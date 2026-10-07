Salto y Concordia refuerzan su integración regional ante posibles crecientes del río Uruguay

Los gobiernos de ambas ciudades coordinan acciones de prevención y respuesta ante los posibles efectos de El Niño.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, participó este martes de una reunión de trabajo con el intendente de Concordia, Francisco Azcué, en el marco de las acciones de coordinación que ambas ciudades vienen desarrollando para fortalecer la prevención y la respuesta ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, particularmente frente a eventuales crecientes del río Uruguay.

Según información bridada por la Intendencia de Salto a la diaria, el encuentro permitió avanzar en la coordinación entre los equipos de ambas ciudades, que comparten una misma realidad geográfica y están expuestas a impactos similares ante situaciones vinculadas a la crecida del río.

Albisu estuvo acompañado por integrantes de su equipo de gobierno, el coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), Aquiles Mainardi y la cónsul argentina en Salto, María Julia Lorenzo.

Durante la reunión se analizaron las acciones que ambos gobiernos vienen desarrollando y la importancia de mantener una coordinación permanente, especialmente en materia de prevención, planificación y respuesta ante situaciones de emergencia.

En ese sentido, Albisu destacó la importancia del trabajo conjunto entre Salto y Concordia y señaló que “estamos convencidos de la importancia del enclave regional porque difícilmente, trabajando de manera individual, podamos llegar a grandes objetivos, pero vemos que Concordia y Salto se complementan y así lo vienen haciendo, por ejemplo, los comités de emergencia conformados por este fenómeno”.

El intendente de Salto remarcó que ambas ciudades vienen transitando un camino de integración y cooperación, con objetivos comunes y con la necesidad de que las acciones coordinadas se traduzcan en resultados concretos para sus poblaciones.

“Estamos transitando un camino juntos donde va a significar buenos resultados para las dos ciudades. Tenemos muchas coincidencias para seguir trabajando y desarrollando para que las cosas se concreten y lleguen, que es lo que las comunidades de ambas ciudades necesitan. Hoy eso está sucediendo y tenemos más por delante”, sostuvo Albisu.

Por su parte, el intendente de Concordia destacó el trabajo que ambas ciudades vienen desarrollando en diferentes áreas y la importancia de abordar estos desafíos desde una perspectiva regional.

“Venimos desarrollando una agenda de trabajo en producción, turismo, cultura, salud, siempre pensando como una región. En este caso estamos trabajando en cuestiones que hacen a la emergencia por el fenómeno de El Niño, ya que ambas ciudades vamos a ser afectadas”, señaló.

Azcué agregó que los equipos de Concordia y Salto ya vienen manteniendo encuentros en torno a esta situación y que en esta instancia comenzaron a avanzar en definiciones concretas. “A ambos nos perjudica la creciente del río Uruguay, los efectos son similares, por eso la importancia de trabajar juntos. Tenemos mucho potencial que cuando nos unimos, crece, y a pesar de lo que pase con El Niño, debemos seguir fortaleciendo”, remarcó.

Además de la situación vinculada al fenómeno de El Niño, durante el encuentro se abordaron otros temas de interés común para ambas ciudades, vinculados al desarrollo productivo, el turismo, la cultura, la salud y la integración transfronteriza. De esta manera, ambos gobiernos reafirmaron su voluntad de continuar profundizando el trabajo conjunto entre Salto y Concordia.