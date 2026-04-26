Bajo la consigna “En el tránsito, ver al otro es salvar vidas”, el 16 de abril se lanzó el Mayo Amarillo en Salto. En diálogo con la diaria, la integrante de la Unidad Local de Seguridad Vial Andrea Cardozo señaló que las cifras actuales del país en materia de siniestralidad vial “no están siendo buenas”.

Cardozo explicó que “en 2025 Uruguay registró 471 personas fallecidas en siniestros de tránsito, una cantidad que –remarcó– podría haberse evitado, dado que el siniestro se puede evitar si se adoptan las medidas preventivas adecuadas”.

A esto se suma que “más de 28.000 personas resultaron heridas en todo el territorio nacional, mientras las estadísticas muestran que, en promedio, más de una persona pierde la vida cada día debido a siniestros de tránsito”.

Reconocer la vulnerabilidad ajena

La referente subrayó que “los usuarios más vulnerables continúan siendo los motociclistas, aunque también se observa un incremento sostenido en la cantidad de peatones involucrados en siniestros graves”. Por este motivo, el lema de este año busca poner el foco en la necesidad de aumentar la atención, el cuidado y la empatía hacia quienes transitan en condiciones de mayor exposición.

Desde la unidad local destacaron que Mayo Amarillo es una oportunidad para sensibilizar, promover cambios de conducta y reforzar la idea que la seguridad vial es una responsabilidad compartida, donde “ver al otro” y reconocer la vulnerabilidad ajena puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Infraestructura vial adecuada

Cardozo señaló que trabajarán junto al gobierno departamental, dado que forma parte de la Unidad Local de Seguridad Vial, y destacó que existen numerosos aspectos pendientes para garantizar a la ciudadanía una movilidad verdaderamente segura.

Explicó que su labor dentro de la unidad es de carácter honorario y que las acciones que desarrollan se centran en “educar, concientizar, prevenir, coordinar esfuerzos y diseñar programas dirigidos a la comunidad”.

Sin embargo, advirtió que hay otras decisiones y medidas que deben ser adoptadas por las autoridades competentes a nivel nacional y departamental. En este sentido, afirmó que se buscará llamar la atención sobre la necesidad de contar con una infraestructura vial adecuada y segura, porque “la movilidad no debe ser entendida como un privilegio, sino como un derecho que debe estar garantizado para todas las personas”.

Departamento en observación

La situación del departamento de Salto se encuentra actualmente en observación, debido a que la cantidad de siniestros de tránsito supera los objetivos establecidos para 2030.

En este contexto, Cardozo explicó que Uruguay, a nivel nacional, “no está cumpliendo las metas previstas en el diseño de seguridad vial, y señaló que Salto debe redoblar esfuerzos para alinearse con los compromisos de disminuir la siniestralidad”.

Recordó que la administración departamental está iniciando su período de gobierno y que, por lo tanto, tiene por delante numerosos aspectos para analizar y ordenar.

Entre ellos, mencionó “la necesidad de contar con un cuerpo de inspectores que disponga de recursos humanos y materiales adecuados a la dimensión del territorio, abarcando tanto la ciudad como el interior del departamento”.

Sin elementos de seguridad

“Desde la Unidad Local de Seguridad Vial proponemos que cada vez que se realice un arreglo o intervención en las calles se incorpore la perspectiva de seguridad vial, con la participación de técnicos y de ingenieros especializados que trabajen específicamente esa temática”, señaló Cardozo.

Asimismo, se refirió al crecimiento acelerado del uso de vehículos móviles personales, al que definió como “una verdadera explosión”. Indicó que estos vehículos “deben estar registrados, circular a velocidades determinadas y cumplir con normas básicas de seguridad, algo que en muchos casos no está ocurriendo”.

Explicó que hoy se los incluye dentro del concepto general de movilidad, pero “sin el uso de elementos de protección adecuados ni en condiciones apropiadas para su circulación”.

Cardozo advirtió que esta situación “expone a quienes utilizan estos medios de transporte y, al mismo tiempo, incrementa los riesgos para todos los actores que participan en la movilidad urbana, por lo que es necesario regular, ordenar y educar para evitar que el problema siga creciendo”.

Academias

Al ser consultada por la diaria sobre la situación de las academias de conducir, Cardozo destacó que resulta positivo que las personas incorporen conceptos de manejo preventivo y defensivo antes de obtener el permiso de conducir. Señaló que los “representantes de las academias deben estar dispuestos a contar con una cantidad de vehículos adecuada para atender la demanda de toda la ciudadanía, especialmente considerando que, en algún momento, la formación previa podría volverse obligatoria”.

Agregó que también sería deseable que cada academia disponga de una pista propia para las prácticas, ya que “actualmente estas se realizan en el predio del Departamento de Tránsito de la Intendencia, un espacio público que pertenece a toda la comunidad y que no fue diseñado específicamente para ese uso”.

Cardozo sostuvo que avanzar hacia instalaciones adecuadas y mejor equipadas permitiría fortalecer la calidad de la formación y, en consecuencia, mejorar la seguridad vial en el departamento.

Actividades en el mes de mayo

El 6 de mayo llegarán a Salto autoridades de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), quienes mantendrán reuniones con representantes del gobierno departamental, del Ministerio del Interior y con el director de la Departamental de Salud. Más tarde, está previsto un encuentro con la Unidad Local de Seguridad Vial en el Instituto de Formación Docente, a las 11.30, instancia que será abierta a toda la comunidad. Posteriormente se realizará una intervención urbana y se pintará un lazo amarillo como símbolo de la campaña.

El 8 visitará Salto el referente de Mayo Amarillo en Uruguay, Fernando Machado, ocasión en la que se desarrollarán charlas y actividades en distintas instituciones educativas del departamento.

El 15 de mayo las actividades se trasladarán a Villa Constitución, donde se trabajará junto a referentes locales, con estudiantes y docentes de los centros educativos de la localidad, promoviendo la sensibilización y la educación vial.

Finalmente, el 30 de mayo se llevará a cabo una intervención de gran alcance junto a colectivos de la comunidad inclusiva. La actividad consistirá en una recorrida desde la Oficina Departamental de Salud hacia la zona de la costa. “La idea es visualizar a los usuarios vulnerables —peatones, personas con discapacidad— y transmitirle a la comunidad la importancia de cuidarse mutuamente”, concluyó Cardozo.