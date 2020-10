Una delegación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), encabezada por el presidente del organismo, Leonardo Cipriani, e integrada por representantes del equipo gerencial y técnico, presentó el 30 de setiembre en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representes su propuesta presupuestal para el próximo quinquenio. Entre los objetivos principales, ASSE definió aplicar la Ley de Salud Mental; crear el Hospital del Cerro; fortalecer el primer nivel de atención; crear las llamadas “Casas del Desarrollo de la Niñez”; potenciar la atención de las adicciones; mejorar las condiciones de los funcionarios médicos y no médicos.

“Teniendo en cuenta la situación en que se encuentra el país por el déficit fiscal, que se heredó del gobierno anterior, y los problemas que ocasionó esta pandemia en la economía del Uruguay, estamos satisfechos [con las cifras] y vamos a poder cumplir con todos estos programas”, sostuvo Cipriani luego de hacer la presentación a los legisladores, y señaló que para este período la institución cuenta con 21.300 millones de pesos (500.443.500 dólares al tipo de cambio actual) para los gastos en funcionamiento.

Los legisladores le consultaron a Cipriani qué recursos tiene previstos ASSE para atender el incremento de usuarios de ASSE a raíz de la fuga que se ha dado desde el sector privado. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Cipriani respondió que en lo que va del año ASSE recibió 74.000 usuarios, pero acotó que hay que tener en cuenta que “se ubican en una franja etaria que consulta menos y que no necesita tanto control en salud, lo cual es muy positivo”, evaluó. Agregó que “una de las grandes fortalezas que tienen el Sistema Nacional Integrado de Salud [SNIS] y el Fonasa [Fondo Nacional de Salud] es que los niños no pierden su atención durante un año” y que, por lo tanto, “todavía no tenemos ese aluvión de pacientes que podríamos llegar a tener”. De todas formas, sostuvo que se está trabajando para mejorar la gestión en el primer nivel de atención y controlar el cumplimiento de horario de los funcionarios de ASSE, “sobre todo del personal médico”, añadió. En relación con los gastos de funcionamiento, Cipriani dijo que se piensa “realizar cambios en la compras” y conformar “grupos de compras a cargo de la gerencia administrativa, por ejemplo, para los medicamentos y los insumos”. “Creemos que los ahorros en la gestión pueden ser importantes, y no serán para devolver al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino para destinarlos al funcionamiento de ASSE”, manifestó.

Salud mental

ASSE se propone “intentar” cumplir con las disposiciones de la Ley 19.529, de Salud Mental, contó Cipriani a los legisladores. El presidente de ASSE reconoció que el organismo “no brinda una atención de calidad y oportuna” a las personas con problemas de salud mental. “Nos consideramos responsables por la alta tasa de suicidios que tiene nuestro país debido a no poder atender a los pacientes de una manera oportuna, profesional y segura”, afirmó en la sesión del Parlamento, como también lo hizo en declaraciones que publicó este lunes El Observador.

“En este momento contamos con muy poca prestación de asistencia psicoterapéutica para la gente que intentó autoeliminarse. Entre otras cosas, tenemos que mejorar el abordaje y seguimiento de estos pacientes, lo que probablemente redundará en mejorar la calidad de vida de los pacientes y en generar cierto impacto en lo que tiene que ver con la tasa de suicidios consumados”, aclaró luego Pablo Fielitz, director de Salud Mental de ASSE.

Básicamente, la propuesta es potenciar con horas de psiquiatría. Cipriani dio detalles: “Actualmente, contamos con 316 cargos de médicos psiquiatras –trabajan alrededor de 250 profesionales– con un promedio de 15 horas de trabajo semanales. Si hacemos la suma, contamos con 4.740 horas semanales de psiquiatría”. El aumento de horas de psiquiatría en policlínica y en las guardias se hará por medio de “cargos de 20 horas y 30 horas, pagando los valores de cargos de alta dedicación o funciones de alta dedicación [FAD], como se llaman en la administración pública”. Con la creación de estas FAD “se cumple a la vez con uno de los pedidos del Sindicato Médico del Uruguay [SMU] en cuanto al trabajo en la reforma de la salud”, dijo Cipriani. También se piensa trabajar en conjunto con las Unidades Docentes Asistidas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República “para poder formar médicos psiquiatras en el interior del país y estimular el desarrollo de la especialidad”, expresó. Añadió que actualmente los psiquiatras de ASSE “perciben la mitad de la remuneración que en el medio privado”: cobran 632 pesos por hora, mientras que en el medio privado cobran alrededor de 1.300 pesos.

En cuanto a la internación de usuarios de salud mental en centros de ASSE, Cipriani sostuvo que no cumplen con “condiciones dignas para las personas” y que “no tienen buenas condiciones de trabajo”. “Hoy vemos muy lejos –si somos objetivos– pensar en el cierre de las colonias, debido a las implicancias sociales de muchos de los pacientes internados”, dijo Cipriani. Sin embargo, sostuvo que otro aspecto a atender dentro de este objetivo es el camino hacia la desmanicomialización, y señaló que se necesita crear “150 camas para la internación de agudos en el área metropolitana”. Para eso, se instalarán 70 camas en el Hospital Pasteur, 70 en el Saint Bois y diez en el hospital de Canelones. El Vilardebó se va a mantener con una estructura de alrededor de 140 camas y será únicamente hospital judicial. Sobre este punto, Fielitz agregó que es “fundamental la creación de casas de medio camino como un paso intermedio entre la existencia asilar”.

Vinculado con este objetivo, se trabajará en la atención de las adicciones. La idea es “trabajar a nivel ambulatorio” y “aumentar la capacidad de internación en los centros de desintoxicación” como, por ejemplo, extender a 55 camas la capacidad del Portal Amarillo, que cuenta con alrededor de 30 camas, además de “crear centros de desintoxicación de agudos en otros puntos del interior del país”, explicó Cipriani.

Atención a la niñez

Uno de los objetivos planteados refiere al área de la niñez y de la adolescencia, con la creación de las “Casas del Desarrollo de la Niñez”; ya se encuentran en funcionamiento las de Salto y Paysandú, y, según sostuvo Cipriani, “en breve” se inaugurará la Casa de Las Piedras. Estas trabajan a partir de las Unidades de Atención en Primera Infancia, que se están potenciando. Cuentan con neuropediatra, psiquiatra infantil, psicomotricista, fonoaudiólogo e incorporarán maestras especializadas. Ignacio Ascione, director de Niñez y Adolescencia de ASSE, anunció que en total se crearán 13 Casas del Desarrollo de la Niñez y que estarán “localizadas en el primer nivel de atención –no a nivel hospitalario–, cerca del lugar de trabajo y de vivienda de la gente, para dar tratamiento a estos niños”, y especificó que “atienden al niño –por eso se les llamó casas del desarrollo– desde que nace hasta los seis años; también atienden la preconcepción, la gestación y el cuidado de la gestación, que son particularmente importantes”.

Hospital del Cerro

“La creación del Hospital del Cerro es necesaria, además de ser un pedido del Poder Ejecutivo”, expresó el presidente del organismo. Se estima que comenzará a construirse en diciembre en el mismo terreno donde funciona el Centro de Salud del Cerro. Cipriani aseguró que los 30 consultorios que hoy funcionan allí “no se van a tocar” y continuarán su trabajo durante todo el período de edificación.

Según señaló Cipriani, el hospital contará con “20 camas, con dos blocks quirúrgicos: uno de urgencia y otro para cirugía coordinada”. Además, las autoridades de ASSE quieren “potenciar la puerta de emergencia con médico internista o intensivista o médico en emergencia, con el número de profesionales que requiere, también con pediatría y obviamente con cirugía y con anestesista”, dijo Cipriani. Según el artículo 540 del proyecto de ley de presupuesto, el Hospital del Cerro implicará un costo anual de 160 millones de pesos en recursos humanos, lo que equivale a la contratación de “111 personas”. El artículo agrega que “se solicitan 80.000.000 de pesos para [recursos humanos para] el 2021 porque [el hospital] quedará listo en el segundo semestre de 2021”.

Los legisladores de la oposición hicieron varias consultas respecto del funcionamiento del Hospital del Cerro. La diputada del Frente Amplio (FA) Cristina Lustemberg preguntó por qué se le da el nombre de hospital y no de “segundo nivel de atención”, o “centro de primer nivel de atención, quizá de alta resolutividad”, y pidió mayor detalle de los recursos humanos con los que contará. Las preguntas de Lustemberg fueron compartidas por los diputados frenteamplistas Luis Gallo, Bettiana Díaz y Lucía Etcheverry. Luego de un intermedio de diez minutos, Cipriani respondió que la obra del Cerro se define como un hospital, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud y la habilitación del Ministerio de Salud Pública. Juan Behrend, contador y gerente administrativo de ASSE, señaló que “los gastos de inversión y de funcionamiento salen de nuestra línea base de inversiones, acordada con el Ministerio de Economía y Finanzas”, y tras un pedido de aclaración de la diputada Díaz acerca de cuánto dinero sería, manifestó que “para la construcción de cualquier hospital son 2.200 dólares por metro cuadrado”. “Estamos pensando en una obra de 1.400 metros cuadrados, por lo que estaremos destinando la mitad del dinero el primer año y la otra mitad en el segundo año –es un buen presupuesto–, es decir, 1.500.000 dólares y 1.500.000 dólares”, agregó.

Condiciones de trabajo

Mejorar las condiciones laborales de los funcionarios médicos y no médicos de ASSE es otro de los puntos de la propuesta presupuestal de ASSE. Desde el punto de vista salarial, Cipriani sostuvo que se concretará “un aumento del pago de la antigüedad en un 50% para 2021 a los funcionarios no médicos”. A su vez sostuvo que tienen “pensado el pago de complemento de farmacia, que es un pedido que la Federación [de Funcionarios de Salud Pública, FFSP] nos ha venido realizando”. También se realizará “un aumento del pago de las variables del primer nivel, como lo solicitó el SMU”, y “un incremento en el acto anestésico quirúrgico”, algo que, según expresó, “va a servir para estimular la disminución de la alta lista de espera de pacientes quirúrgicos que tiene ASSE”.

Consultado por la diputada Etcheverry sobre el monto que representa el aumento por antigüedad en los diferentes escalafones, Cipriani sostuvo que implica 135 millones de pesos en el presupuesto (3.171.825 dólares) y señaló que se está negociando con la FFSP para establecer un tope en 60.000 pesos, pero que aún no se ha resuelto.

A su vez, se garantizarán cuatro guardias mensuales para los suplentes, que no se cortarán a los 180 días y se podrán desarrollar tanto a nivel de Red de Atención Primaria como en el servicio de emergencia móvil SAME 105. El rubro para el pago de suplentes pasará de 800 millones de pesos a 1.070 millones de pesos. Cipriani también manifestó que se va equiparar el valor hora de las puertas de emergencia, algo que también reclamaba el SMU.