Orsi defendió la política sobre combustibles, respaldó a la Jutep y calificó de “atendibles” algunos reclamos

El presidente participó en la inauguración de la Central Hortícola del Norte, una infraestructura impulsada por productores y organismos públicos que busca fortalecer la comercialización, la logística y la competitividad del sector hortícola de la región.

Con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, quedó inaugurada este sábado la Central Hortícola del Norte (CHN) en Salto. En diálogo con la diaria, el mandatario destacó la relevancia del emprendimiento: dijo que se trata de “una maravilla” y de “la historia nacional ejemplificada en esta obra”.

Durante el acto, el representante de Salto Hortícola, Ítalo Tenca, recordó que la iniciativa comenzó a gestarse hace tres décadas, cuando productores y actores vinculados al sector imaginaron un espacio que integrara a la horticultura salteña con la región. Señaló que es un proceso que se construye desde el territorio, a partir de alianzas, capacidades locales y la articulación entre el sector público y el privado.

Tenca destacó que la experiencia de Salto Hortícola surgió precisamente de ese entramado de cooperación entre distintos actores, como una expresión colectiva de los pequeños y medianos productores hortícolas del departamento, lo cual permitió consolidar un proyecto de largo plazo orientado al fortalecimiento y la competitividad del sector.

El cinturón hortícola de Salto constituye uno de los sistemas productivos más relevantes del norte del país. La actividad genera más de 7.000 empleos directos e indirectos, dinamiza cadenas logísticas, comerciales e industriales y representa una fuente fundamental de ingresos para cientos de productores de la región.

Durante la inauguración, el intendente de Salto, Carlos Albisu, dijo que la CHN es “la descentralización pura” y sostuvo que ese es el camino que debe seguirse. Señaló que se trata de una obra que “creció desde el pie”, impulsada por los productores y por la necesidad de convertir una aspiración histórica en una realidad.

Albisu recordó que el proyecto comenzó a tomar forma en 2012 y valoró la continuidad institucional que permitió concretarlo. “Esto nace en 2012 y atravesó los gobiernos de José Mujica, Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou y ahora Yamandú Orsi”, afirmó.

En ese sentido, subrayó la importancia de administrar con eficiencia los recursos públicos. “Nuestros recursos son finitos y tenemos que utilizarlos bien para poder alcanzar los objetivos”, señaló.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, también participó en la inauguración y destacó que la apertura de la CHN no representa el final de un proceso, sino la concreción de una etapa particularmente exigente.

Arim señaló que el impulso inicial del proyecto surgió de los propios productores organizados del departamento y recordó que detrás de la culminación de la obra hubo años de trabajo técnico e institucional. “Hubo estudios, planes de negocios, proyectos arquitectónicos, cambios de gobierno, resistencias y momentos de incertidumbre”, afirmó.

No obstante, destacó que el proceso estuvo marcado por la constancia, la generosidad y la capacidad de construir estrategias de forma colaborativa. Según sostuvo, esa continuidad en el esfuerzo colectivo es la que hoy se refleja en una infraestructura de calidad destinada a fortalecer el desarrollo productivo de la región.

La mayoría están adjudicados

Arim señaló que Salto concentra más del 40% de la producción hortícola nacional y reúne a más de 780 productores registrados, una actividad que genera miles de puestos de trabajo y desempeña un papel central en el abastecimiento de frutas y hortalizas para el mercado interno.

No obstante, advirtió que ese peso productivo convivía con una carencia histórica: “La ausencia de infraestructura adecuada para la comercialización, el almacenamiento y la logística en el norte del país”. Según explicó, esa situación afectaba principalmente a los pequeños y medianos productores, que “producían, pero no contaban con las condiciones necesarias para acceder a los mercados en igualdad de oportunidades”, lo que constituía una limitante para su competitividad.

En ese sentido, sostuvo que la CHN apunta a dar respuesta a esas dificultades. “Eso es parte de lo que esta central viene a atender”, afirmó, al destacar que la nueva infraestructura permitirá mejorar las condiciones de comercialización, optimizar los procesos logísticos y fortalecer la competitividad de los productores de la región.

La CHN cuenta con 75 espacios de venta, de los cuales la gran mayoría ya se encuentran adjudicados. Para facilitar la instalación de los operadores y consolidar la actividad comercial en el predio, la Intendencia de Salto resolvió otorgar “un año de gracia” en el pago de los derechos de uso de los puestos.

Según se destacó durante la inauguración, la apuesta trasciende la operativa cotidiana del mercado. El objetivo es “ampliar la oferta y atraer compradores de distintos departamentos”, además de promover la interacción comercial con países vecinos. La central, además, se encuentra emplazada en lo que será “un parque agroalimentario de 90 hectáreas”, una iniciativa con potencial de desarrollo a largo plazo para la producción y la logística en el norte del país, concluyó Arim.

Líneas de trabajo definidas

Tras participar en la inauguración de la CHN, Orsi se trasladó a la sede de la Asociación Agropecuaria de Salto, donde asistió al Congreso de la Federación Rural que se desarrolla este fin de semana en el departamento. Allí escuchó los planteos de productores rurales y posteriormente dialogó con la prensa.

Consultado sobre su participación en actos realizados en los sectores agropecuario e industrial, el mandatario sostuvo que se trata de actividades fundamentales dentro de una visión territorial necesaria para gobernar Uruguay. Señaló que algunos de los planteos realizados por la Federación Rural son “previsibles”, pero también “históricos”, en referencia a temas como el peso del Estado y el tipo de cambio. Agregó que existen otros reclamos de carácter coyuntural que, a su entender, “son atendibles”.

El mandatario indicó que el gobierno ya definió una línea de trabajo sobre varios de esos asuntos y aclaró que se trata de temas que deben continuar siendo analizados con el conjunto de la sociedad.

Respecto de los combustibles, Orsi hizo referencia al contexto internacional y a las consecuencias derivadas de la guerra y del cierre del estrecho de Ormuz. En ese sentido, destacó que Ancap ha actuado con previsión al mantener reservas, aunque advirtió que será necesario acompañar la evolución de los precios internacionales. “De lo contrario, Uruguay estará en problemas”, señaló. No obstante, remarcó que el país “ha sido el que menos ha aumentado los combustibles en toda la región desde que comenzó la crisis”.

Consultado por las denuncias anónimas presentadas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública por la adquisición de su camioneta de alta gama Hyundai Santa Fe, el presidente manifestó su confianza en los organismos de control del Estado. “Uruguay tiene buenos organismos de contralor y en las manos de ellos estamos”, afirmó.