“Esta batalla, esta guerra no está ganada. Podemos tener batallas parciales, pero la guerra no está ganada”, afirmó este viernes al mediodía en rueda de prensa el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Hablaba sobre la situación de covid-19 en Uruguay, que se agravó esta semana, cuando se conoció un brote intrahospitalario en la mutualista Médica Uruguaya, que hasta este viernes reunía 28 casos y más de 200 trabajadores en cuarentena. El ministro informó que se bloquearon “dos pisos enteros” de esta mutualista y que se han testeado a más de 500 personas.

Anunció, además, que el Ministerio de Salud Pública (MSP) ordenó el testeo de todos los pacientes y acompañantes de la torre en la que se generó el brote en la Médica Uruguaya –“ya no el piso, sino la totalidad de la torre Francia de la mutualista”, aclaró–, y prevé que se harán más de 1.500 test. La División Epidemiología del MSP está trabajando con los epidemiólogos de la mutualista en el seguimiento estrecho de la situación y en el hilo de contactos. En las primeras horas de la tarde, la mutualista emitió un comunicado en el que informó que se procesaron 96 muestras y que dio positivo un caso, de un trabajador que está relacionado con el brote detectado. Horas después, la entidad informó que se tomaron otras 126 muestras, con un caso positivo, de un trabajador de la institución. En total, entonces, durante el día se tomaron 222 muestras, con dos resultados positivos. En las próximas horas se informará el resultado de otros 128 test, según la Médica Uruguaya.

Además, este viernes se supo que la Asociación Española tiene 50 trabajadores y seis pacientes en cuarentena, confirmó la diaria con fuentes de la mutualista; varios de los funcionarios ya tienen un hisopado negativo –algunos, incluso, dos– y la semana que viene podrían estar reintegrándose a sus funciones, pero por ahora la mutualista prefiere manejarse con cautela.

Según supo la diaria, hace una semana y media se confirmó que un cirujano cardíaco de la Española tenía covid-19. “No fue un brote intrahospitalario, lo trajo de afuera”, aclararon las fuentes, que añadieron que se cerró y se desinfectó el servicio, y que se relevó a los funcionarios. En paralelo, se sumaron otras dos situaciones. A comienzos de esta semana, una médica y un enfermero que habían estado en contacto con un trabajador de la Médica con covid-19 dieron positivo y por eso están en cuarentena las personas que tuvieron contacto con ellos. El tercer frente, según la empresa, fue abierto por la confirmación de tres casos positivos: tres cuidadoras de un servicio de acompañantes que cuidaban a pacientes en la Española y también en la Médica Uruguaya. La Española entiende que no se trata de un brote interno y afirma que se siguieron los protocolos establecidos.

Preocupaba, también, la situación en el Hospital Evangélico, en donde hace una semana y media se tuvo la confirmación de un caso de covid-19 de una enfermera, que provocó que otros 20 funcionarios estuvieran en cuarentena. La mutualista informó este viernes de tarde que se obtuvo el último de los resultados de los test: los 20 dieron negativo.

Control de protocolos

El ministro informó que este viernes se ordenó “la inspección de la totalidad de los centros de salud en Montevideo con un equipo inspectivo del MSP y un check-list de las medidas que ha dispuesto el MSP y que eventualmente no se estén cumpliendo”, y anunció que “va a haber sanciones y van a ser sanciones severas: primero de apercibimiento, luego de corrección y económicas”. Salinas remarcó que se inspeccionará el cumplimiento de los protocolos tanto dentro del sector privado como en el sector público, y que para eso se definió un cronograma de trabajo. “La laxitud, el afloje de las medidas de prevención es un elemento a tener en cuenta, no digo que acá no haya habido, pero tenemos que estar atentos a eso, más con la responsabilidad de un centro de salud”, expresó Salinas. En cuanto a posibles fallas en el protocolo en el brote de la Médica Uruguay, dijo que está “todavía en proceso de evaluación” y que “es un tema de interpretaciones clínicas donde hay que hilar muy fino”, porque el que se llamó brote inicial, era un paciente que no había ingresado inicialmente con sintomatología respiratoria.

Consultado acerca de si entiende que hay circulación del SARS-Cov-2 en Montevideo, el ministro respondió que sí porque “en algunos casos no hemos podido determinar la conexión con el brote original”.

El ministro recordó que se deben mantener las medidas para prevenir los contagios. “La conducta de los ciudadanos es dispar, hay más relajación”, dijo, y señaló que los varones tienen un menor cumplimiento que las mujeres. “El hombre se cree inmune y no es así”, dijo, y mencionó que “80% de los muertos son hombres”. “No es una cuestión de género, las mujeres acatan más, son más protectoras y protegen más al otro, el hombre desafía, le parece que ese es un buen mecanismo y se afloja y quiere tener cada vez más actividad”, comentó.