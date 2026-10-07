Cabildo Abierto marca diferencias con el gobierno de Salto reclamando crear una orgánica en la CR para coordinar decisiones

El presidente del partido en Salto cuestionó la gestión de la intendencia pidiendo cambios en calles, limpieza y espacios públicos. Además, marcó diferencias con Guido Manini Ríos.

Los recientes movimientos registrados en la estructura del gobierno departamental de Salto son observados con expectativa por Cabildo Abierto. Su presidente departamental, Marcelo Nobre, consideró en diálogo con la diaria que los cambios pueden ser positivos si permiten mejorar la gestión, aunque señaló que varios de ellos son solamente movimientos de funcionarios dentro de la estructura, aunque consideró que “en algunas áreas puede ser necesario colocar personas con conocimientos específicos”.

Para el dirigente, uno de los principales desafíos de la administración está relacionado con el estado de las calles, la recolección de residuos, la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos. “Las calles están destrozadas; para nosotros es necesario decretar la emergencia vial dentro del departamento”, afirmó.

También cuestionó el estado de los accesos a la ciudad y la presencia de pastizales, basura y falta de mantenimiento. Nobre señaló que “Cabildo Abierto continuará planteando estas situaciones” y expresó su expectativa de que “los movimientos realizados por el Ejecutivo permitan mejorar la gestión”.

Consultado por nuestro medio sobre la posibilidad de que Cabildo Abierto pueda incorporarse al gobierno departamental si se producen nuevos cambios, Nobre reconoció que existen aspiraciones, aunque aclaró que hasta el momento no han recibido ningún ofrecimiento. “Seguimos sin tener ni un cargo dentro del gobierno departamental. ¿Aspiraciones? Sí”, afirmó. Según explicó, “el partido considera que cuenta con dirigentes capacitados para asumir responsabilidades en distintas áreas y demostrar una forma diferente de gestionar”.

Nobre sostuvo que “Cabildo ha realizado propuestas al gobierno, pero nunca concurrió ante el intendente Carlos Albisu a reclamar directamente un cargo”. El dirigente ubicó allí uno de los principales problemas de la actual administración, “la falta de funcionamiento de la Coalición Republicana como estructura política departamental”.

Para Nobre, “los partidos que integran la coalición deben comenzar a construir una orgánica común y discutir previamente las principales decisiones políticas. Este gobierno, si bien lo ganó la coalición, la coalición acá en Salto no está funcionando como partido”, afirmó.

A su entender, el Partido Nacional y el Partido Colorado no están dando los pasos necesarios para consolidar esa estructura. “Falta que empiece a trabajar una mesa, a discutir diferentes temas”, señaló.

Como ejemplo mencionó el reciente nombramiento de Marcelo Malaquina y sostuvo que, independientemente de que pueda realizar una buena gestión, “este tipo de decisiones deberían ser analizadas previamente por una mesa de la Coalición Republicana. Nos gustaría sentarnos en una mesa, discutir los temas y decirlo, pero al día de hoy ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado están queriendo reunirse”, cuestionó.

Nobre planteó que la intención es evitar que la coalición vuelva a funcionar solamente cuando se aproximen las elecciones. “No queremos llegar nuevamente a 2028, 2029 y empezar a juntarnos para juntar votos”, afirmó.

A la hora de evaluar el primer tramo de la actual administración, Nobre evitó realizar una valoración totalmente negativa, aunque consideró que todavía queda mucho por mejorar. “Debe rendir más, pero también digo que no es que no esté rindiendo”, expresó. A su entender, existen áreas donde comienzan a observarse mejoras, mientras que otras requieren “darle una vueltita más de tuerca” para que los cambios sean visibles.

Diferencias con Manini Ríos

En otro tramo de la entrevista, Nobre se refirió a la situación interna de Cabildo Abierto y reconoció que actualmente el partido funciona en Salto con apenas tres agrupaciones, frente a las nueve que llegó a tener. Una de las principales diferencias con la conducción nacional encabezada por Guido Manini Ríos es precisamente la decisión de la mesa departamental de apostar a la Coalición Republicana.

Nobre señaló que cuando Manini visitó Salto no mantuvo una reunión con la mesa departamental y cuestionó declaraciones realizadas por el líder cabildante respecto de su actuación política. Según recordó, Manini lo acusó públicamente de operar para quienes pretendían “desestabilizar y desarmar” a Cabildo Abierto. Nobre rechazó esa acusación y sostuvo que, si esa fuera su intención, ya habría abandonado el partido. “Si estuviera operando para alguien, ya me hubiese ido de Cabildo, ya hubiese estado acomodado en algún otro lugar y no seguir acá metiéndole el pecho”, afirmó.

Para Nobre, Cabildo debe asumir y reconocer los errores cometidos desde su llegada a la política nacional. “Hay que empezar a reconocer que cometimos errores, como partido nuevo los cometimos”, sostuvo.

Nobre reconoció que su permanencia dentro de Cabildo Abierto está condicionada a la orientación que adopte el partido. “Nosotros estamos apostando en Salto a que sea coalición. Apostamos a que, a nivel nacional, los partidos formen coalición”, afirmó, y fue más allá y sostuvo que, si Cabildo decide mantenerse como una fuerza independiente o cercana al gobierno nacional, ya tiene tomada una decisión personal. “En lo personal, ya tengo decidido dar un paso al costado de Cabildo porque creo que la coalición y la derecha es lo que le sirve al país y al departamento”, manifestó.

Sin embargo, descartó por ahora incorporarse directamente al Partido Nacional o al Partido Colorado. “No me veo ahí, me veo trabajando para la coalición. No para los blancos ni los colorados”, expresó.

La posibilidad de una agrupación coalicionista

El presidente departamental de Cabildo Abierto consideró que existe un espacio político para quienes se identifican con la coalición pero no se sienten representados plenamente dentro de los partidos tradicionales. “Creo que hay muchos en Salto que quieren ser coalicionistas y que están incómodos dentro del Partido Nacional y del Partido Colorado”, señaló.

En ese escenario, planteó como posibilidad la creación de una agrupación específicamente coalicionista, integrada por dirigentes y militantes que han abandonado Cabildo Abierto, pero no se incorporaron a otra fuerza política. Para Nobre, el desafío es construir desde ahora una estructura política común y no esperar hasta el próximo ciclo electoral.