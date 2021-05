El tratamiento con plasma convaleciente está indicado para personas con covid-19 mayores de 75 años o de 65 años que tengan comorbilidades (hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedad crónica renal, cardiopatía o enfermedad pulmonar obstructiva crónica) dentro de las primeras 72 horas de aparición de los síntomas. Hasta ahora, se ha aplicado a 50 personas en Uruguay y fue efectivo en 48 de ellas, anunció este jueves el director ejecutivo del Hemocentro Regional de Maldonado, Jorge Curbelo, durante una jornada de donación de plasma en la explanada del Palacio Legislativo. Detalló que dos pacientes no tuvieron la evolución que hubieran “deseado”, pero destacó que en términos generales se trata de “un buen número” y que las cifras están en consonancia con los resultados que hay a nivel internacional, pese a que el muestreo de Uruguay hasta el momento es “muy chiquito”.

En la jornada participaron, también, la vicepresidenta, Beatriz Argimón, el titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Daniel Salinas, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, y el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Miguel Martínez.

“Hoy tenemos un potencial de 300 dosis para poder aplicar a distintos pacientes, porque de cada donante sacamos una doble dosis”, informó Curbelo. Hasta el momento unas 150 personas recuperadas de covid-19 han donado y están en condiciones de donar plasma. Esto significa que sus muestras de sangre, que fueron analizadas por el Institut Pasteur, tenían altos títulos de anticuerpos (forma de medir el nivel de anticuerpos), concretamente 1 en 1.000.

La ordenanza que establece el protocolo del tratamiento fue firmada el 29 de abril por Salinas y dispone que “para considerar a un paciente convaleciente como posible donante de plasma deberán haber transcurrido al menos 14 días del alta” de la covid-19; inicialmente se pensaba en un plazo de 28 días, pero luego se redujo a la mitad.

Según Curbelo, del total de pacientes a los que se les han extraído muestras de sangre para analizar si pueden donar, sólo alrededor de 30% ha resultado tener la cantidad de anticuerpos necesaria.

Las personas pueden donar plasma cada 72 horas y no más de entre 20 y 24 veces durante el año. Sin embargo, en el Hemocentro Regional de Maldonado de ASSE no se les extrae “más de tres veces” porque “lo bueno es cuidar al paciente”, explicó Curbelo.

Si bien la evidencia científica que hay respecto de este tratamiento es poca, el jerarca subrayó, en diálogo con la diaria, que se trata de “una lucecita” para los pacientes, que en ningún caso implica el agravamiento del cuadro y que en el peor escenario lo que puede suceder es que “no les haga nada”. “Capaz que si no recibían el tratamiento también mostraban mejoría, no los sabemos, pero ¿si no? Para atrás no podemos volver”, comentó.

Según Curbelo, dentro de aproximadamente cuatros meses estarán en condiciones de dar a conocer los resultados que arroje la iniciativa en Uruguay. Adelantó que, de acuerdo al porcentaje de circulación que existe de la variante P1 en el país y lo que les han comunicado los expertos, “lo más seguro” es que el plasma sea en mayor medida de esta variante.

Cambios

Curbelo relató a la diaria que el 29 de abril participó en una reunión vía Zoom de médicos uruguayos con el inmunólogo de la Universidad Johns Hopkins Arturo Casadevall, uno de los primeros en plantear la transfusión de plasma convaleciente en Estados Unidos. Transmitió que el experto destacó los “buenos resultados” del tratamiento en la medida en que se aplique con ciertos recaudos; por ejemplo, sabiendo que en el caso de los enfermos graves este procedimiento “no tiene efecto”.

En esa reunión, Casadevall, que es un médico cubano radicado en Estados Unidos, “incentivó” a que Uruguay incorpore como donantes a quienes recibieron la vacuna contra la covid-19. “Hasta la semana pasada sólo aceptábamos a aquellos que habían tenido la enfermedad pero que no estaban inoculados”, puntualizó.

Además de aplicar el tratamiento, las autoridades se propusieron inicialmente desarrollar un proyecto de investigación de plasma hiperinmune. Esta faceta no se está desarrollando todavía, porque el proyecto requiere la aprobación de la Comisión Nacional de Ética en la Investigación. Según supo la diaria, la iniciativa está siendo estudiada por la División de Evaluación Sanitaria del MSP, que es un requisito para que sea analizada por la comisión.

Campaña de donación

La jornada de este jueves fue parte de la campaña “Sé protagonista, doná plasma” y consistió en la instalación de una carpa en la explanada del Palacio Legislativo para captar posibles donantes de plasma. La carpa permaneció hasta las 17.00 y sirvió para extraer las muestras de sangre de los pacientes, que luego fueron enviadas para analizar al Institut Pasteur. Estaba, también, la unidad de aféresis del Hemocentro Regional de Maldonado, que extrae el plasma en diferentes puntos del país a quienes tienen los anticuerpos necesarios.

Estas jornadas también se llevarán adelante en el interior del país y este viernes la unidad y el puesto estarán en Melo, Cerro Largo. Curbelo anunció que en los próximos días también se trasladarán a Florida, Rivera y Artigas, donde se registraron “buenos resultados” en relación a los niveles de anticuerpos.

“Hay que tener en cuenta que este protocolo está al alcance de la mano”, destacó. Recordó que se debe aplicar “rápidamente” y, por esto, llamó a los profesionales de la salud a estar atentos. Además, alertó que han “tenido noticias de colegas que están diciendo lo contrario a lo que hoy se aplica”.

Por su parte, Cipriani aseguró que las autoridades están haciendo “todo” lo que está a su alcance para enfrentar la pandemia, y mencionó que el tratamiento con plasma convaleciente ya se les aplicó a 15 pacientes en Rivera.