fallecimiento en aguas del río Uruguay de tres efectivos militares que realizaban el curso de Buzos Tácticos N° 64. La información oficial detalló que durante la noche del jueves se estaba realizando “el tercer ejercicio de nado nocturno de 2.500 metros de distancia” en la zona del muelle del Anglo en Río Negro. Además de los fallecidos -el alférez Matías Vasella, el cabo Carlos Leandro Gómez y el cabo Juan Rocha-, la comunicación subrayó que el teniente Braian Ruiz “pudo ser rescatado, reanimado y enviado al hospital local”.

Luego de conocida la noticia, el presidente de la República, Yamandú Orsi, señaló en la red social X: “Todo un país hoy lamenta la pérdida de estos jóvenes compatriotas”. Asimismo, transmitió sus “sinceras condolencias” a las familias de las víctimas y al Ejército Nacional. Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, viajaron al lugar de los hechos.

Sobre el final de la tarde del viernes, ya en la capital del país, Lazo y Stevenazzi brindaron una conferencia de prensa para expresar sus condolencias y dar detalles sobre el caso. La jerarca detalló que, además del acompañamiento “posterior a esta jornada” de las familias de los fallecidos, también se sigue con atención la situación del teniente Ruiz, quien aún permanece internado en CTI.

“Lo ocurrido es una tragedia que nos conmueve profundamente, se están llevando adelante las actuaciones correspondientes”, aseguró Lazo. En esa línea, remarcó que se utilizarán las “herramientas” necesarias para “llevar adelante una investigación rigurosa y objetiva, con la seriedad y la sobriedad que el hecho merece”. Teniendo en cuenta esto último, la ministra puntualizó que hay detalles que aún no se pueden brindar por ser motivo de las investigaciones en curso.

Stevenazzi comentó que, además de la investigación iniciada por la justicia por medio de la Prefectura Nacional, como comandante ordenó una “investigación de urgencia” en la que trabaja “un grupo de expertos”. La autoridad militar puntualizó en que con esto se está “tratando de identificar si las medidas de seguridad eran adecuadas” y también “qué es exactamente lo que pasó” para que los cuatro efectivos se hundieran en las aguas del río Uruguay.

El carácter urgente de la investigación ordenada por Stevenazzi implica que el equipo designado cuenta con un plazo de 48 horas para reportarle resultados. El propio comandante detalló que el “grupo de expertos” designado “lo encabeza un general” que realizó el curso de Buzos Tácticos en Uruguay y Argentina.

Dudas y certezas del caso

El comunicado oficial informó que el accidente ocurrió cuando los alumnos del curso “se encontraban todos vinculados a una cuerda madre, y acompañados de dos botes y dos kayak con instructores”. Asimismo, remarcó que por “causas técnicas” un grupo de efectivos “se enredaron con algún objeto que obligó a tomar medidas de emergencia y cortar la cuerda madre”.

Stevenazzi enfatizó que era un ejercicio que se estaba desarrollando en “superficie” con los 20 efectivos, y cada uno tenía un “equipo individual de protección”: traje de neopreno y un snorkel. En paralelo, también llevaban “su armamento y una mochila impermeable flotante”. El comandante en jefe detalló que la formación implicaba que hubiese diez efectivos de cada lado de la cuerda madre, los que eran acompañados por “ocho instructores nadando alrededor”, en un “total de 16 instructores en el trabajo en el área”.

“Medidas de seguridad había muchas”, planteó Stevenazzi, luego de detallar el escenario del accidente. “El equipamiento era el normal y adecuado, la autorización de Prefectura estaba dada y las condiciones climáticas estaban dadas”, comentó. Al ser consultado concretamente si se podía utilizar la palabra negligencia, el comandante respondió que “no”.

Explicó que cortar “la cuerda de seguridad” es parte del “procedimiento normal” para que “el resto no sea arrastrado” por los efectivos que, como en este caso, tienen alguna dificultad. De todas formas, Stevenazzi comentó que cada uno de ellos cuenta con “una anilla para desvincularse rápidamente”, que no fue utilizada y es parte de lo que se está investigando.

Sobre la afirmación de que “se enredaron” que se hizo en el comunicado, explicó que es algo que parte de la “información inicial” y prefirió no hacer comentarios para no “entorpecer cualquier investigación”. “En esta zona es el curso 64, es la primera vez que hay un accidente, hay más de 900 efectivos que lo terminaron correctamente”, explicó el comandante al ser consultado por los antecedentes. “Lógicamente que la tarea de buzo táctico es una tarea compleja, es una especialidad que se requiere en el Ejército; incidentes menores puede haber habido, pero nunca de la magnitud de este”, concluyó.