Entre el 10 y el 17 de enero, 1.069 médicos del interior del país respondieron un sondeo sobre covid-19 que hizo la Federación Médica del Interior (Femi). La encuesta había sido enviada de forma aleatoria a más de 2.000 médicos agremiados en Femi; por eso, el gremio considera que esta es una herramienta interna de trabajo y que no tiene fines estadísticos ni científicos, según aclara en el documento con los resultados del sondeo, al que accedió la diaria. La encuesta comprende percepciones sobre la situación en los 19 departamentos porque, aunque no sean de Montevideo, algunos de los encuestados trabajan en la capital del país.

Preocupaciones

A nivel general, 89% de los encuestados dijo sentirse “preocupado” o “muy preocupado” con respecto a la evolución de la pandemia en el departamento en el que trabaja, mientras que 5% dijo que la situación es “alarmante y está fuera de control”. La perspectiva varía según el departamento, y en Rivera, que desde hace más de un mes es el departamento con mayor número de casos cada 100.000 habitantes, uno de cada cuatro médicos (25%) piensa que la situación es “alarmante y está fuera de control”. En esa última respuesta le siguen Montevideo (18% piensa que la situación está fuera de control), Maldonado (12%), Rocha (8%), Artigas (7%) y Canelones (4,6%). En el resto de los departamentos los porcentajes de quienes consideran que la situación es alarmante se concentran entre 0% y 3%.

¿Cuáles son las principales preocupaciones respecto del coronavirus? Casi la mitad de los encuestados (49%) respondió que le preocupa “contagiarse y poner en riesgo a su familia/entorno”; 46% contestó que le preocupa que su lugar de trabajo colapse y no pueda atender a los pacientes; 3% dijo que teme no tener equipos de protección personal; 1% teme no saber qué medidas tomar frente a un paciente con covid-19 y 1% tiene miedo de no disponer de alcohol en gel ni de insumos básicos para la prevención. El temor al colapso en el servicio en el que trabaja fue la respuesta principal de los profesionales de ocho departamentos: Rivera (67%), Durazno (61%), Río Negro (60%), Treinta y Tres (60%), Maldonado (59%), Soriano (56%), Tacuarembó (54%) y Lavalleja (52%).

En Montevideo, que cuenta con el mayor número de recursos materiales y humanos, sólo 32% de los médicos respondió que teme que colapse el servicio en el que trabaja. La preocupación por no contar con equipos de protección personal es mayor entre los profesionales de Treinta y Tres (9%).

Situación de los servicios de salud

36% de los encuestados respondió que los servicios de salud en su lugar de trabajo están funcionando normalmente; 61% dijo que están sobrecargados; 2,6% contestó que están “casi saturados” y que hay casos en los que ya no pueden dar respuesta, mientras que 0,4% dijo que el sistema está “totalmente desbordado” y que “no hay personal, materiales ni camas disponibles”.

Los médicos que trabajan en Rivera son quienes manifestaron el mayor nivel de exigencia: 82% dijo que está sobrecargado, 4% respondió que los servicios están casi saturados, mientras que 14% dijo que están trabajando normalmente. También hablaron de sobrecarga por encima del promedio nacional los médicos que trabajan en Montevideo (79%), Maldonado (73%), Canelones (72%), San José (71%), Artigas (65%), Durazno (64,5%), Florida (64%) y Tacuarembó (62%). La mayoría de los médicos de tres departamentos respondió que los servicios están trabajando normalmente: Flores (69%), Río Negro (63%) y Paysandú (58%).

La gran mayoría de los encuestados (85%) respondió que recibió capacitación sobre el manejo de pacientes con covid-19, aunque entre ellas 19% dijo que no había sido suficiente. En el otro extremo, 15% respondió que no recibió capacitación. Los encuestados que dijeron que no habían recibido capacitación por encima del promedio fueron los de Río Negro (23%), Montevideo (21%), Lavalleja (21%) y Cerro Largo (23%).

En cuanto al cumplimiento de los protocolos en el lugar de trabajo, 52% dijo que hay protocolos claros y que se cumplen, 37% respondió que “hay protocolos claros, pero el personal de salud no los cumple como debería” y 11% dijo que no hay protocolos claros.

Inmunización

De los encuestados, 2% dijo que tuvo covid-19; ese valor alcanzó a 9% en Treinta y Tres, en donde en junio hubo un brote en un centro de salud, y a 7% en Artigas. A nivel nacional, 36% de los encuestados estuvo en cuarentena pero el hisopado para el test de PCR terminó siendo negativo.

“¿Está dispuesto a vacunarse contra la covid-19 si llega la vacuna a Uruguay en el primer semestre de 2021?”, preguntó la encuesta. A nivel nacional, 85% respondió que sí, mientras que 15% dijo que no. La encuesta no sondeó los motivos por los que no se vacunarían.