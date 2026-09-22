Nueva aplicación móvil busca identificar barreras de accesibilidad en Rivera

La iniciativa está enmarcada en la gira nacional “Comunidad sin barreras”, que llega a un departamento con 7,7% de su población con discapacidad.

El salón de actos de la Intendencia de Rivera fue escenario del lanzamiento de una nueva aplicación móvil diseñada para identificar y visibilizar obstáculos urbanos. La presentación contó con una importante concurrencia y la presencia de referentes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de Rivera, además de Federico Lezama, director del Instituto Nacional de Discapacidad (Inadis).

La visita del jerarca se enmarca en la gira nacional “Comunidad sin barreras”, una iniciativa cuyo objetivo es movilizar a la ciudadanía para que actúe como promotora comunitaria, involucrándose tanto en la detección de impedimentos arquitectónicos como en la búsqueda de soluciones. En este marco, se hicieron presentes organizaciones sociales, estudiantes de secundaria y universitarios, a los que se les presentó las nuevas políticas de discapacidad y se los invitó a sumarse al proyecto de Promotores Comunitarios de Accesibilidad.

Una realidad local que demanda atención

Durante su exposición, Lezama hizo hincapié en las estadísticas nacionales y departamentales. Mientras que Uruguay cuenta con 6,5% de personas con discapacidad, Rivera registra la proporción más alta del país, alcanzando el 7,7% de la población departamental.

Si bien los motivos exactos aún se estudian, las cifras del último censo permiten orientar las estrategias de intervención en el territorio. Algunos de los datos más reveladores indican que 50% de las personas con discapacidad en Rivera tiene como máximo nivel educativo primaria (en comparación con el 25% de la población sin discapacidad). Esto dificulta notoriamente su inserción laboral, el desarrollo de proyectos propios y su autonomía. Otro punto relevante es que la mitad de las personas con discapacidad en el departamento son mayores de 65 años.

Conocer esta realidad permite trabajar desde los territorios, tanto en la capital departamental como en el interior, para entender qué prioridades tienen las familias y aplicar programas más concretos.

Hacia un proceso de transformación profunda

Lezama afirmó que Uruguay transita un proceso de transformación profunda en materia de políticas de discapacidad. La creación del instituto nacional es un primer paso, pero se proyectan intervenciones en salud, educación y vivienda para acortar la brecha en el acceso a derechos.

“Las personas necesitan salir de sus casas, transitar por las veredas, tener momentos de ocio, esparcimiento y ser parte de las comunidades. A veces esto se ve relegado porque quienes no lo viven, no lo comprenden”, expresó el jerarca, remarcando que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir y no solo a subsistir, una injusticia que el Estado no está dispuesto a aceptar.

Asimismo, adelantó que ingresará al Poder Legislativo un proyecto de ley para crear una Junta Nacional de Políticas de Discapacidad y una Comisión Nacional de Participación de Personas con Discapacidad. Bajo la premisa de que “si las personas no están involucradas y no son parte de la conversación, difícilmente se hará algo adecuado”, estas medidas buscan poner la discapacidad en la agenda como nunca antes, respaldadas por un acuerdo interpartidario que garantice la continuidad de las acciones en el próximo período de gobierno.

Conciencia ciudadana y uso del espacio público

Respecto a los espacios públicos, el director del Inadis señaló que la labor de los promotores de accesibilidad también implica concientizar a la comunidad; por ejemplo, dialogando con los comerciantes para evitar que coloquen mercadería en las veredas obstaculizando el tránsito.

Si bien existen ordenanzas que regulan los espacios públicos y es tarea de las intendencias fiscalizarlas y hacerlas cumplir, Lezama enfatizó que la sociedad debe comprender el sentido de estas normas ya que no son un capricho, sino herramientas para contemplar la diversidad de situaciones. A mayor interés y vinculación de la sociedad con los temas de discapacidad, menores serán las barreras cotidianas, reflexionó.

Finalmente, destacó que el trabajo interinstitucional es la clave para que esto funcione, priorizando las localidades más vulneradas y aprovechando el gran capital humano y potencial con el que cuenta Rivera para desarrollar un proceso propio e independiente.

La aplicación móvil: una herramienta para el mapeo colectivo

Karen Tamara, técnica del Mides Rivera, explicó los detalles de la nueva aplicación móvil. La herramienta ya se está difundiendo a nivel nacional para que los promotores de inclusión puedan utilizarla activamente.

¿Cómo funciona? Permite señalar y mapear en el departamento todos los lugares donde existan barreras que impidan a una persona cumplir con sus objetivos: obstáculos físicos, arquitectónicos, de comunicación, dificultades para asistir a una consulta médica, ingresar a una escuela, liceo, centro asistencial o realizar un trámite administrativo.

Toda la información recopilada servirá para realizar un diagnóstico preciso a nivel nacional, colaborando con el Congreso de Intendentes y las autoridades competentes para mejorar la accesibilidad departamental.

Esta experiencia piloto funcionará como un punto de partida para corregir sobre la marcha, mejorar los recursos y estrategias de trabajo, y lograr que la inclusión en Rivera sea una realidad definitiva.