Este vienes se detectó un nuevo foco de covid-19 en la sucursal de La Unión de Tienda Inglesa, este brote se sumó al de la Médica Uruguaya, los casos vinculados a la mutualista son 20, pero hay más de 200 personas en cuarentena.

Este rebrote preocupa a las autoridades que no descartan tomar medidas más restrictivas y ya prepararon un nuevo decreto para controlar el ingreso de personas al país. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en conferencia de prensa, este viernes dijo: “En Uruguay nos fuimos acostumbrando al cero o uno en los casos nuevos [...] La verdad que cada tanto el coronavirus nos dice: 'Estoy acá'. Lo digo con mucha humildad, pero hemos visto que en muchos casos el uruguayo bajó la guardia”.

El jerarca anunció “una acción coordinada del Estado para trabajar en el control del cumplimiento de los protocolos, con inspecciones”. Además, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, firmó un nuevo decreto para el ingreso de nacionales y extranjeros al territorio nacional: “Vamos a tomar medidas más restrictivas y más garantistas”.

A partir de este viernes ninguna persona con síntomas podrá ingresar al país por ninguna vía. Además se les obligará a tener un test PCR (Reacción en Cadena de la Polimersa, por sus siglas en inglés) de menos de 72 horas, validado por un laboratorio del lugar de origen. También tendrán que firmar una declaración jurada sanitaria. Delgado dijo que esto permitirá el “rastro de seguimiento en el territorio nacional”.

“Vamos a pedirles cobertura de salud por la vía que sea. En el decreto está establecido que los que vengan por más de siete días presenten todo esto y después vamos a decirles que estén siete días cuaretenados y al séptimo día se deben hacer un nuevo hisopado PCR para poder circular”.

El decreto tiene excepciones para la gente que viene por menos de siete días, como es el caso de los camioneros: “Se les va a pedir el mismo test y los elementos de protección personal”. En estos casos la declaración jurada deberá especificar el itinerario que se va a hacer, un teléfono de contacto, y una cobertura de salud.

Delgado no descartó que “se tenga que ir para atrás” si siguen apareciendo focos. “Si se empieza a constatar que en algunos rubros de actividad los protocolos para poder trabajar no se cumplen y ponen en riesgo a la población [habrá] que tomar medidas más restrictivas, más allá de las sanciones. Está todo arriba de la mesa, lo que no puede perder Uruguay es la capacidad de tener un virus controlado y no vamos a escatimar en recursos para que eso suceda […] Ninguna actividad puede estar por encima de las salud de las personas”, concluyó.