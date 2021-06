Ambulancia de SAME, en la puerta del Hospital Pereira Rossell. Archivo, febrero 2021.

Una médica que trabaja en una policlínica de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) fue a ver a su domicilio, en el Cerro, a una señora con covid-19 que estaba en paro respiratorio y llamó al 105, Sistema de Atención Médica de Emergencia de ASSE, y la ambulancia demoró 65 minutos en llegar.

El caso lo relató así, en diálogo con la diaria, Zaida Arteta, secretaria médica del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Este caso no es una excepción y por eso este jueves el SMU presentará ante la Junta Nacional de Salud (Junasa) del Ministerio de Salud Pública la denuncia de varios médicos del área metropolitana de ASSE de que “hay serias dificultades para la atención de los pacientes graves, con insuficiencia respiratoria, porque el sistema no da respuesta en tiempo y forma”.

Según Arteta, los médicos de los núcleos de base de diferentes servicios de ASSE plantean que no tienen los elementos necesarios para la asistencia de personas graves y que no pueden coordinar los traslados porque no se pueden comunicar con el 105 o porque si los atienden, “los hacen esperar horas”.

Hace un mes y medio que el SMU está en conversaciones con ASSE por esta problemática, dijo Arteta. Agregó que hace dos semanas, cuando se reunieron con el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, y con el resto de los integrantes del directorio, les respondieron “que iban a solucionar el tema con un protocolo de actuación, pero ese protocolo no ha llegado al SMU y ayer [por el martes] los médicos de los núcleos de base reunidos con nosotros nos dijeron que sigue pasando de la misma manera, que muchas veces no tienen cómo atender a pacientes graves en domicilio, que es una situación desesperante”.

El objetivo del SMU es que la Junasa investigue estos casos. La Junasa es la encargada de “velar por la observancia de los principios rectores y objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud [SNIS]”, tal como dice la ley de creación del SNIS. Es la que suscribe los contratos de gestión con los prestadores del SNIS, la que aplica los mecanismos de financiamiento de la atención integral de los usuarios.