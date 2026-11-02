Papa León XIV en Montevideo: ¿cuáles serán los cambios en el tránsito este fin de semana?

La Intendencia de Montevideo informó de una serie de afectaciones en el tránsito con motivo de la visita del líder religioso, que permanecerá en la capital entre viernes y domingo.

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció una serie de cortes de calles, cambios en el tránsito y desvíos de ómnibus proyectados para esta semana producto de la visita del papa León XIV a Uruguay, como parte de una gira que también incluye Argentina y Perú.

Según informó la comuna capitalina, habrá diferentes afectaciones en el tránsito a partir de este lunes y hasta el martes de la semana próxima, en diferentes puntos de la ciudad. En ese sentido, determinó cortes en la intersección de la calle que circunvala la plaza Independencia con Juncal, así como en Ciudadela y San José. En consecuencia, las líneas del Sistema de Transporte Metropolitano que circulan por Buenos Aires y la plaza Independencia tomarán las calles Liniers y San José, a su ruta, en su lugar.

De acuerdo con lo previsto, León XIV arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16.30 del viernes, desde donde se desplazará a la plaza Independencia. Su recorrido comenzará en avenida de las Américas, cruzará el arroyo Carrasco y, una vez en Montevideo, tomará Rafael Barradas. Tras ello, continuará su trayecto por la senda sur de la rambla hasta la calle Paraguay, y de allí 18 de Julio hacia la plaza, a la que llegará alrededor de las 17.30.

Allí ya se está armando el estrado para el acto oficial, donde el papa será recibido por autoridades del gobierno, encabezadas por el presidente de la República, Yamandú Orsi, así como con representantes de la sociedad civil e integrantes de la misión diplomática. Concluida la instancia, abordará un vehículo adaptado a sus necesidades, que lo llevará a la plaza Matriz, y luego de ser condecorado en el Cabildo por el intendente de Montevideo, Mario Bergara, a las 19.00, irá a la Catedral Metropolitana, donde habrá una misa.

Cortes de calle y prohibiciones de estacionamiento para el viernes

Dadas las actividades del viernes, la IM dispuso el corte de la rambla entre Julio Herrera y Obes y Barradas, en dirección este, y Carlos María Morales y Paraguay, en sentido opuesto. Las autoridades departamentales recomiendan como rutas alternativas hacia el este las avenidas Rivera e Italia. Igualmente, estará prohibido estacionar en la rambla, así como en la calle Paraguay durante el trayecto que tomará el vehículo del líder religioso.

Además, ese día habrá varios cortes de calle a partir de las 15.00 y hasta la madrugada del sábado en el Centro, que incluyen a la avenida 18 de Julio entre Ejido y Cuareim. Tampoco estará permitido el paso vehicular en la avenida Rondeau entre plaza Cagancha y Colonia, la calle Gutiérrez Ruiz entre Canelones y Soriano, ni la intersección de Zelmar Michelini con Carlos Gardel.

A eso se le suman interrupciones en el tránsito en Paraguay y la rambla República Argentina, Río Negro entre Colonia y Libertador, y la intersección de Julio Herrera y Obes y Colonia. También se prohíbe la circulación de autos en Wilson Ferreira Aldunate y Soriano, así como Convención y Colonia, José Germán Araújo y Soriano, Florida entre Mercedes y Colonia, Ciudadela entre Soriano y Maldonado, y Río Negro entre Maldonado y Durazno.

De la misma manera, habrá cortes en tramos de algunas de las calles de la Ciudad Vieja, como 25 de Mayo entre Juan Carlos Gómez y Treinta y Tres, y Zabala entre Rincón y Buenos Aires. Por su parte, la calle Misiones estará cortada entre la rambla República Argentina y Reconquista, Ituzaingó entre Reconquista y Brecha, y Reconquista entre Brecha y Juan Carlos Gómez. Completan la lista de cortes las intersecciones de Bartolomé Mitre y Reconquista, Buenos Aires y Treinta y Tres, y Rincón y Misiones.

Asimismo, entre las 17.00 y las 19.00, estará prohibida la circulación vehicular en el cruce de la rambla República Argentina y Carlos María Morales, Santiago de Chile entre la rambla y La Cumparsita, La Cumparsita y Domingo Petrarca y la rambla y Ejido. Hasta las 22.00, por su parte, habrá cortes en la rambla y Luis Alberto de Herrera, además del cruce de avenida Brasil con Bulevar España. También en Bulevar Artigas y Luis Ponce, así como Sarmiento y Julio Herrera y Reissig.

Finalmente, la senda de Bulevar Artigas que va en dirección norte entre Charrúa y Chaná también estará cortada desde las 19.00, dado que allí se encuentra la sede de la nunciatura apostólica en nuestro país, donde León XIV pernoctará durante su estadía.

Desvíos de tránsito y líneas de ómnibus el sábado

Mientras tanto, para el sábado está previsto que el líder religioso viaje en avión hacia Paysandú, donde encabezará una misa en el parque París Londres de la capital departamental, a las 10.00. Está previsto que regrese al aeropuerto de Carrasco a las 13.30, y a las 17.00 visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Casavalle.

Ante eso, desde la IM informaron que ya está prohibida la circulación entre la calle Martirené, entre Aparicio Saravia y Leandro Gómez, medida que finalizará el 10 de noviembre. Producto de ello, las líneas 149 y 158 en dirección al Centro desviarán por San Martín, Orsini Bertani, Enrique Claveaux, Víctor Escardó y Anaya, Justo Montes Pareja y Benigno Varela Fuentes, para retomar Orsini Bertani en dirección opuesta y, tras ello, San Martín a su ruta. Las líneas 328 y 396, por su parte, también tomarán un trayecto alternativo hacia el Centro: Martirené, Leandro Gómez y San Martín, a su ruta.

Luego de ese evento, el papa se trasladará a la Universidad Católica del Uruguay, donde intercambiará con representantes de dicha institución, a las 18.00. Es a partir de esa hora que la IM dispuso el corte de la avenida 8 de Octubre entre Bulevar Artigas y Centenario.

Por último, y tras ello, a las 19.00 comenzará una vigilia de oración en el estadio Centenario, y la IM informó que el Ministerio del Interior dispuso una zona de exclusión entre avenida Ricaldoni y Cataluña de 8.00 a 23.00. La actividad en el recinto deportivo será la última en el cronograma de León XIV en la capital del país, ya que el domingo por la mañana celebrará una misa en la ciudad de Florida y horas después partirá hacia Argentina para continuar con su gira.