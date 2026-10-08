Un violento temporal con vientos de más de 120 km/h provocó graves destrozos en Salto

La tormenta volvió a poner a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia, con daños en viviendas, tendido eléctrico y zonas productivas.

Una nueva tormenta, con características similares a la registrada el 18 de julio, volvió a provocar daños en Salto: hubo voladuras de techos y caída de árboles y postes del tendido eléctrico, además de afectaciones en viviendas, centros educativos y establecimientos del sector hortícola.

En diálogo con la diaria, el encargado del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), Aquiles Mainardi, señaló que los principales llamados recibidos durante la noche estuvieron vinculados a “voladuras de techos y roturas en viviendas, muchos árboles caídos y caída de postes del tendido eléctrico de UTE”.

También se registraron daños en el sector hortícola, uno de los rubros productivos de mayor importancia para el departamento. Mainardi indicó que el viento superó los 120 kilómetros por hora y consideró que todavía es “prematuro” determinar la cantidad de productores afectados. Durante la jornada, funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) realizarán un relevamiento para dimensionar los daños.

El coordinador del Cecoed manifestó su preocupación por las consecuencias que pueda tener el temporal en la producción hortícola, no solo por el impacto sobre los productores, sino también por la mano de obra que genera y por su importancia en el abastecimiento del mercado nacional de frutas y verduras.

Mainardi explicó que el operativo del Cecoed siguió una lógica similar a la aplicada después de la tormenta del 18 de julio: “Lo primero que tratamos de hacer fue sacar el riesgo de la calle”. En ese sentido, señaló que, después de un temporal, quedan desperdigadas por la ciudad distintas situaciones de peligro, principalmente vinculadas al tendido eléctrico, árboles caídos o con riesgo de caer y otros elementos que pueden representar una amenaza para la población.

“Somos muy cuidadosos con los recursos humanos, que son el principal recurso que tenemos a nivel institucional”, afirmó. Por eso, explicó, los equipos comenzaron a desplegarse una vez que las condiciones permitieron salir a trabajar con el menor riesgo posible.

Durante la noche se trabajó en coordinación con Bomberos y el área de Tránsito de la intendencia, que realizó cortes de circulación para permitir el trabajo de los equipos en los distintos puntos afectados. Para la mañana estaba prevista una reunión de carácter operativo destinada a evaluar la situación y definir las próximas acciones. Pero el temporal se produjo en un contexto que suma otra preocupación para las autoridades: la crecida del río Uruguay y la posibilidad de que en las próximas horas sea necesario evacuar a personas. “Hay que salir a atacar los dos frentes”, resumió Mainardi. Durante la noche, el intendente se hizo presente y convocó a parte de su equipo de gobierno para coordinar la respuesta ante ambas situaciones.

El primer paso, explicó el coordinador del Cecoed, fue realizar “un mapeo exhaustivo” de la situación para traducir las afectaciones en números, identificar cada caso y, a partir de allí, comenzar a brindar las respuestas posibles.

Foto: Ariel Volpi

Una tormenta generalizada

Mainardi sostuvo que una de las principales dificultades está en responder de manera inmediata a todas las situaciones. “Es imposible llegar a todos los lugares a la misma vez y a la misma hora. No existe un equipo tan grande que pueda cubrir todas las situaciones”, afirmó.

En ese sentido, marcó una diferencia con el temporal del 18 de julio. Mientras aquella tormenta había afectado principalmente “lugares puntuales”, la registrada anoche tuvo un impacto “generalizado en toda la ciudad”. El coordinador del Cecoed también señaló que la experiencia de julio permitió ajustar los mecanismos de respuesta. “La tormenta del 18 de julio deja algunas experiencias positivas que iremos corrigiendo. Está más aceitado el mecanismo”, afirmó.

De todos modos, advirtió que la recuperación de los daños requiere tiempo. “No se reconstruye el techo de una vivienda en pocas horas, y en esa etapa estamos”, señaló. Por eso, aseguró que se mantendrá el trabajo articulado entre las distintas instituciones. “Ha funcionado muy bien”, dijo, aunque reconoció que todavía existen aspectos para corregir y que el objetivo es “optimizar los recursos institucionales de cada uno” para brindar una respuesta más rápida y efectiva a las personas afectadas.