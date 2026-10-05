Sin trabajo estable, Villa Constitución reclama inversiones y más atención para esta zona del país

El alcalde Luis Valerio reclama inversiones y empleo estable, y recuerda el compromiso del presidente Yamandú Orsi de prestar especial atención a las necesidades del norte.

Villa Constitución, ubicada en el noroeste del departamento de Salto, sobre la costa del embalse de Salto Grande, tiene unos 3.800 habitantes. Para su alcalde, Luis Valerio, la principal dificultad que atraviesa la localidad es la falta de empleo estable y bien remunerado.

En diálogo con la diaria, Valerio señaló que buena parte de los trabajadores de la zona se desempeña en la cosecha de citrus y en la horticultura y fruticultura, actividades que concentran una importante cantidad de mano de obra. En la localidad también hay numerosos invernáculos y, durante este mes, finaliza la zafra de naranja.

Según el alcalde, alrededor de 300 personas trabajan durante la temporada en la cosecha de citrus. Se trata, en principio, de tres meses de empleo seguro, mientras que el resto del año muchos trabajadores deben recurrir a changas o buscar oportunidades fuera de la localidad.

Unos 20 vecinos trabajan en las Termas de Arapey y otros se desempeñan en las oficinas locales de OSE, UTE, Antel y el Correo. El Municipio es el principal empleador público, con unos 35 funcionarios, seguido por la Policía.

A esto se suma un grupo de aproximadamente 50 personas que trabaja como peón en establecimientos rurales de la zona. Valerio señaló que algunos trabajadores de Palomas y Saucedo dejaron recientemente esas tareas para incorporarse a la cosecha de naranja. También hay vecinos que se trasladan hasta Bella Unión durante la zafra de caña de azúcar, aunque son los menos.

Para el alcalde, la falta de oportunidades laborales está directamente vinculada con la ausencia de inversiones. En ese sentido, afirmó que desde el municipio se ha reclamado en reiteradas oportunidades una mayor atención a las necesidades del norte del país. “Es necesario que lleguen inversores para que esta situación de falta de trabajo cambie”, sostuvo. Según Valerio, “aparentemente los inversores no quieren venir para esta zona”, aunque aseguró que se seguirá insistiendo.

El alcalde también recordó el compromiso asumido por el presidente de la República, Yamandú Orsi, de prestar especial atención al norte. “A cada jerarca que viene a Salto y Constitución le hacemos el mismo reclamo: miren para el norte”, afirmó.

Valerio explicó que participa en las reuniones de la mesa política del Frente Amplio, partido al que pertenece, y que junto con el presidente de la fuerza política a nivel local ha coordinado encuentros con distintos jerarcas. “Cuando no vienen a Constitución, nosotros vamos a Salto”, señaló.

Obras y caminería rural

La relación con el intendente de Salto, Carlos Albisu, es, según Valerio, “buena”, aunque no ocurre lo mismo con la ejecución de las obras reclamadas por los vecinos. El alcalde sostuvo que desde el municipio se han realizado numerosos pedidos, principalmente vinculados con la caminería rural. Afirmó que algunas empresas contratadas para realizar trabajos “hicieron mal las cosas” y que varios de esos caminos no han podido ser recuperados.

“Nosotros entendemos que la intendencia es responsable de toda la caminería rural y, por lo tanto, le corresponde atenderla”, planteó. Según Valerio, ese es uno de los reclamos que los vecinos realizan de manera permanente.

También cuestionó el estado de las obras en el acceso a Villa Constitución. Señaló que algunos trabajos fueron inaugurados recientemente y ya presentan deterioros. “Hay obras que se inauguraron hace poco y ya se están rompiendo”, afirmó. Para el alcalde, además de concretar las obras, es necesario controlar su calidad. “Hay que exigir que las cosas se hagan bien”, concluyó.