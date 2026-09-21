De Cañada Coqueiro a Barrio Magisterial: soluciones habitacionales y realojos para 35 familias

El coordinador regional del MVOT, Roberto Araújo, detalló las nuevas acciones en Rivera y Tacuarembó; alquileres sociales para jóvenes, realojos y un nuevo enfoque del Plan Juntos.

El coordinador regional de Vivienda, Roberto Araújo, adelantó cuáles serán los lineamientos de los nuevos programas habitacionales que se implementarán en el departamento de Rivera, en el marco de la presentación oficial del plan Puertas Abiertas.

Esta iniciativa consiste en un sistema de alquileres sociales destinado fundamentalmente a familias jóvenes y en etapa de formación. El proyecto ya fue implementado en los departamentos de Artigas y Tacuarembó, y se extenderá próximamente a Rivera.

En su intervención, Araújo también hizo referencia al programa Más Barrio: lo definió como una propuesta “cuidadosamente planificada y estructurada, sin improvisaciones”. Dicho plan lo impulsan Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y el Ministerio del Interior, y cuenta con el seguimiento y asesoramiento de organismos internacionales, tomando como referencia experiencias aplicadas en el exterior.

Como novedad para el departamento, el jerarca anunció que en los próximos días llegará a Rivera el equipo completo de directores del programa para compartir detalles técnicos y operativos sobre su puesta en funcionamiento.

Araújo explicó que hay “diferencias sustanciales” con intervenciones anteriores del Plan Juntos, que son recordadas en el departamento por las viviendas de características cromáticas distintivas inauguradas en el barrio Villa Sonia.

Actualmente, los equipos se encuentran trabajando en la zona de Mandubí con tareas vinculadas al realojo de familias de la Cañada Coqueiro. Este proceso específico contempla el traslado de 35 familias procedentes de dicho asentamiento hacia un nuevo complejo habitacional ubicado en el barrio Magisterial. Con este plan, explicó el jerarca, se busca erradicar los focos de vulnerabilidad apostados a lo largo del cauce fluvial. En el Ministerio de Vivienda confían en la implementación del Plan Avanzar, que fue concebido para “absorber y dar solución a gran escala a los asentamientos irregulares de todo el país”, y esperan que estos realojos masivos pasen a gravitar bajo esa nueva herramienta.

El Plan Juntos y la “precariedad habitacional dispersa”

En esta nueva coyuntura, el Plan Juntos se desliga de los grandes traslados poblacionales para reorientar su cometido hacia la atención de la “precariedad habitacional dispersa”. Esto permite dar respuesta a núcleos familiares que afrontan problemas puntuales o hacinamiento, independientemente del barrio en el que residan y que requieran una solución específica, como la construcción de un techo o un baño.

Para acceder a esta vía, los casos deben cumplir con un circuito previo de evaluación, en instituciones como el Mides, INAU, ASSE, ANEP o CAIF, cuyos informes permiten canalizar la demanda hacia el programa. “Eso es lo que más hace falta, más que realojos. Son las personas que necesitan una ayuda concreta y precisa que no necesariamente está en un asentamiento irregular”, explicó el coordinador regional del Ministerio de Vivienda.

Araújo asumió dicho cargo en marzo de 2025 y su jurisdicción abarca la zona centro-norte del país: Flores, Florida, Durazno, Tacuarembó, Artigas y Rivera. En el caso de Rivera, las políticas de vivienda se ejecutan con convenios entre los equipos técnicos de la ministra Tamara Paseyro y del intendente Richard Sander. Actualmente, los focos están puestos en la relocalización de asentamientos y obras urbanas en barrios como Magisterial, Cañada Coqueiro y la localidad de Masoller.