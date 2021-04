Un bebé está internado en el CTI pediátrico del Pereira Rossell por neumonía severa a causa de covid-19. En los 13 meses transcurridos de la pandemia este es el tercer niño que llega a cuidados críticos en este hospital, y el que hasta ahora ha tenido mayor gravedad, porque es el primero que ha requerido asistencia ventilatoria mecánica.

Victoria Lafluf, directora del Centro Hospitalario Pereira Rossell, y Álvaro Galiana, director del Hospital Pediátrico, dieron este jueves una conferencia de prensa para informar sobre este caso en el contexto de la pandemia, pero también de otras enfermedades respiratorias graves que suelen verse a partir de esta época y tienen su pico más alto durante el invierno.

Sobre este caso en concreto, los médicos comentaron que el bebé nació el 3 de marzo y que su madre tenía covid-19 al momento del parto. Lafluf comentó que el hospital cumplió con todos los protocolos en la asistencia, que permitieron que el bebé se fuera del hospital siendo covid negativo. Alrededor de 15 o 20 días después, en uno de los controles hechos por el centro de salud de la zona, se detectó que el bebé tenía fiebre y se confirmó que tenía covid-19. El jueves 8 de abril ingresó a cuidados moderados del hospital y en los primeros días de esta semana ingresó a CTI.

“Estamos estabilizando un niño que hasta el miércoles de noche estaba en una situación muy crítica; hoy [por el jueves] está más estable”, informó Galiana; no obstante, aclaró que la situación sigue siendo de gravedad. El bebé tiene una neumonía bilateral severa; el médico aclaró que los estudios diagnósticos descartaron otros agentes virales y bacterianos. “Es de los primeros casos tan graves en esta situación”, lamentó. “Tenemos esperanza de que vaya marchando bien”, dijo, y subrayó el trabajo del equipo médico de cuidados intensivos pediátricos, que actuó “extremadamente bien y rápido”.

Galiana informó que no hay diferencia en el tratamiento de otros virus comunes, como el respiratorio sincicial (VRS) o para el adenovirus, que también dan neumonías graves, porque para ninguno de los tres hay antivirales, como sí hay para la influenza. Por tanto, lo único que cabe hacer, dijo, es “el manejo fisiopatológico: que respire, que entre el aire, que los glóbulos rojos en sangre puedan oxigenarse y distribuir oxígeno al resto del cuerpo” para que pueda sobrevivir a la etapa aguda que ocurre desde los días en que el niño se infecta hasta que hace la neumonitis viral, que después retrocede.

En la severidad del cuadro influyó el hecho de que fuera prematuro. “Las infecciones respiratorias virales en los pretérminos siempre pueden ser un poco más severas”, afirmó Galiana.

S### Cuidados y vida cotidiana Lafluf manifestó la intención de brindar tranquilidad por las dudas que surjan sobre la vulnerabilidad de los recién nacidos. Dijo que en lo que va de 2021 “de los más de 1.500 nacimientos que hubo en el Hospital de la Mujer solamente 4% fueron de madres positivas y todos los recién nacidos han sido negativos. Estamos hablando de una situación específica, de un bebé que puede ser vulnerable a otros gérmenes”, aclaró.

Una mujer con covid-19 puede amamantar a su hijo; debe usar doble tapabocas, tener una buena higiene de manos y, en lo posible, que otra persona cuide al bebé y lo cambie, detalló Galiana. Lafluf comentó que el contagio fue intradomiciliario, que es un ámbito en que “hay algunas cosas que es más difícil poder evitar”. El padre también tenía covid-19 y, en palabras de Galiana, se trata de “un medio socioeconómico difícil”. De todos modos, el médico aclaró que “es difícil evitar que se infecten” los niños cuando hay convivientes con covid-19, pero que la mayoría de los niños que han recibido en el hospital con covid-19 han sido asintomáticos y la enfermedad se detectó luego de que se les hiciera el test diagnóstico que desde abril de 2020 se hace a cualquier mujer o niño que ingrese a los sectores de internación.

¿Incide la variante P1?

El ingreso de niños con covid-19 al hospital durante 2020 “fue absolutamente excepcional” y más bien por la búsqueda activa al momento de internarlos. “Este año hemos tenido ingresos progresivamente en enero, febrero, marzo, lentamente ha ido aumentando. En abril creo que llevamos ocho ingresos a cuidados moderados de covid positivo”, dijo Galiana. Comentó que las internaciones de niños por coronavirus en el Pereira “han mostrado que a veces hay cuadros respiratorios que pueden ser un poquito más importantes, siempre en general vinculados con comorbilidades de los niños: sobrepeso, diabetes, trastornos inmunológicos”.

Consultado por la incidencia de la variante P1 del SARS-CoV-2, Galiana respondió que el incremento de casos en niños “en principio no tiene que ver con el cambio de variante”, sino “con mayor circulación viral en la población y mayor posibilidad de que los niños pequeños se infecten”, y reafirmó que “esto es una excepción a la infección, pero las excepciones, cuando muchas personas se infectan, son más frecuentes”. De todos modos, respondió no saber si la variante P1 incide o no, y acotó que en el Grupo Asesor Científico Honorario, ámbito que integra, están considerando hacerles el estudio de secuenciación genética a las muestras de los niños pequeños para detectarla.

Otros virus

“Que un niño de esta edad ingrese a un CTI y requiera respirador por covid-19 es la excepción, pero no es la excepción que un niño pequeño en esta época del año ingrese y precise CTI porque otros virus lo producen”, dijo Galiana. “Es covid, pero podría haber sido VRS, adenovirus, influenza, que son los virus que producen neumonía grave en los niños recién nacidos pequeños”, agregó, y remarcó que “lo que ha sido nuevo es que es este virus, pero entra dentro de lo que vivimos; si no hubiera sido covid, no estaríamos en esta conferencia”.

Así, el infectólogo pediatra dio cuenta de otros virus que tienen mucha menos prensa pero que año a año afectan más a niños y niñas. Para reafirmar la comparación, dijo que “el comportamiento radiológico y la evolución clínica” del caso grave –y excepcional- de este bebé “ha sido similar hasta ahora a otras infecciones graves respiratorias no menos importantes como el adenovirus, el VRS o el influenza virus”.

Cuando llegan los fríos, el Hospital Pediátrico refuerza su capacidad de atención para las infecciones respiratorias virales. Galiana dijo que este año se adelantaron en esa tarea porque cuando comenzaron las clases “inmediatamente empezó a haber infecciones respiratorias virales que nos motivaron a modificar la estructura para recibir mayor población de niños, pero no vinculado al covid, sino a las infecciones virales respiratorias”. Acotó que entre los casos que requieren internación “hay sin duda algunos que son covid pero no es que tengamos una situación como la que se vive en adultos, que por covid se requiere más de 50% de las camas”.