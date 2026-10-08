Tensiones en el Frente Amplio de Salto tras la visita de la ministra Cristina Lustemberg

Dirigentes y militantes cuestionaron que la ministra priorizara una actividad sectorial y enumeraron una agenda de temas de salud que pretendían plantearle durante su visita.

La breve visita a Salto de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, generó malestar dentro del Frente Amplio a nivel departamental. La jerarca llegó para presentar a un nuevo integrante de su sector político, y mantuvo un encuentro con militantes de esa agrupación, pero no se reunió con los representantes de la Mesa Política Departamental.

La situación provocó el cuestionamiento público de la integrante del Partido Socialista de Salto Julia Ruggeri, quien manifestó su malestar por la decisión de la ministra. Según planteó, la visita era una oportunidad para mantener una instancia más amplia de intercambio y trabajo con las autoridades departamentales de la fuerza política, algo que finalmente no ocurrió.

El planteo volvió a poner sobre la mesa las diferencias dentro del oficialismo frenteamplista en Salto y la expectativa de algunos sectores de contar con una mayor articulación entre la conducción nacional y la estructura política departamental.

Entrevistado por la diaria, el presidente de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio, Luis Alonso, sostuvo que uno de los factores que llevó a la pérdida del gobierno nacional en 2019 fue el distanciamiento entre la dirigencia, el gobierno y las bases de la fuerza política. Según afirmó, esa situación provocó también un alejamiento de la militancia respecto de la gestión.

“En 2019 se perdió el gobierno nacional porque la dirigencia y el gobierno se alejaron de sus bases, de la fuerza política, y eso llevó a un distanciamiento de la gestión”, señaló.

A juicio de Alonso, esa situación se revirtió con la llegada del actual gobierno. “Desde que asumió el gobierno nacional, el 1° de marzo de 2025, todos los ministros y directores nacionales llegaron a la Casa del Frente Amplio en Salto o se contactaron con la fuerza política. Si no pueden estar en la sede, se disculpan y agendan una próxima fecha”, explicó.

En ese contexto, Alonso reconoció que Lustemberg, a través del dirigente Elbio Machado, se comunicó con el presidente del Frente Amplio departamental para informar que no podría participar de la reunión con la fuerza política, que estaba prevista desde hacía aproximadamente un mes.

Sin embargo, aclaró que el malestar no estuvo relacionado con la cancelación del encuentro, sino con que la ministra priorizara una actividad de carácter sectorial. “Lo que molestó fue que se priorizó una actividad sectorial, que también la puede hacer y tiene la libertad de hacerlo, pero eso no puede evitar que los compañeros frenteamplistas se manifiesten, sobre todo en el contexto de una agrupación de gobierno que estuvo analizando los temas de salud del departamento y de la que existen algunas conclusiones al respecto”, afirmó Alonso.

La militante frenteamplista Ruggeri lamentó que se haya perdido la posibilidad de mantener un intercambio con la ministra sobre varios de los principales problemas sanitarios que enfrenta el departamento.

Dijo que quedaron fuera de la agenda “el alarmante aumento de casos de sífilis” y la contingencia ante el fenómeno de El Niño, que tendrá mayor impacto en el norte del país. También señaló la necesidad de analizar el eventual aumento de casos de dengue, leishmaniasis y chikungunya asociado a la creciente del río Uruguay.

La dirigente frenteamplista incluyó además entre los asuntos pendientes la gestión de las listas de espera para acceder a consultas, especialmente en el primer nivel de atención, así como los tiempos de espera en las policlínicas. Según planteó, estas demoras “redundan en problemas de saturación de la emergencia hospitalaria”.

Ruggeri también cuestionó la gestión de la farmacia en las policlínicas barriales, que, afirmó, “dificulta el acceso a medicamentos”, y puso sobre la mesa el embarazo adolescente y la falta de acciones concretas frente a lo que definió como “la primera prioridad del gobierno”: la primera infancia.

La atención en salud mental fue otro de los puntos señalados. Para Ruggeri, existen dificultades para acceder a este tipo de atención, pese a que se trata, junto con la primera infancia, de una de las prioridades establecidas por el gobierno. “No son tiempos de campaña electoral, son tiempos de fortalecer la gestión de gobierno poniendo foco en las necesidades inmediatas de la gente”, concluyó la militante.