Riesgo para los mercados y la producción: el avance de la garrapata en Uruguay

Especialistas reunidos en un simposio internacional advirtieron que el parásito avanza más rápido que las herramientas disponibles y que será imprescindible invertir en ciencia y tecnología.

En el marco del 109º Congreso de la Federación Rural, se llevó a cabo en Salto un Simposio Internacional de Garrapatas. La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Asociación Agropecuaria de Salto, donde la diaria entrevistó al director de la Plataforma de Salud Animal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Alejo Menchaca.

El profesional explicó que Uruguay produce alimentos para 40 millones de personas y, en consecuencia, exporta alrededor del 80% de su producción de carne y leche. En este contexto, señaló que la garrapata constituye un problema significativo para la ganadería, generando pérdidas económicas cercanas a los 100 millones de dólares por año.

Agregó que también está en juego el acceso a mercados internacionales de gran relevancia, como el de China, que representa aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales para el país. Por este motivo, remarcó la gravedad del problema y la necesidad de abordarlo con urgencia.

En este sentido, Menchaca indicó que el evento realizado en Salto fue organizado allí porque el norte del país es la zona donde la garrapata está más presente. El objetivo del encuentro fue intercambiar ideas y conocimientos, así como definir políticas para enfrentar de manera más eficaz esta problemática.

Explicó que la garrapata es una especie con una notable capacidad de adaptación a las condiciones ambientales y con un ritmo de reproducción muy elevado. Cada hembra puede producir hasta 4.000 huevos, que luego se transforman en nuevas garrapatas capaces de repetir el ciclo, generando así una multiplicación exponencial.

Por este motivo, señaló que en la práctica ha sido imposible controlarla de la manera deseada. Si bien se las mantiene mejor de lo que sería si no se aplicara ninguna medida, la problemática continúa en aumento pese a los esfuerzos.

Menchaca advirtió que en los próximos años la situación será aún más compleja. Señaló que si bien hace cinco años Uruguay estaba en una posición mejor que la actual, “año a año estamos perdiendo el partido, en un campeonato largo hacia el futuro”, expresó.

Añadió que, si el país pretende seguir exportando carne y leche y sostener su producción animal para alimentar a un mundo que demanda cada vez más alimentos y les asigna un mayor valor, debe garantizar las condiciones de inocuidad que exigen los consumidores.

En esa proyección, sostuvo, Uruguay necesita reconocer estos problemas y encararlos con decisión. La vía para hacerlo es invertir en ciencia y tecnología. “Las herramientas capaces de resolver este desafío son tecnológicas y hoy Uruguay no las tiene”, afirmó. Según explicó, sin una inversión sostenida en desarrollo tecnológico, ciencia e innovación no será posible enfrentar esta problemática en el futuro.