El Departamento de Laboratorios de Salud Pública comunicó que la nueva técnica de test diagnóstico de covid-19 por el método LAMP desarrollada por la Universidad de la República (Udelar) y el Institut Pasteur “está dando muy buen resultado y es equivalente al resultado del PCR”, dijo este viernes el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a la diaria. Formuló estas declaraciones en el marco de una entrevista que brindó a este medio junto al subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, para una investigación regional de la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción que se publicará en las próximas semanas.

El método LAMP significa, de acuerdo a sus siglas en inglés, “amplificación isotérmica mediada por bucle”. Según explicó Salinas, se trata de un método que cliva moléculas y si hay virus, libera protones de hidrógeno. “Es un método colorimétrico, como si fuera las piscinas: si te da amarillo, tenés el virus; si te da violeta, es negativo, no hay virus”, detalló el ministro.

Una de las ventajas de este método es su rapidez: en una hora puede conocerse el resultado. Por este motivo, será de mucha utilidad en los controles de la frontera terrestre con Brasil. “Esto va a simplificar mucho los tiempos, porque en frontera podés liberar en una hora al camionero, entonces me parece que es importantísimo”, destacó Salinas.

Otra ventaja es que, a diferencia del test PCR, que precisa un laboratorio de biología molecular, esta prueba precisa poca infraestructura: en palabras del ministro, sólo “una centrifugadora y un enchufe”. Salinas afirmó que este test favorecerá la descentralización del diagnóstico, ya que “cualquier laboratorio de cualquier ciudad, más allá del PCR, va a poder contar con este método y vamos a tener 100 Vietnam, no 25. Queremos hacerlo en Libertad, en Young, en una capital departamental alejada. Se termina la dependencia que siempre dijimos, que el problema es que la medicina estaba centrada en Montevideo, el macrocefalismo. Nosotros logramos descentralizar todo el tema biológico molecular, pero aparte con esto vamos a dar un nuevo salto cualitativo”.

El método LAMP se puede realizar mediante hisopado pero también se puede aplicar a muestras de saliva.

El Institut Pasteur, el Instituto Clemente Estable y la Udelar ya habían validado la técnica. En el Departamento de Laboratorios de Salud Pública también se homologaron las pruebas, con los casos de PCR tanto negativos como positivos. Salinas está esperando el informe oficial, pero, según manifestó, “extraoficialmente me dijeron: ‘Esto anda’”.

El ministro destacó que Uruguay está “otra vez a la punta del mundo”, y resaltó el papel que jugó la Udelar en este proceso y en el combate a la covid-19. “Yo creo que la Udelar ha hecho un aporte muy bueno: Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería, Facultad de Química, Facultad de Medicina. La cantidad de trabajos científicos que se hicieron sobre la covid-19 en Uruguay ha sido asombrosa. Y no es sólo un tema de investigación. No se olviden de que también tiene un componente muy grande en el peso del presupuesto de la Udelar lo asistencial brindado por el Hospital de Clínicas”, indicó.

En este sentido, consultado sobre si esta valoración positiva se reflejará en el presupuesto que el gobierno tiene previsto otorgar a la Udelar, el ministro aclaró que desconoce cuánto dinero se le otorgará pero aseguró que “el presidente [Luis Lacalle Pou] y [el secretario de la Presidencia] Álvaro Delgado fueron muy claros en que iban a ser prioridades educación, salud y vivienda”. “Yo creo que la Udelar es un motor del desarrollo, del conocimiento, y no creo que vaya a ser dejada de lado de alguna manera”, sostuvo. Añadió que quizás se le pida “alguna racionalización” pero que lo desconoce porque no estuvo en esos detalles. En cambio, sí estuvo discutiendo con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, por el presupuesto del Ministerio de Salud Pública. “Nosotros estuvimos tratando de llevar algunas transformaciones importantes y que considerábamos que más allá de la pandemia teníamos que dejar como una impronta o un legado. En eso hicimos hincapié, y lo defendimos, y nos peleamos y nos seguimos peleando. Y Alfie me llamó ayer [por el jueves] a las diez de la noche a casa y yo lo seguía peleando. Corre por tu vida es esto”, graficó.