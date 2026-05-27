Central Hortícola del Norte: el sueño de los productores salteños se hace realidad

Será inaugurada el 30 de mayo con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi.

Después de años de reclamos, reuniones y gestiones, la Central Hortícola del Norte finalmente abrirá sus puertas. En diálogo con la diaria, el productor hortifrutícola Ítalo Tenca, uno de los impulsores históricos de la iniciativa, dijo que la inauguración representa la concreción de un sueño largamente esperado por el sector granjero salteño.

“La sensación es de felicidad y tranquilidad porque de alguna manera se está llegando al objetivo buscado”, expresó al referirse a la puesta en marcha de la central.

El dirigente recordó que la necesidad de contar con una infraestructura comercial moderna para el departamento era un planteo histórico de productores y gremiales. Según señaló, durante muchos años la idea quedó solamente en conversaciones y proyectos que nunca lograban concretarse. “Lo que nos queda es haber sembrado la semillita y haber empujado para que esto caminara”, afirmó.

Tenca destacó especialmente el rol de las gremiales de productores, que durante más de diez años sostuvieron el proyecto pese a las dificultades políticas y económicas. También subrayó el apoyo que recibió la iniciativa desde distintos organismos públicos y privados.

El productor sostuvo que detrás de la central hubo mucho más que la construcción de un edificio. Recordó que se realizaron estudios técnicos, planes de negocios y proyectos arquitectónicos para darle viabilidad a la propuesta. “Hubo muchos profesionales trabajando y muchas instituciones creyendo en esto”, indicó.

En ese sentido, mencionó el respaldo de gobiernos departamentales, organismos nacionales, el Centro Comercial e Industrial de Salto, la Asociación Agropecuaria y la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme), entre otros actores.

Sin embargo, reconoció que el proceso no estuvo exento de conflictos. Uno de los momentos más complejos se dio cuando algunos operadores anunciaron públicamente que no se trasladarían a la nueva central. Para Tenca, las resistencias eran previsibles. “Los cambios cuestan y es entendible. Si alguien tiene un negocio que le funciona en la ciudad, es lógico que tenga dudas sobre mudarse”, explicó.

A pesar de ello, aseguró que la apuesta siempre fue pensar en el crecimiento futuro del mercado hortifrutícola regional.

Más oferta y nuevos compradores

Según explicó el dirigente, uno de los principales objetivos de la central es concentrar la venta mayorista en un espacio más amplio, moderno y funcional, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad.

La intención es generar un polo comercial capaz de atraer compradores no solo de Salto, sino también de otros departamentos. “Hoy viene gente de Rivera y Tacuarembó a comprar al Mercado Regional. La idea es crecer y tener una oferta mucho más importante”, señaló.

Tenca sostuvo que cuanto mayor sea la cantidad de operadores y productores ofreciendo mercadería, más atractivo resultará el mercado para compradores mayoristas. “El comprador va donde tiene variedad y mejores posibilidades de negocio”, resumió.

Actualmente, la central dispone de 75 espacios de venta, de los cuales 70 ya están ocupados. Algunas empresas contarán incluso con más de un puesto.

Con relación a los costos de instalación, Tenca aclaró que no hubo una rebaja en el valor de los espacios, aunque la intendencia resolvió otorgar un año de gracia en el pago del derecho de uso para facilitar el inicio de actividades. Cada puesto tendrá 70 metros cuadrados entre espacio de venta y depósito.

Otro de los temas que generaron debate durante los últimos meses fue la necesidad de contar con cámaras de frío. Sobre esto, el dirigente explicó que la central ya dispone de infraestructura básica y espacio para futuras ampliaciones.

Indicó que actualmente existen dos cámaras y una precámara, además de un área de 1.000 metros cuadrados prevista para nuevas instalaciones. “La central no puede construir una gran infraestructura de frío sin saber exactamente quién la va a utilizar y qué necesidades tiene”, sostuvo.

Al cerrar la entrevista con la diaria, Tenca reflexionó sobre las dificultades atravesadas durante todos estos años y afirmó que la experiencia demuestra que los proyectos colectivos pueden concretarse.

Recordó incluso una frase que les dijo años atrás un ministro de Ganadería cuando el proyecto todavía enfrentaba trabas: “Ustedes saben que van a pisar callos”. Según explicó, esa expresión reflejaba las resistencias que inevitablemente aparecerían al modificar estructuras comerciales ya instaladas.

Pese a ello, insistió en que el diálogo y la capacidad de adaptación serán clave para consolidar el funcionamiento de la central. “Va a haber problemas como en cualquier emprendimiento, pero se irán corrigiendo”, afirmó.

Para Tenca, la Central Hortícola del Norte representa “una oportunidad histórica para modernizar la comercialización hortifrutícola de la región y proyectar el crecimiento del sector hacia el futuro”, concluyó.