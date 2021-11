En una asamblea en la que el jueves participaron más de 300 funcionarios, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC) resolvió parar este martes durante 24 horas. Los trabajadores estarán en “actividad mínima” y al mediodía darán una conferencia de prensa, informó a la diaria Juan da Silva, integrante de la mesa representativa de la UTHC. El director del Clínicas, Álvaro Villar, dijo a este medio que “entiende el paro porque la exigencia a la que han estado expuestos los trabajadores este último año ha sido alta”. Aclaró que, como se hace con el resto de los paros de la UTHC, se garantizará la cobertura de las urgencias por más que paralicen servicios de coordinación.

Da Silva valoró que hubo una “alta concurrencia” a la asamblea porque trató acerca de las carencias que la UTHC entiende que es urgente revertir. “Pretendemos socializar la situación de falta de personal y deficiencia en las condiciones laborales, es uno de los motivos principales por los que vamos a parar”, mencionó. Además, contó que en la asamblea se presentó una plataforma reivindicativa en la que trabajarán hacia la próxima Rendición de Cuentas.

Da Silva manifestó que “el problema principal es la falta de presupuesto que afecta a toda la salud pública, a lo que el Hospital de Clínicas no es ajeno” y que implica tener “más usuarios, pero menos capacidad y calidad de atención, aumento de procedimientos en emergencia, cuidados intermedios y CTI”, detalló. “En la pandemia se adecuaron estructuralmente los espacios en los hospitales, pero no en cantidad de personal; no hay una correlación entre lo que se pretende y lo que se cuenta, porque se trabaja más pero eso no significa más compensación ni [mejores] condiciones”, lamentó.

Sobre la situación general de la institución y las condiciones laborales, Da Silva dijo que “con un salario que aumentó por debajo de la inflación y con determinadas cuestiones de precariedad que hacen difícil la labor”, lo que la UTHC considera y por lo que reclama es porque “el Hospital de Clínicas merece un mejor presupuesto y poder mantenerse como lo que es: un hospital universitario con una gran capacidad de atención”. Agregó que “preocupan algunos temas internos sobre derechos laborales” y beneficios “que se han ganado por ordenanza”, pero que el gremio entiende que se deben mantener. Añadió que los trabajadores suplentes tienen “menos calidad en cuanto a condiciones laborales que los fijos” y mencionó otros temas, como el incumplimiento en el pago de salarios vacacionales y el “no reconocimiento del agotamiento pospandemia de los funcionarios”.

Comunicación interna

Después de la votación de la Rendición de Cuentas, Da Silva comentó que “hubo diversas asambleas por sectores y entendimos que necesitábamos una asamblea general” para la que se convocó a “afiliados, directores y jefes de servicio”. El miércoles 17, la dirección del hospital emitió un comunicado en el que expresó que para concurrir a la reunión de la UTHC los jefes del hospital que fueron convocados como tales tenían que “contar previamente con autorización de la dirección”, transmitió.

Da Silva mostró sorpresa por la resolución, “sobre todo porque no responde a la horizontalidad de diálogo que se acostumbra”, dijo, aunque expresó que, de todas formas, a la asamblea del jueves en la que se votó el paro, “asistieron afiliados y jefes de servicio sin ningún tipo de inconveniente”. “Hoy el tema central debe estar en el incremento cero del presupuesto, no en cuestiones que se desvíen”, agregó.

Según Da Silva, en el último tiempo el gremio nota que en el Hospital de Clínicas hay cierta tendencia a que “las negociaciones y decisiones se tomen en la dirección y se comuniquen en las reuniones en conjunto que suelen darse los días viernes, pero una vez tomadas y sin abrir el diálogo”, criticó. “Los proyectos no se discuten y se planifican en base a recursos que no hay”, aclaró, y reclamó que en el último tiempo la UTHC “no encuentra los canales que la dirección dice que prioriza, de gestión e información para llevar determinados temas que hoy preocupan”, y que por ahora no ve “una solución real”. Parece que existe “cierta actitud de querer una dirección centralizada en la que todo pase por las personas que están allí”, resumió.

Villar no opina igual. “En el hospital todos los trabajadores tienen derecho a participar en la actividad gremial, lo que sucedió es que la UTHC convocó a los jefes en calidad de jefes, algo que no es habitual y es a lo que respondimos, porque tienen que convocar a los trabajadores en calidad de trabajador”, planteó el director.

Sobre la comunicación interna del Hospital de Clínicas, expresó que “los afiliados tienen una representación permanente en la Comisión Directiva del hospital, que se reúne todas las semanas”, y que “cada vez que un trabajador quiere intervenir puede hacerlo”. Según Villar, otra de las instancias de diálogo es cada 15 días, cuando la dirección del hospital se reúne con la mesa representativa de la UTHC, que “reiteradamente ha saludado este diálogo”, por lo cual no comprende “la referencia a la mala comunicación”, alegó.

Sobre la referencia de Da Silva a ciertas decisiones que toma la dirección y se comunican sin abrir el diálogo, Villar dijo que “el hospital cuenta con cogobierno pero no con cogestión”, por lo cual los miembros de la dirección, que son aprobados por los órdenes universitarios y tienen el deber de tomar las decisiones del hospital -en su gran mayoría resoluciones técnicas-, a veces las toman y luego las comunican. “No pretendemos dirigir en conjunto el hospital”, resumió.

Sobre el paro de este martes, dijo que “la dirección está conversando con la UTHC para ver cómo responder a la medida” afirmó Villar. “La directiva del hospital entiende que ha sido un año muy difícil para todos los trabajadores de la salud. Hubo un aumento en la demanda de todos los servicios debido a la pandemia y el sistema tuvo que tomar decisiones de distribución de fuerza y de servicios, a lo que nuestro hospital no fue ajeno”, recordó. Además, valoró que cumplir con todos los desafíos fue posible gracias al esfuerzo de todos los funcionarios”. “En este momento tenemos mucha gente certificada y un índice de ausentismo importante”, añadió.