En un comunicado emitido este jueves, el Ministerio de Salud Publica (MSP) desmintió los dichos del presidente Casa de Galicia, Alberto Iglesias, quien había afirmado en conferencia de prensa que “es grave que se le esté negando a Casa de Galicia un fideicomiso con dos años de gracia y ocho años para pagar, cuando es una banca privada la que nos permite poner la casa en orden y terminar nuestras obras”. Esto en referencia a un fondo de garantía mediante la utilización de un fideicomiso previsto por la Ley 18.439 que le permitiría acceder a un préstamo ofrecido por el banco Santander por 12 millones de dólares.

En el comunicado se aclara que ni el MSP ni el Ministerio de Economía y Finanzas “han emitido respuesta definitiva sobre la nueva solicitud de la institución de acceder, una vez más, al Fondo de Garantía IAMC [instituciones de asistencia médica colectiva] por 12 millones de dólares, que está actualmente a estudio” en consideración por la “preocupante situación económica-financiera” de la mutualista.

COMUNICADO | Situación Casa de Galicia.



Ante el escenario de público conocimiento respecto a la situación de la institución Casa de Galicia, el Ministerio de Salud Pública considera necesario realizar las siguientes aclaraciones:https://t.co/ptvmUrjHky pic.twitter.com/H1aDb8KzWN — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) October 21, 2021

En cuanto a la situación de Casa de Galicia, el MSP informa que “en los últimos cinco años la institución perdió 20% de sus afiliados” y que “los últimos seis ejercicios consecutivos fueron deficitarios, lo que evidencia severos problemas de gestión”.

Asimismo, resalta que “según sus últimos estados contables, presenta un alto nivel de endeudamiento, que asciende a 76 millones de dólares, superando cuatro veces la media de endeudamiento por afiliado del sector”.

Con respecto a la ayuda brindada hasta el momento por el Estado, el MSP recuerda que se le ha dado a Casa de Galicia “en dos oportunidades, facilidades de acceso a créditos a través del Fondo de Garantía IAMC, por la suma de 46 millones de dólares. A pesar del apoyo económico recibido (la última vez en diciembre de 2019), la institución no ha cumplido la mayor parte de las metas propuestas en los planes presentados”.

Además, desde el MSP se refirieron a la situación actual de la mutualista e informan que “las autoridades de Casa de Galicia comprometieron por adelantado para el año 2022, más de 91% del promedio anual de los créditos Fonasa, uno de los principales ingresos de la institución. Por tal motivo, recientemente se denegó la última solicitud, ya que comprometía casi 98% de los ingresos Fonasa hasta junio 2022”.

Alberto Iglesias, el 20 de octubre, durante una conferencia de prensa, en Casa de Galicia. Foto: Alessandro Maradei

En respuesta al comunicado del MSP, Casa de Galicia publicó en su cuenta de Twitter: “Celebramos que por primera vez recibimos una respuesta del MSP de que se está tratando nuestra solicitud. Nos alegra por los trabajadores y socios. Falta información en el detalle y que se abra a todos los informes presentados por los veedores contratados por el Ministerio”.

Celebramos que x primera vez recibimos una respuesta del MSP de que se está tratando nuestra solicitud.



Nos alegra por los trabajadores y socios.



Falta información en el detalle y que se abra a todos los informes presentados por los veedores contratados por el Ministerio. https://t.co/yhmrJnwWcW — CASA DE GALICIA (@galicia_casa) October 21, 2021

SMU se reúne con Salinas para evaluar la situación de la mutualista

Este jueves se reúnen representantes del Sindicato Médico del Uruguay con el titular del MSP, Daniel Salinas, por la situación de Casa de Galicia. En un comunicado divulgado esta tarde por la mutualista se afirma que “llama la atención que el Ministro tenga tiempo para recibir a un Sindicato, el cuál representa a uno de los gremios de médicos de Casa de Galicia, el cual no tiene representatividad, ya que tiene suspendida, por irregularidades, su personería jurídica por el Ministerio de [Educación y] Cultura”.

Además, en el breve comunicado se apunta: “En el mismo sentido, sorprende que no haya tenido tiempo desde que asumió para recibir a la Directiva de Casa de Galicia”.

Durante la conferencia de prensa de este martes, el presidente de Casa de Galicia fue muy duro y apuntó directamente contra Salinas. Ante la consulta de por qué supone que el MSP no lo autorizaría a usar el fondo de garantía de las cuotas del Fonasa para crear el fideicomiso que la institución necesita, Iglesias dijo que “todas las instituciones de la salud tenemos endeudamientos según el camino que nos ha tocado recorrer, pero al parecer para el ministro en algunos no es tan serio y se les puede dar millones de dólares, mientras que a otros no se les puede dar los 12 millones que necesitan”. “Es injustificable”, entendió.

“Es una canallada lo que Salinas plantea. Si entramos en cesación de pagos es por culpa de él, y esto no va a quedar así; recurrimos a la Justicia porque es un poder independiente”, sostuvo y agregó que este jueves concurrirán al Parlamento a hablar con los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores.