Desde el comienzo de la pandemia el Hospital Español de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) funciona como el único centro de referencia para la atención de pacientes con covid-19. Este viernes comienza la inmunización del personal de salud, pero la buena noticia se tiñó de descontento para los funcionarios del Hospital Español el miércoles, cuando la dirección del hospital ‒por orden del Ministerio de Salud Pública (MSP) ‒ les notificó que no se vacunará a todos los trabajadores del establecimiento en esta etapa.

Según manifestó a la diaria la presidenta de la Comisión Interna del Hospital Español (CIHE), Gisel Novas, los trabajadores del Español deben agendarse porque, a pesar de ser un centro de referencia de covid-19, no fueron incluidos entre los grupos prioritarios, donde está el personal de CTI y sus servicios de apoyo, de emergencias móviles y hospitalarias, de internación hospitalaria y block quirúrgico y los hisopadores. La CIHE reivindica que el “equipo de salud” lo integra todo el personal, que está igual de expuesto a la enfermedad y que, por ende, todos deben ser inmunizados. Comentó que la situación ocurrió con personal médico y no médico.

La presidenta de la CIHE comentó que los trabajadores esperaban un reconocimiento de las autoridades al permitir la vacunación en el centro asistencial y de todo el personal: “Como habíamos recibido tantos aplausos y tantas menciones desde el gobierno, pensamos que las autoridades iban a tener un mimo con los trabajadores, pero no tuvimos suerte”, dijo Novas. La dirección había trabajado en la elaboración de un plan de vacunación para los trabajadores desde “hace más de un mes” y ya estaba todo pronto para recibir el lote de vacunas correspondientes, pero la orden del MSP se interpuso en el proceso y en la proyección del equipo de gestión de dirección del hospital, que pretendía tener inmunizada a la mayoría del personal en “más o menos tres días”, sostuvo la presidenta de la CIHE.

A pedido de los trabajadores del Español, la Federación de Funcionarios de la Salud Pública solicitará un contacto con las autoridades del MSP para solucionar el problema, y la CIHE le envió al ministerio un listado con los nombres de los funcionarios que quedaron fuera del registro para que reciban la vacuna. La comunicación con ASSE la están haciendo a través de correos electrónicos.

Lorena Luján, integrante de la Comisión Interna del Centro de Salud del Cerro de ASSE, dijo a la diaria que el problema no está sólo en el Hospital Español: “Los compañeros que salen a hisopar no se pudieron agendar para vacunarse porque ninguno está registrado para poder ingresar. No es sólo un centro de salud sino toda la Red de Atención Primaria (RAP) del área Metropolitana, Ciudad de la Costa y Ciudad del Plata”. Agregó que este jueves mantuvieron una reunión bipartita con las autoridades de la RAP, quienes les anunciaron que los funcionarios que hisopan tendrán prioridad, pero aún no se sabe cuándo se podrán agendar ni vacunar.

“Desconcierto” e “indignación”

La Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria (Sumefac) emitió un comunicado este jueves en el que expresa su “desconcierto” e “indignación” por no estar incluidos en la primera etapa de inmunización contra la covid-19, y sostienen que esta situación obliga al personal médico a seguir trabajando “con menor protección de la que sería posible”. Además, la sociedad pidió a las autoridades correspondientes que este “error” se corrija rápidamente.

En el texto, la Sumefac sostiene que el personal médico especializado en el área trabajó durante toda la pandemia de forma ininterrumpida en el primer nivel de atención, tanto en el sector público como en el privado, en la asistencia a la población de forma telefónica, pero también presencial en consultorio y en domicilio. “La no inclusión de la medicina general y comunitaria y equipos del primer nivel de atención como grupo prioritario a vacunar refleja un desconocimiento grave del trabajo realizado en este ámbito para el control de la pandemia”, dice el comunicado.

Marcela Cuadrado, presidenta de Sumefac, dijo a la diaria que por el momento el colectivo no tuvo contacto con las autoridades del MSP, pero sostuvo que algunos prestadores de salud en algunas zonas del país agregaron a integrantes del equipo de medicina familiar en el listado del personal para recibir la vacuna y fueron incluidos este jueves. No obstante, aclaró que “no fue incluido todo el colectivo en su conjunto” ni todo el personal de la RAP de ASSE.

Cuadrado planteó que la nómina de médicos de familia que no fueron contemplados será enviada nuevamente al MSP para que puedan ser vacunados en la siguiente etapa, porque en la primera ya no hay fechas; “si no, quedamos para la última etapa junto con otros médicos de policlínica, y en realidad hacemos otro tipo de tarea con mayor contacto con los pacientes”, manifestó. “Estamos con una gran exposición y nos preocupa nuestra seguridad y la de los médicos de primer nivel”, agregó.