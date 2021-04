"El desarrollo de las emergencias móviles del Uruguay no existe en ningún otro lugar del mundo", aseguró a la diaria Jorge Díaz, directivo de la Cámara de Emergencias y de Asistencia Médica Extrahospitalaria del Uruguay y sostuvo que la importancia del servicio en el sistema de salud ha estado soslayada. Para Díaz eso se refleja en que el personal no médico que trabaja en el servicio no estuvo entre los grupos priorizados para la vacunación contra el SARS-Cov-2. "El personal administrativo no está vacunado, no los llaman desde el Ministerio de Salud Pública", expresó, y dijo que lo mismo ocurre con los mecánicos, choferes, personal de limpieza e informáticos que mantienen la geolocalización de los móviles. Díaz manifestó que el viernes la subdirectora general de la Salud, María Giudici, se comprometió a gestionar la vacunación del resto del personal de las emergencias móviles. "Las móviles quedamos para atrás", lamentó, y dijo que el personal está "exhausto" y "preocupado" por esta situación.