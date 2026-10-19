APC celebra su aniversario con una mirada sobre el presente y el futuro del periodismo

La Asociación de Profesionales de la Comunicación conmemora el Día del Periodista el 23 de octubre y celebra sus 35 años con actividades que promoverán la formación, la reflexión y la defensa de la libertad de prensa.

La Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC) de Salto se prepara para conmemorar el Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación, una fecha que este año adquiere un significado especial por los 35 años de la institución. Su presidente, el periodista Gabriel Paique, destacó en diálogo con la diaria la vigencia de la libertad de prensa, los cambios en las formas de comunicar y la necesidad de reflexionar sobre los derechos y las obligaciones de quienes ejercen la profesión.

Las actividades comenzarán el viernes 23 de octubre, a las 17.30, con un encuentro en el Polo Educativo Tecnológico (PET) de UTU, ubicado en Misiones y Rivera. El 20 de noviembre se desarrollará una mesa redonda en el Ateneo Municipal para analizar los desafíos actuales del periodismo.

Para Paique, “el 23 de octubre es una jornada vinculada directamente con la historia de la libertad de expresión en Uruguay”. Recordó que “el 23 de octubre de 1815 José Gervasio Artigas envió un oficio al Cabildo de Montevideo en respaldo a la publicación del periódico Prospecto Oriental, promoviendo la libertad de prensa”.

El presidente de la APC sostuvo que “esa reivindicación conserva plena vigencia, especialmente en un contexto en el que las formas de comunicación han cambiado y los periodistas continúan enfrentando cuestionamientos por su trabajo. El periodista siempre molesta o porque pregunta o porque opina”, señaló, al destacar la importancia de defender la libertad de prensa.

Paique advirtió que, “si bien los medios tradicionales mantienen su presencia, las nuevas plataformas y herramientas digitales ampliaron las posibilidades de comunicar. Esa transformación obliga a pensar la comunicación desde una perspectiva más amplia, que incluya a todos quienes producen y difunden información”.

La conmemoración del viernes 23 de octubre se realizará a las 17.30 en el PET de UTU, frente a la sede Salto del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República. El cambio de escenario responde a que la Plaza de la Comunicación, ubicada en la Costanera Norte, permanece inundada debido a las condiciones climáticas asociadas con el fenómeno que ha sido llamado Niño Godzilla.

El encuentro estará abierto a periodistas, trabajadores de los medios y todas las personas vinculadas con la comunicación, más allá de su ámbito de desempeño. La actividad incluirá la participación de integrantes de la Tecnicatura en Comunicación Social que se desarrolla en el PET. Un estudiante y un docente compartirán su perspectiva sobre el primer año de funcionamiento de la carrera.

Paique destacó que la “APC ha procurado promover la formación de nuevos comunicadores y recordó que muchos estudiantes salteños optan por trasladarse a Montevideo para estudiar en la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República”.

También participarán niños del Club de Niños La Tablada, que “desarrollan experiencias vinculadas con el streaming. La intención es incorporar su mirada sobre la comunicación y generar un intercambio entre generaciones”. El presidente de la APC consideró que “estas experiencias pueden abrir oportunidades para que, en el futuro, algunos jóvenes continúen formándose en el área”.

Asimismo, reivindicó el papel de los medios tradicionales en la historia de Salto, donde existen medios con más de un siglo de trayectoria y otros próximos a alcanzar esa antigüedad.

Una mesa redonda sobre los desafíos del periodismo

El 20 de noviembre, en el Ateneo Municipal, se realizará una mesa redonda entre periodistas locales en el marco de los 35 años de la APC. La propuesta buscará reflexionar sobre los derechos, las obligaciones y los desafíos del ejercicio profesional.

Para Paique, “el análisis debe contemplar no solamente la realidad de Salto, sino también los escenarios nacional, regional e internacional”. El presidente de la APC señaló que “los periodistas suelen ser identificados con determinadas posiciones según la perspectiva desde la que abordan un tema”. Frente a esa situación, reivindicó “la investigación, las preguntas y la interacción con la ciudadanía como componentes centrales del trabajo periodístico”.

La actividad también permitirá recuperar parte de la historia de la organización y del periodismo salteño. Paique destacó la importancia del Ateneo Municipal como espacio de referencia, al recordar que “allí se instaló el primer movimiento de periodistas de Salto”.

Al referirse al aniversario, sostuvo que “es necesario revisar permanentemente el papel de quienes trabajan en los medios, tanto desde la perspectiva de sus derechos como de las obligaciones que asumen ante la sociedad. La mesa redonda buscará promover ese intercambio en un contexto de cambios tecnológicos y transformaciones en las formas de producir y consumir información”.

Para Paique, “el periodismo genera un vínculo profundo con quienes lo ejercen. Una vez que se comienza a transitar ese camino, resulta difícil desligarse de la comunicación”, concluyó.

Con las actividades previstas para octubre y noviembre, la APC se propone reafirmar la defensa de la libertad de prensa, promover la formación de nuevas generaciones y crear espacios de reflexión sobre una profesión fundamental para la vida democrática.