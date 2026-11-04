Vallcorba afirmó que los riesgos climáticos y cibernéticos “cada vez van a tener mayor relevancia”

En un evento de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, el subsecretario de Economía y Finanzas hizo referencia a “la poca conciencia que existe sobre el tema” en materia de digitalización.

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, participó este miércoles en un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, en el que, entre otras cosas, se presentaron nuevas cifras sobre el mercado de seguros en el país, relevados y analizados por la consultora Opción. Por ejemplo: solo el 34% de la población afirma saber perfectamente en qué consiste un seguro. El resto se divide entre quienes tienen “una idea” (42%), aquellos que directamente no saben qué es un seguro (23%) y los que no saben o no contestaron la pregunta (2%).

El trabajo de Opción también registró que el 66% considera que la contratación de un seguro es “caro” o “muy caro”. Apenas el 13% opina que es “barato” y al 14% le parece “ni caro ni barato”. Por otra parte, entre las personas que alguna vez tuvieron que cobrar un seguro, el 65% tiene una evaluación “satisfactoria” o “muy satisfactoria”, mientras que el 34% tiene una opinión negativa.

Durante su intervención en el evento, Vallcorba llamó a “poner el foco en dos grandes riesgos”. Por un lado, los fenómenos climáticos, y, por otro, “los riesgos cibernéticos vinculados a la digitalización”. “Son dos riesgos que cada vez van a tener mayor relevancia”, aseguró.

Con relación a los últimos, el subsecretario dijo que existen “algunos relevamientos” que marcan “la poca conciencia que existe sobre el tema”, así como “la poca cobertura que las empresas uruguayas tienen al respecto”. Por lo tanto, sostuvo, “es clave que el sector asegurador, las empresas privadas y el Banco de Seguros [del Estado] trabajen para ir generando niveles de cobertura que nos permitan tener mejor capacidad de afrontar eventos que cada vez van a ser más frecuentes”.

En cuanto a los riesgos de tipo meteorológico (para este año se ha pronosticado una mayor afectación producto de El Niño), Vallcorba dijo que tanto las inundaciones como las sequías “son de los eventos que tienen mayor impacto económico en el país, desde todo punto de vista”, ya sea en la “actividad económica directa” como también en el empleo y “los servicios conexos vinculados a la actividad agropecuaria”. “Nosotros creemos que allí es muy importante avanzar en la disponibilidad de mejores opciones, en términos de productos, que atiendan esta problemática”, expresó.

Hace unos meses, a raíz del temporal que provocó destrozos materiales en Salto, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, planteó evaluar la puesta en marcha de un seguro de carácter obligatorio. “Se ha planteado esto muchas veces, pero creo que ahora lo queremos plantear con mucha fuerza, aprovechar esta instancia para transmitir que hay que pensarlo”, afirmó Fratti, y señaló que la iniciativa podría implementarse con un piso mínimo, de forma que “vos puedas reponer el nailon o la parte productiva para seguir trabajando”.

Vallcorba señaló que “muchas veces la ausencia de una cobertura adecuada” en el sector privado lleva a los gobiernos a “dar respuesta desde las políticas públicas de manera muy desorganizada e improvisada, con efectos, además, indeseados desde el punto de vista de los incentivos que se generan”. En ese sentido, resaltó que “poder desarrollar y tener una mayor cobertura de los seguros permite evitar esos efectos negativos”. “El seguro no va a evitar que llueva”, pero “lo que sí debe evitar es que lo inevitable nos desvíe del camino que tenemos que seguir trazando”, subrayó.

Con todo, el subsecretario puntualizó que no se trata de un tema exclusivamente de los seguros. Afirmó que resulta necesario avanzar hacia una “estrategia integral”, que incorpore, por ejemplo, “todo lo que son las actividades de prevención”.

En términos generales, Vallcorba afirmó que el seguro “es una pieza clave para el desarrollo económico y social de los países”, dado que “permite gestionar de mejor manera los riesgos”, lo cual, a su vez, favorece que “se puedan asumir mayores riesgos productivos”. “Es una infraestructura que nos permite crecer sin que estemos sujetos a que imprevistos de una catástrofe nos puedan estar desviando del camino”, remarcó.