Nuevo director de Servicios Públicos de la Intendencia de Salto reconoce que debe mejorar la gestión

Carlos Silva tiene a su cargo espacios verdes, alumbrado, talleres y cementerios; anunció que trabajará en una planificación de tareas para mejorar los servicios.

Carlos Silva asumió el 1º de octubre la Dirección de Gestión de Servicios Públicos de la Intendencia de Salto, un área que integra la División General de ABC y que comprende una amplia variedad de tareas vinculadas con el mantenimiento y la recuperación de los espacios públicos, el alumbrado, la infraestructura urbana y los servicios municipales.

En diálogo con la diaria, el jerarca explicó que la dirección cuenta con más de 200 funcionarios y señaló que encontró el área en mejores condiciones que al comienzo de la actual administración, aunque reconoció que “persisten desafíos derivados del deterioro acumulado durante años”. Entre los objetivos planteados destacó “la mejora de los servicios, la recuperación de los espacios públicos y el fortalecimiento del trabajo en equipo”.

Silva también adelantó que “elaborará una planificación a corto, mediano y largo plazo”, y manifestó su disposición “a mantener una relación abierta con la oposición, los vecinos y las comisiones vecinales”.

El área de Gestión de Servicios Públicos reúne diferentes sectores que trabajan de manera coordinada en el mantenimiento y la mejora de la infraestructura departamental. Entre ellos se encuentra Espacios Verdes, responsable de unas 60 plazas y plazoletas, además de avenidas, costaneras y parques.

También depende de esta dirección el sector de alumbrado público, “que lleva adelante un proceso de recambio de luminarias y de incorporación de nuevas tecnologías”. A estas áreas se suman los sectores de herrería, carpintería y las cuadrillas de apoyo, que intervienen en distintas tareas de mantenimiento y recuperación de los espacios urbanos.

Silva explicó que “la recuperación de un espacio público requiere el trabajo conjunto de varios sectores, desde el acondicionamiento de las áreas verdes hasta la reparación de juegos, bancos y estructuras, así como la mejora de la iluminación”.

La dirección tiene, además, un taller mecánico con más de 15 trabajadores, encargado del mantenimiento y la reparación de la flota vehicular propia del sector y de otros vehículos de la Intendencia que no cuentan con talleres específicos. Otra de las responsabilidades comprende la administración y el mantenimiento de los dos cementerios municipales, el Cementerio Central y el de Barrio Artigas.

El jerarca vinculó parte de los desafíos actuales con “el deterioro acumulado durante un período prolongado” y destacó que “la administración se ha propuesto recuperar los espacios públicos y devolverlos al disfrute de las familias”.

En ese sentido, planteó la necesidad de actualizar progresivamente algunos espacios de esparcimiento, adaptándolos a las necesidades actuales de la población. “En estos primeros días estamos evaluando, conociendo y aprendiendo las distintas tareas que acá se realizan”, señaló.

El objetivo general, afirmó, “será brindar servicios de calidad y contribuir a que los habitantes de Salto vuelvan a sentirse orgullosos de la ciudad”. En lo que compete a su dirección, esto supone “mejorar y mantener los espacios públicos, continuar avanzando en el alumbrado y garantizar condiciones adecuadas en los cementerios municipales”.

En relación con el vínculo que espera mantener con la oposición, Silva sostuvo a nuestro medio que “la dirección estará abierta a recibir planteos, propuestas y críticas constructivas”.

El jerarca manifestó que no considera que el gobierno tenga todas las respuestas y afirmó que existe disposición a escuchar a quienes quieran contribuir a mejorar el departamento. “Tenemos abiertas las puertas de la Dirección para todos los ciudadanos, fundamentalmente a la oposición que quiera contribuir, aportar, colaborar en cómo mejorar el departamento”, expresó.

“La misma apertura se aplicará al relacionamiento con los vecinos y las comisiones vecinales”. Para ello, prevé trabajar directamente con el responsable de esa área, Hoover Rosa, “con el propósito de recibir los planteos barriales y procurar soluciones en función de las necesidades identificadas”. Silva definió ese vínculo como “un intercambio directo, abierto y de primera mano, orientado a atender los problemas que se presenten en los barrios”.

Coordinación con el interior del departamento

La gestión de los servicios públicos también requerirá coordinación con las localidades del interior, tanto en las zonas municipalizadas como en las no municipalizadas.

Silva explicó que “el trabajo se desarrollará en conjunto con la Dirección General de Cercanía, particularmente, con el área de descentralización”. En ese marco, anunció que “mantendrá contacto directo con los responsables del interior, incluidos los alcaldes y los referentes de las zonas no municipalizadas”, mediante una coordinación estrecha con el director Daniel Galliazzi.

Por último, Silva reiteró que “la dirección tiene por delante una tarea amplia, con aspectos que mejorar y corregir”, y convocó a la población a acercar sus inquietudes y propuestas.

Para el director, el funcionamiento coordinado de los equipos será determinante para alcanzar los resultados esperados. En ese sentido, insistió en que la mejora de los servicios públicos requiere tanto planificación como compromiso colectivo, concluyó.