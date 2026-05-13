Una familia se reúne en el bosque para recordar una pérdida reciente y muy dolorosa. Algo parece estar acechando, pero eso suele suceder en casi cualquier bosque. Sin embargo, esta vez podría deberse a un ritual cuyos riesgos son mucho mayores que cualquier beneficio.

Esa es la premisa de Nico, la primera película de ficción filmada 100% en Salto, que desde este jueves 14 de mayo puede verse en Moviecenter y Sala B del Sodre, además del Cine Sarandí de la capital departamental.

Su director, Salomón Reyes, vive en Uruguay hace quince años y en Salto hace catorce. Comenzó haciendo teatro en México y luego de “una decepción” empezó a dedicarse al audiovisual. En nuestro país hizo videoclips y cortometrajes, incluyendo la recreación del histórico duelo entre José Batlle y Ordóñez y Washington Beltrán para la adaptación teatral de Qué tupé. “Siempre con la idea de levantar un largo”, explica a la diaria.

“Se da la coyuntura en donde hay una convocatoria, un fondo pequeño”, agrega. “Yo tenía guiones muy ambiciosos, de producciones muy grandes, soñando con que algún día fueran mis primeras películas. Cuando me doy cuenta de que tengo chances de ganar el fondo, adapto mi cabeza y mi presupuesto. Una sola locación, pocos personajes, y me tengo que lanzar con eso. Tengo que controlar la producción, o no voy a poder lograrlo. Y efectivamente es lo que hice: ese bosque es una sola locación, nada más que con diferentes lugarcitos. Un elenco pequeño, controlable, que no me causaba mayores problemas y podíamos hacer vestuario y maquillaje con nuestros propios recursos”.

Hubo una pequeña cantidad de efectos especiales y muchos efectos prácticos, con los que Reyes apeló a aprovechar las limitaciones. “Por ejemplo, los monstruos. Tenía miedo de que mi muerto se viera feo y dijeran ‘¡Qué chafa se ve ese muerto!’. Entonces les quité tiempo de pantalla. Dije: ‘No los dejemos mucho porque la gente va a decir que se le nota esto o se le nota lo otro’. Tiene que ser lo mínimo necesario para que funcione el momento y chau, se acabó”.

“Se filmaron nueve días. Hicimos un plan de rodaje muy estricto y muy bien planificado. Tenía un asistente de dirección que aprendió la tarea en la película, y yo lo guiaba para que él tuviera todo bajo control. Y nos sobró tiempo. Fueron nueve días intensos, pero el último ya acabamos. Nos dimos cuenta cuando estábamos acabando. En algunos hubo algún cambio por lluvia, tuvimos algunos problemas técnicos”, recuerda el director.

Y después estuvo el frío durante la filmación del ritual. “Te lo regalo. El actor desnudo, la gente del crew cagándose de frío. Y el actor se trababa con una palabra del guion. Fui muy estricto con el guion y la gente trabajó mucho para eso. Entonces, justo a las 3 de la madrugada, al actor se le iba una frase que era muy importante y no le salía. Ahí me salió un grito medio feongo, lo reconozco. ‘¡Carajo!’, así como ‘¿Qué pasa con esa palabra?’. Pensé: ‘El actor me va a matar’. Es Rasjid Cesar, un tipazo, excelente amigo. Pensé que se iba a enojar y se iba a ir, pero no, al contrario. Dijo: ‘Lo saco’ y lo sacó. Fue el momento más duro del rodaje”.

El elenco también incluye a Paola Cattani y Fiorela Duranda.

El camino de Nico

La película pasó por siete festivales internacionales, entre ellos el Feratum Film Fest de México, el Santiago Horror Film Fest de Chile y el Morcego Vermelho Festival de Brasil. “Soy director del Nox Film Fest y tenía el conocimiento y los contactos como para llevar a Nico a los festivales de FantLatam. Dije: ‘Seguro eso sí, porque son amigos, gente que me conoce, y creo que ahí puedo llegar fácilmente. Seguramente después tendrá un circuito regional’. Por acá en un centro cultural, por allá en una salita que nos permitan presentarla, y listo. En ese momento no imaginé que podíamos llegar a las salas comerciales. Era algo que no teníamos en el plan”.

Ahora, Nico podrá ser vista en Movie Montevideo y Sala B del Sodre, además del Cine Sarandí de Salto, y el 21 de mayo también llegará a Cine Shopping de Paysandú y el Cine Gaumont de Buenos Aires. “Después viene una gira por varias ciudades. Están confirmadas San José, Colonia, Melo y Dolores. Creo que la película se va a ver en muchas regiones del país, que es una cosa muy buena, y luego se vuelve a ir a otros festivales fuera. Lo único que quedaría es ver si tenemos chance de llegar a plataformas. Ojalá y podamos llegar”.