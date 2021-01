La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) lanzó este jueves una convocatoria a médicos de hospitales de ASSE no formados en medicina intensiva para hacer un curso de capacitación en cuidados críticos de adultos y desempeñarse, eventualmente, en esos servicios, bajo la supervisión de un médico intensivista. La propuesta tiene el aval del Ministerio de Salud Pública (MSP) y convoca a médicos anestesistas, pediatras intensivistas, internistas, cardiólogos y emergencistas con más de tres años de experiencia, aunque también podrán postularse médicos que estén cursando el último año de esas especialidades. Según el texto, deberán cumplir una instancia virtual de capacitación y otra presencial, en una unidad que tenga CTI de adultos.

Álvaro Niggemeyer, cardiólogo e intensivista, cuestionó este jueves por Twitter que ASSE estuviera “sustituyendo la formación de tres años por sólo tres jornadas” y opinó que era “medicina para pobres”. La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) le respondió que no era así: “Dice instancias, teórica y práctica, no días ni horas”; acotó que “es para otro escenario de crisis que no es el actual”, y le reclamó informarse antes de emitir juicios; luego la SUMI borró el comentario de Twitter.

De todos modos, a la SUMI tampoco le cayó bien la convocatoria: fuentes de esta sociedad dijeron a la diaria que no participaron en la elaboración de la propuesta y que se enteraron este jueves, por un mensaje que les llegó mientras tenían la reunión en la Torre Ejecutiva; ASSE quedó en pasarles más información.

Fuentes del GACH dijeron a la diaria que desde el informe de mayo, el grupo de intensivistas recomienda formación de recursos humanos médicos y no médicos, pero aseguraron que esto no se llevó adelante con la profundidad que debió hacerse. En diálogo con la diaria, Federico Preve, del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), expresó que el sindicato no recibió información oficial de ASSE sobre esta propuesta, que tampoco pasó por la Cátedra de Medicina Intensiva de la Facultad de Medicina. Acotó que entre abril y julio el SMU y varias sociedades científicas elaboraron una propuesta de redistribución de recursos humanos para aumentar la dotación en CTI, pero no recibieron respuesta.

Carlos Cardoso, médico intensivista y representante de las mutualistas, aseguró que ya se ha estado formando a personal médico y no médico. En cuanto al nivel de la formación, dijo que es para un escenario diferente, en que colapsen los servicios de salud, y que tener personal no especializado –siempre y cuando esté asesorado permanentemente– es mejor que no contar con recursos humanos.

Este viernes el SMU tendrá una reunión con la SUMI y luego pedirá un encuentro con ASSE para tener más detalles. Preve opinó que la propuesta de ASSE “no parece muy seria” y debe tener mayor profundidad, pero agregó que es necesario contar con más información. En principio, dijo que tiene que surgir del consenso de las cátedras y de las sociedades científicas involucradas, junto con los gremios de la salud y los prestadores.